В Новосибирске готовят проект для новой развязки у Октябрьского моста

Стало известно, на какой стадии находится разработка документов для строительства новой развязки у Октябрьского моста на улице Большевистской. Конкурс на корректировку проекта объявили еще в августе 2021 года, но документы еще не подготовили. Об этом НГС сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
— Проект подготовлен АО «Стройпроект», корректировку проекта выполняет МП «МЕТРО МиР». В настоящее время проект находится в стадии разработки. Стоимость строительства станет известна после разработки проектно-сметной документации. Работы начнут после утверждения проектно-сметной документации надзорными органами и определения источников финансирования, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
АО «Стройпроект» — действующее малое предприятие, зарегистрированное в Москве. По данным «Контур.Фокуса», компания зарегистрирована в декабре 1992 года. Держатель реестра акционеров — АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.». Генеральный директор — Максим Куцый. По итогам 2022 года компания заработала 135,4 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 9,2 миллиона рублей. Основная деятельность компании — деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.
Аукцион по корректировке документации по строительству развязки начали готовить в августе 2021 года. Тогда максимальную стоимость работ оценивали в 42 миллиона рублей. Организатором торгов выступил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Средства выделяли из городского бюджета на 2021 и 2022 годы.
МП «МЕТРО МиР» — действующее муниципальное предприятие Новосибирска. По информации «Контур.Фокуса», зарегистрировано в декабре 1993 года. Учредители — департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Исполняющий обязанности директора — Андрей Счастливый. По итогам 2022 года предприятие заработало 741 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 2,4 миллиона рублей.
По условиям контракта подрядчик должен был создать инженерно-топографический план участка, обследовать местность для изучения условий для производства работ и отобрать пробы грунта. Предполагалось, что победитель закончит работы до 31 марта 2022 года.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске 15 лет обещают построить дороги к Бугринскому мосту. Корреспонденты редакции выяснили, что этому мешает.