Документы на капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске будут дорабатывать еще месяц

Проектно-сметную документацию на капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске будут дорабатывать еще месяц. Ранее планировалось, что экспертиза пройдет с мая по июнь.
— Надо корректировку сделать, у нас есть на это месяц. Потом еще раз зайдем на экспертизу, — сообщил НГС директор заказчика работ, муниципального предприятия «УЗСПТС» Александр Мысик.
О том, что на Октябрьском мосту выполнят капитальный ремонт, стало известно в ноябре прошлого года. Аукцион на разработку документации разместили в феврале, стоимость работ оценили в 28,4 млн рублей. Подрядчиком стала компания из Москвы «Трансстройпроект», которая занизила цену до 19,9 млн рублей.
В июне стало известно, что Главгосэкспертиза не приняла проектно-сметную документацию и отправила ее на доработку. В июле мэрия сообщила, что стоимость капитального ремонта, который пройдет в течение пяти лет, оценили в 1,6 млрд рублей.