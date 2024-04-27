6 суток ареста: в Новосибирске водителя тонированного Chevrolet отправили в спецприемник

Мужчина стал фигурантом административного дела о неповиновении требованиям сотрудников полиции Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Калининский районный суд Новосибирска отправил под арест владельца автомобиля Chevrolet Виктора Милых из-за тонировки на машине. Информация об этом опубликована на сайте суда.



Виктор Милых был задержан сотрудниками полиции в ходе рейда 26 апреля. Сотрудники ДПС установили, что на передние боковые стекла его машины нанесена тонировка, что является нарушением законодательства. При этом новосибирца ранее уже привлекали к ответственности за данное нарушение, он был обязан снять тонировку с боковых стекол, но не сделал этого.



— Таким образом, Милых В.А. не выполнил требование о прекращении административного правонарушения и повторно управлял автомобилем с тонировочной пленкой на передних стеклах, — говорится в сообщении суда.



Таким образом, Виктор Милых стал фигурантом административного дела по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции (ч.1. ст. 19.3 КоАП РФ). Сам новосибирец признал вину на суде.



Ему назначили административный арест на срок в шесть суток. Постановление в законную силу не вступило.