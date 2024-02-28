«Зачем всё так усложнять?»: новосибирцы высказались о проекте новой развязки Октябрьского моста — что их смущает

Некоторые новосибирцы считают, что проект не такой сложный, чтобы затягивать его разработку на столько лет.



— Я конечно все понимаю, проектирование — дело непростое. Но более простой развязки придумать невозможно? Элементарный съезд, насыпь, небольшая эстакада, и все это по сути на пустыре. Никакой там сейсмоопасности, плотной застройки, болот, вечной мерзлоты и т. п. , — рассуждает читатель под ником Мишганчик.