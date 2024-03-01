Кольцо ада: центр Новосибирска встал в пробке из-за ДТП фуры и троллейбуса

В паблике опубликовали видео затора на кольце на площади Калинина. Водители стоят без движения и не могут уехать ни в сторону улицы Дуси Ковальчук, ни в сторону городского аэропорта. Причиной затора стало ДТП на самом кольце на площади Калинина, а также авария с участием троллейбуса и фуры, которая произошла чуть дальше за кольцом на Красном проспекте.

