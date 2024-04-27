Назначен новый транспортный прокурор Новосибирска — что о нем известно

Валерий Кацупий работает в органах прокуратуры с 2002 года Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура, vk.com











Новосибирским транспортным прокурором назначен Валерий Кацупий. Ранее он занимал аналогичную должность в Красноярском крае.



Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, свой пост Валерий Кацупий занял 26 апреля. Приказ о его назначении на должность подписал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.



Кацупию 45 лет, он родился в городе Енисейске Красноярского края. В органах прокуратуры он работает с 2002 года. Он последовательно делал карьеру в качестве помощника прокурора, старшего помощника и заместителя Енисейского межрайонного прокурора в Красноярском крае.



— В 2013 году назначен Ачинским транспортным прокурором, с 2019 по 2024 года работал Красноярским транспортным прокурором, — говорится в сообщении ведомства.



Также Валерий Кацупий награжден награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», юбилейной медалью «300 лет Прокуратуре России».

