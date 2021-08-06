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В Новосибирске начали готовить документы для новой развязки Октябрьского моста на Большевистской

Максимальная стоимость работ — 42 миллиона рублей

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Сроки строительства развязки в документации не оговариваются

Сроки строительства развязки в документации не оговариваются

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Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на корректировку документации и инженерные изыскания для транспортной развязки у Октябрьского моста со стороны улицы Большевистской.

Ранее представитель департамента транспорта Михаил Никулин рассказывал НГС о строительстве развязки на Большевистской. На эту дорогу планировали обустроить заезд со стороны набережной, чтобы исключить левый поворот автомобилей.

Ранее представитель департамента транспорта Новосибирска рассказывал о строительстве такой развязки у моста

Ранее представитель департамента транспорта Новосибирска рассказывал о строительстве такой развязки у моста

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Организатором торгов выступает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Максимальная стоимость работ — 42 879 472 рубля. Средства выделят из городского бюджета на 2021 и 2022 годы. Подрядчик должен будет создать инженерно-топографический план участка, обследовать местность для изучения условий для производства работ, отобрать пробы грунта.

Заявки на аукцион принимают до 6 сентября. Победитель должен будет закончить работы до 31 марта 2022 года.

Также в Новосибирске планируют капитальный ремонт самого Октябрьского моста. Предполагалось, что доработанные документы отправят на Госэкспертизу, которая пройдет с мая по июнь 2021 года. В июне стало известно, что эксперты не приняли проект и отправили его на доработку. У специалистов есть на это время до конца августа.

Ранее НГС рассказывал, где еще в Новосибирске могут появиться транспортные развязки. Читайте об этом в материале авторедактора Дмитрия Косенко.

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Октябрьский мостгосзакупкиразвязка
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