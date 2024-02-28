«Зачем всё так усложнять?»: новосибирцы высказались о проекте новой развязки Октябрьского моста — что их смущает

Читатели НГС обсуждают проект новой развязки Октябрьского моста, которую планируют построить на улице Большевистской. Конкурс на корректировку проекта объявили еще в августе
Некоторые новосибирцы считают, что проект не такой сложный, чтобы затягивать его разработку на столько лет.
— Я конечно все понимаю, проектирование — дело непростое. Но более простой развязки придумать невозможно? Элементарный съезд, насыпь, небольшая эстакада, и все это по сути на пустыре. Никакой там сейсмоопасности, плотной застройки, болот, вечной мерзлоты
Некоторые сибиряки считают, что развязка не поможет разгрузить Октябрьский мост и прилегающие улицы.
— Зачем все так усложнять? Проще и дешевле на развилке сделать эстакаду над Большевистской без всяких головокружений и проездом над головами гуляющих в парке, — высказался аноним.
— В чем смысл? Типа отстоял на одном светофоре, не стал поворачивать на мост, решил дальше поехать. Вспомнил, что нужно на мост, и повернул. Предложение лучше и проще: с Большевистской сделать колонну на подъем вверх на 3 полосы, чтобы один светофор миновать, и чтобы Большевистская в сторону Красного проспекта не стояла на этом светофоре. Чтобы актуализировать трафик, нужно сначала трафик пустить в норме, а то этот мост стоит из-за ремонта, тот мост строят, — рассуждает еще один пользователь.
Опасаются местные жители и того, что новая развязка не только не решит старых проблем, но и добавит новых. Например, что из-за ее строительства уменьшится парк на набережной.
— Разве эта развязка решит проблему пробки на Октябрьском мосту? Нет, поток с Восхода никто не отменял. Получат нехилый затор в направлении на юг по улице Большевистской, так как видно, что останется одна полоса для тех, кто едет на юг. Откусят большой кусок парка на набережной. И так парк в сторону гостиницы уже весь раздербанен под аттракционы, кафе, платные развлечения типа катка и ледового городка с заборами в два ряда и жилой дом. — Высказывает свои опасения читатель под ником 221810803.
Так как проект развязки пока не готов, неизвестно, как именно будет организовано движение по ней. Строительство начнут после того, как для объекта подготовят проектно-сметную документацию и найдут источники финансирования. Точные сроки пока не сообщаются.
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