Уж замуж невтерпеж: модель Ирина Шейк ищет парня. Среди кандидатов — Том Круз

После Брэдли Купера икону моды потянуло на актеров Источник: irinashayk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Главная звезда мировых подиумов Ирина Шейк решила наконец-то наладить личную жизнь. Источники из близкого круга красотки проговорились, что модель активно ищет бойфренда. Запросы высокие — избранник должен быть богатым, знаменитым и, разумеется, симпатичным.

Источник: irinashayk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











По словам друзей Ирины Шейк, кандидаты отбираются из Европы и США, рассказали в издании Page Six. Поговаривают, что модель присматривается к Тому Крузу, который как раз недавно расстался с другой красоткой из России — 36-летней Эльсиной Хайровой.

Источник: irinashayk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









