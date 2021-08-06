В Новосибирске начали готовить документы для новой развязки Октябрьского моста на Большевистской

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на корректировку документации и инженерные изыскания для транспортной развязки у Октябрьского моста со стороны улицы Большевистской.
Ранее представитель департамента транспорта Михаил Никулин рассказывал НГС о строительстве развязки на Большевистской. На эту дорогу планировали обустроить заезд со стороны набережной, чтобы исключить левый поворот автомобилей.
Организатором торгов выступает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Максимальная стоимость работ —
Заявки на аукцион принимают до
Также в Новосибирске планируют капитальный ремонт самого Октябрьского моста. Предполагалось, что доработанные документы отправят на Госэкспертизу, которая пройдет с мая по июнь 2021 года. В июне стало известно, что эксперты не приняли проект и отправили его на доработку. У специалистов есть на это время до конца августа.
Ранее НГС рассказывал, где еще в Новосибирске могут появиться транспортные развязки. Читайте об этом в материале авторедактора Дмитрия Косенко.