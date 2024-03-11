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Криминального авторитета по кличке «Молодой» начали судить в Новосибирске — он держал общак, решал споры и продвигал АУЕ*

Андрея Гавриленко задержали в июле 2022 года в Санкт-Петербурге

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Известно, что Андрей Гавриленко — уроженец Кемеровской области

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В Новосибирском областном суде состоялось первое заседание по делу 35-летнего Андрея Гавриленко, известного в криминальной среде по прозвищу «Молодой». Мужчину называют криминальным авторитетом, который имел большое влияние на сибиряков, собирал с них деньги и пропагандировал преступный образ жизни.

— Новосибирским областным судом начато рассмотрение уголовного дела в отношении лица, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. В сегодняшнем судебном заседании ему была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей и назначено рассмотрение уголовного дела в закрытом судебном заседании, — сообщила НГС старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Мария Шеин.

О задержании Гавриленко стало известно 25 июля 2022 года. Тогда силовые структуры сообщили, что бойцы спецназа взяли штурмом квартиру одного из жителей Санкт-Петербурга, который «активно выполнял организационно-распорядительные функции среди лиц уголовно-преступной среды» Новосибирска: в частности, контролировал доходы и расходы «общей кассы», решал криминальные споры, а также пропагандировал «преступные традиции».

— Мужчина был задержан в арендованной квартире. В ходе обысков по месту жительства фигуранта изъяты мобильные телефоны и банковские карты, документация, возможно, имеющая доказательственное значение для расследования, — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Андрея Гавриленко обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст.210.1 УК РФ). Позже следователи дополнили обвинение организацией деятельности экстремистской организации (ст.282.2 УК РФ). По версии следствия, Андрей «Молодой» действовал в Сибири от имени воров в законе и имел статус положенца. Обвинение в экстремизме основано на том, что Гавриленко якобы требовал доводить до заключенных и арестантов идеологию экстремистского движения АУЕ* (деятельность запрещена в РФ).

В Новосибирске уже судили вора в законе. Так, в апреле 2022 года Новосибирский областной суд вынес приговор 37-летнему жителю Чечни Баю-Али Солтаханову. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии. В суде было установлено, что Солтаханову был присвоен статус положенца: он контролировал «общак», продвигал преступные ценности, занимался решением криминальных споров.

* Движение «АУЕ» («Арестантский уклад един») запрещено на территории РФ с 2020 года, поскольку его участники активно пропагандируют криминальный образ жизни.

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