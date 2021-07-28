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Документы на капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске будут дорабатывать еще месяц

Их планировали закончить почти два месяца назад

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Сроки ремонта пока не известны

Сроки ремонта пока не известны

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Проектно-сметную документацию на капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске будут дорабатывать еще месяц. Ранее планировалось, что экспертиза пройдет с мая по июнь.

— Надо корректировку сделать, у нас есть на это месяц. Потом еще раз зайдем на экспертизу, — сообщил НГС директор заказчика работ, муниципального предприятия «УЗСПТС» Александр Мысик.

О том, что на Октябрьском мосту выполнят капитальный ремонт, стало известно в ноябре прошлого года. Аукцион на разработку документации разместили в феврале, стоимость работ оценили в 28,4 млн рублей. Подрядчиком стала компания из Москвы «Трансстройпроект», которая занизила цену до 19,9 млн рублей.

В июне стало известно, что Главгосэкспертиза не приняла проектно-сметную документацию и отправила ее на доработку. В июле мэрия сообщила, что стоимость капитального ремонта, который пройдет в течение пяти лет, оценили в 1,6 млрд рублей.

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