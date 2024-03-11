Криминального авторитета по кличке «Молодой» начали судить в Новосибирске — он держал общак, решал споры и продвигал АУЕ*

Андрея Гавриленко обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст.210.1 УК РФ). Позже следователи дополнили обвинение организацией деятельности экстремистской организации (ст.282.2 УК РФ). По версии следствия, Андрей «Молодой» действовал в Сибири от имени воров в законе и имел статус положенца. Обвинение в экстремизме основано на том, что Гавриленко якобы требовал доводить до заключенных и арестантов идеологию экстремистского движения АУЕ* (деятельность запрещена в РФ).