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Криминальный авторитет из Санкт-Петербурга: полиция заявила о задержании обвиняемого в контроле уголовников Новосибирска

По версии силовиков, 33-летний мужчина «держал общую кассу» и решал криминальные споры

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Жителю Петербурга грозит до 15 лет лишения свободы

Жителю Петербурга грозит до 15 лет лишения свободы

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Новосибирские полицейские совместно с коллегами из ФСБ и ГУФСИН в Санкт-Петербурге задержали петербуржца, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Правоохранители полагают, что 33-летний мужчина с января 2022 года «активно выполнял организационно-распорядительные функции среди лиц уголовно-преступной среды» Новосибирска: в частности, контролировал доходы и расходы «общей кассы», решал криминальные споры, а также пропагандировал «преступные традиции».

— Мужчина был задержан в арендованной квартире. В ходе обысков по месту жительства фигуранта изъяты мобильные телефоны и банковские карты, документация, возможно, имеющая доказательственное значение для расследования, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В случае если суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

В апреле 2022 года Новосибирский областной суд вынес приговор 37-летнему жителю Чечни Баю-Али Солтаханову. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии. В суде было установлено, что Солтаханову был присвоен статус положенца: он контролировал «общак», продвигал преступные ценности, занимался решением криминальных споров.

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