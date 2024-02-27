В Новосибирске готовят проект для новой развязки у Октябрьского моста

Стало известно, на какой стадии находится разработка документов для строительства новой развязки у Октябрьского моста на улице Большевистской. Конкурс на корректировку проекта объявили еще в августе 2021 года, но документы еще не подготовили. Об этом НГС сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.