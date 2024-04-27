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Развлечения Уж замуж невтерпеж: модель Ирина Шейк ищет парня. Среди кандидатов — Том Круз

Уж замуж невтерпеж: модель Ирина Шейк ищет парня. Среди кандидатов — Том Круз

Голливудский актер прямо-таки нарасхват у российских женщин

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После Брэдли Купера икону моды потянуло на актеров

Главная звезда мировых подиумов Ирина Шейк решила наконец-то наладить личную жизнь. Источники из близкого круга красотки проговорились, что модель активно ищет бойфренда. Запросы высокие — избранник должен быть богатым, знаменитым и, разумеется, симпатичным.

По словам друзей Ирины Шейк, кандидаты отбираются из Европы и США, рассказали в издании Page Six. Поговаривают, что модель присматривается к Тому Крузу, который как раз недавно расстался с другой красоткой из России — 36-летней Эльсиной Хайровой.

Последний роман супермодели закончился совсем быстро: Ирина Шейк и звезда НФЛ Том Брэди сошлись весной прошлого года и разбежались уже в октябре. До этого красотка встречалась с Криштиану Роналду, а также состояла в отношениях с Брэдли Купером. Остается только гадать, кто же станет новым возлюбленным звезды иконы мира моды.

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