Криминальному авторитету Баю в Новосибирске вынесли приговор из-за его статуса

Новосибирский областной суд сегодня вынес приговор 37-летнему жителю Чечни Баю-Али Солтаханову. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии особого режима, уголовное дело было возбуждено по статье о занятии высшего положения в криминальной иерархии (ст 210.1 УК РФ).
— Это сравнительно новая в нашем законодательстве статья, введена она в действие в 2019 году, — рассказала прокурор Отдела государственных обвинителей Новосибирской облпрокуратуры Мария Шеин. — В январе 2020 года ему был присвоен статус так называемого положенца на территории Новосибирска и Новосибирской области. Согласно всем правилам и традициям уголовного мира статус положенца предполагает, что в его ведении находится «общак», то есть касса преступного мира, а кроме того, они [положенцы] занимаются разрешением конфликтов и спорных ситуаций, то есть выступают в качестве третейского судьи, и также разделяют сферы влияния на подконтрольной территории.
По данным гособвинителя, с января 2020 года Бай активно выполнял свои обязанности, в частности, выбрал не меньше двенадцати человек и присвоил им статус «смотрящих». Спустя год его задержали полицейские.
В ходе предварительного следствия и в процессе Солтаханов категорически не признавал вину, однако суд счел, что следователи собрали достаточно доказательств.
В 2006 году особо опасный рецидивист был судим за бандитизм и 11 эпизодов разбоя, совершенные организованной группой численностью 18 человек, на тот момент он был стажером милиции. Наказание Бай отбывал в колонии строгого режима
Ранее НГС писал о том, что Бай мог оказаться самозванцем. Источник НГС предполагал, что рецидивист любил представляться положенцем, однако фактически им не являлся.
В соответствии с санкцией статьи 210.1 УК РФ, помимо лишения свободы, авторитету мог грозить солидный штраф — до пяти миллионов рублей.