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«Он был одержим ею»: дочь депутата Госдумы закрутила роман с Томом Крузом

Бывшая жена алмазного короля очаровала звезду фильма «Миссия невыполнима»

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Говорят, Том Круз танцевал с Эльсиной Хайровой весь вечер, но никто пока не снял сам танец. Поэтому мы позволили себе представить, как выглядит пара вместе

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В фильме «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» герой Тома Круза использует сложные уловки, чтобы попасть в сверхсекретный кремлевский архив. А вот в реальной жизни звезда Голливуда нашел гораздо более простой способ проникнуть в российскую элиту.

На вечеринке в честь дня рождения первой вице-мисс Европы 2006 года Алены Авраменко в Лондоне 61-летнего артиста заметили в компании 36-летней светской львицы Эльсины Хайровой, дочери скандального экс-депутата Госдумы от Татарстана Рината Хайрова и бывшей жены олигарха Дмитрия Цветкова, владельца элитного ювелирного бутика.

Как рассказывает StarHit, на лондонской вечеринке Том и Эльсина выглядели абсолютно счастливыми. Свидетели их свидания уверены, что они определенно вместе.

— Они были неразлучны, явно пара. Кажется, он был одержим ею, — рассказал изданию Daily Mail один из гостей мероприятия.

Эльсина Хайрова в этот вечер была одета в черное платье без бретелек с бриллиантовым бантом, позировала для фото с Аленой Авраменко.

Эльсина Хайрова (в черном платье) с Аленой Авраменко на вечеринке в Лондоне

Эльсина Хайрова (в черном платье) с Аленой Авраменко на вечеринке в Лондоне

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Гости вечеринки отметили, что Том Круз пытался огородить себя от внимания публики и любезно просил не беспокоить его.

— Круз был очень дружелюбен — его постоянно просили сфотографироваться, а он вежливо отказывался. В конце концов диджею пришлось сделать объявление о том, что мистер Круз не хочет никаких фотографий, — рассказал источник Daily Mail.

Позже Том всё же разлучился со спутницей.

— Он провел большую часть ночи, танцуя с госпожой Хайровой, но в какой-то момент он просто затесался в гущу женщин, — добавил собеседник издания.

Эльсина Хайрова — бывшая модель, дочь депутата российской Госдумы Рината Хайрова, гражданка Великобритании. Ранее она была замужем за российским магнатом Дмитрием Цветковым, с которым делила особняк стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов (без малого 2,5 миллиарда рублей) в поместье Вентворт в Суррее, а также дома в Лондоне стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов (чуть больше 2 миллиардов рублей). Пара также владела недвижимостью в Дубае и на Кипре, автомобилями, ювелирными изделиями и коллекциями произведений искусства на миллионы фунтов. Их резкий развод попал в заголовки газет летом 2023 года, после того как Хайрову обвинили в сокрытии от Цветкова значительных активов, в том числе коллекции сумок стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов (112,6 миллиона рублей).

Кроме того, дочь известного политика попадала в прессу и по другой причине: она задолжала более 13 миллионов компании, установившей фонтаны в ее особняке в Суррее.

Том Круз после развода с Кэти Холмс в 2012 году еще не выходил в свет с избранницами. Вокруг артиста только ходили слухи о его романе с певицей Шакирой, также ему приписывали отношения с напарницей по фильму «Миссия невыполнима» Хейли Этвелл.

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