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Кольцо ада: центр Новосибирска встал в пробке из-за ДТП фуры и троллейбуса

Самый сильный затор наблюдается на площади Калинина.

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Движение в сторону площади Калинина полностью парализовано

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Центр Новосибирска вечером в пятницу, 1 марта, встал огромную пробку из-за аварии с участием троллейбуса и грузовой фуры. Информация об этом появилась в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

В паблике опубликовали видео затора на кольце на площади Калинина. Водители стоят без движения и не могут уехать ни в сторону улицы Дуси Ковальчук, ни в сторону городского аэропорта. Причиной затора стало ДТП на самом кольце на площади Калинина, а также авария с участием троллейбуса и фуры, которая произошла чуть дальше за кольцом на Красном проспекте.

Очевидцы сообщают, что троллейбус и фура перегородили все полосы для движения в сторону площади Калинина. Также известно, что троллейбус первый день вышел для перевозки пассажиров по маршруту №5.

На момент написания новости уровень заторов в Новосибирске оценивается в 4 балла по данным сервиса 2ГИС.

Ранее жители Новосибирска высказали свое мнение о проекте новой развязки Октябрьского моста. Нарекания у горожан вызвала сложность проекта и затягивание с его разработкой на несколько лет.

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