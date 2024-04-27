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Страна и мир «Ты посмотри, это кусок силикона!» Уральскую Памелу Андерсон захейтили из-за большой груди

«Ты посмотри, это кусок силикона!» Уральскую Памелу Андерсон захейтили из-за большой груди

Анна Данилова искренне не понимает, почему она вызывает у людей столько негатива

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24 комментария
Анна Данилова призналась, что получает много хейта из-за большой груди

Знакомые и незнакомые считают, что у Анны Даниловой, живой Барби из Екатеринбурга, было много пластических операций. Об этом ей говорят и пишут — и чаще всего осуждают. Но на самом деле блогер только сделала себе грудь и накачала губы. Желание увеличить грудь у Анны появилось после просмотра фильма «Спасатели Малибу». Она была под впечатлением от героини Памелы Андерсон.

— У меня не такая уж и большая грудь. Я не знаю, почему она вызывает столько хейта, комментариев. В интернете я очень часто с этим встречаюсь. «Ты посмотри! Она же страшная, она же ужасная, это кусок силикона. Как она вообще… Она дура!» Меня это совершенно не трогает, — говорит Данилова.

По словам Анны, ее грудь часто вызывает бурю обсуждений. Именно поэтому она планирует сделать ее побольше — назло всем хейтерам.

— Ну я это просто воспринимаю с улыбкой. Думаю, это вопрос к ним. Почему их это триггерит? Особенно много хейта от женщин. Я думаю, что это какие-то, скорее всего, их неосуществимые мечты. Потому что гораздо проще сидеть дома, варить борщ, быть мамой двух ангелочков и писать, находить время вот на эти вот все комментарии, а на спортзал времени не найти. Если ты хочешь большую грудь — боже, ну у нас такое время! Иди, сделай, будь счастлива. Это дико прибавляет уверенности в себе. Это тебя действительно делает счастливой, — добавила уральская Барби.

Как сейчас выглядит Анна Данилова и что она думает о хейте в своей адрес — смотрите в коротком видео чуть выше.

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Анна Данилова Барби Памела Андерсон Грудь Силиконовая грудь Большая грудь
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