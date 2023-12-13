«Он был одержим ею»: дочь депутата Госдумы закрутила роман с Томом Крузом

В фильме «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» герой Тома Круза использует сложные уловки, чтобы попасть в сверхсекретный кремлевский архив. А вот в реальной жизни звезда Голливуда нашел гораздо более простой способ проникнуть в российскую элиту.
На вечеринке в честь дня рождения первой вице-мисс Европы
Как рассказывает StarHit, на лондонской вечеринке Том и Эльсина выглядели абсолютно счастливыми. Свидетели их свидания уверены, что они определенно вместе.
— Они были неразлучны, явно пара. Кажется, он был одержим ею, — рассказал изданию Daily Mail один из гостей мероприятия.
Эльсина Хайрова в этот вечер была одета в черное платье без бретелек с бриллиантовым бантом, позировала для фото с Аленой Авраменко.
Гости вечеринки отметили, что Том Круз пытался огородить себя от внимания публики и любезно просил не беспокоить его.
— Круз был очень дружелюбен — его постоянно просили сфотографироваться, а он вежливо отказывался. В конце концов диджею пришлось сделать объявление о том, что мистер Круз не хочет никаких фотографий, — рассказал источник Daily Mail.
Позже Том всё же разлучился со спутницей.
— Он провел большую часть ночи, танцуя с госпожой Хайровой, но в какой-то момент он просто затесался в гущу женщин, — добавил собеседник издания.
Эльсина Хайрова — бывшая модель, дочь депутата российской Госдумы Рината Хайрова, гражданка Великобритании. Ранее она была замужем за российским магнатом Дмитрием Цветковым, с которым делила особняк стоимостью
Кроме того, дочь известного политика попадала в прессу и по другой причине: она задолжала более
Том Круз после развода с Кэти Холмс в 2012 году еще не выходил в свет с избранницами. Вокруг артиста только ходили слухи о его романе с певицей Шакирой, также ему приписывали отношения с напарницей по фильму «Миссия невыполнима» Хейли Этвелл.