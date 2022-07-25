Криминальный авторитет из Санкт-Петербурга: полиция заявила о задержании обвиняемого в контроле уголовников Новосибирска

Новосибирские полицейские совместно с коллегами из ФСБ и ГУФСИН в Санкт-Петербурге задержали петербуржца, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.



Правоохранители полагают, что 33-летний мужчина с января 2022 года «активно выполнял организационно-распорядительные функции среди лиц уголовно-преступной среды» Новосибирска: в частности, контролировал доходы и расходы «общей кассы», решал криминальные споры, а также пропагандировал «преступные традиции».