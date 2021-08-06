В Новосибирске начали готовить документы для новой развязки Октябрьского моста на Большевистской

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на корректировку документации и инженерные изыскания для транспортной развязки у Октябрьского моста со стороны улицы Большевистской.

Ранее представитель департамента транспорта Михаил Никулин рассказывал НГС о строительстве развязки на Большевистской. На эту дорогу планировали обустроить заезд со стороны набережной, чтобы исключить левый поворот автомобилей.