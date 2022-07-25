Криминальный авторитет из Санкт-Петербурга: полиция заявила о задержании обвиняемого в контроле уголовников Новосибирска
По версии силовиков, 33-летний мужчина «держал общую кассу» и решал криминальные споры
Новосибирские полицейские совместно с коллегами из ФСБ и ГУФСИН в Санкт-Петербурге задержали петербуржца, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Правоохранители полагают, что 33-летний мужчина с января 2022 года «активно выполнял организационно-распорядительные функции среди лиц уголовно-преступной среды» Новосибирска: в частности, контролировал доходы и расходы «общей кассы», решал криминальные споры, а также пропагандировал «преступные традиции».
— Мужчина был задержан в арендованной квартире. В ходе обысков по месту жительства фигуранта изъяты мобильные телефоны и банковские карты, документация, возможно, имеющая доказательственное значение для расследования, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В случае если суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
В апреле 2022 года Новосибирский областной суд вынес приговор 37-летнему жителю Чечни Баю-Али Солтаханову. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии. В суде было установлено, что Солтаханову был присвоен статус положенца: он контролировал «общак», продвигал преступные ценности, занимался решением криминальных споров.