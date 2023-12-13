«Он был одержим ею»: дочь депутата Госдумы закрутила роман с Томом Крузом

Как рассказывает StarHit, на лондонской вечеринке Том и Эльсина выглядели абсолютно счастливыми. Свидетели их свидания уверены, что они определенно вместе.

— Они были неразлучны, явно пара. Кажется, он был одержим ею, — рассказал изданию Daily Mail один из гостей мероприятия.