Криминальному авторитету Баю в Новосибирске вынесли приговор из-за его статуса

Новосибирский областной суд сегодня вынес приговор 37-летнему жителю Чечни Баю-Али Солтаханову. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии особого режима, уголовное дело было возбуждено по статье о занятии высшего положения в криминальной иерархии (ст 210.1 УК РФ).



— Это сравнительно новая в нашем законодательстве статья, введена она в действие в 2019 году, — рассказала прокурор Отдела государственных обвинителей Новосибирской облпрокуратуры Мария Шеин. — В январе 2020 года ему был присвоен статус так называемого положенца на территории Новосибирска и Новосибирской области. Согласно всем правилам и традициям уголовного мира статус положенца предполагает, что в его ведении находится «общак», то есть касса преступного мира, а кроме того, они [положенцы] занимаются разрешением конфликтов и спорных ситуаций, то есть выступают в качестве третейского судьи, и также разделяют сферы влияния на подконтрольной территории.

