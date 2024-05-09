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Новосибирцы искупались в Оби на набережной — видео

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Весна Новосибирцы начали купаться в Оби на Михайловской набережной — жаркое видео

Новосибирцы начали купаться в Оби на Михайловской набережной — жаркое видео

Воздух прогрелся до +22 градусов

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На улице жара, и парни не удержались

Новосибирцы начали купаться в Оби сегодня, 9 мая, из-за жары. Воздух под вечер прогрелся до +22 градусов. В итоге несколько человек решили поплавать.

Они не побоялись пока еще холодной воды и взглядов собравшихся. Сегодня новосибирцы празднуют День Победы, поэтому на Михайловской набережной очень много людей.

Людям предлагают покататься на лодке.

Из-за празднования Дня Победы на набережной сегодня много людей
Главное — далеко в воду не заходить
Некоторые решили лишь помочить ноги

В Новосибирске и области на длинных выходных ожидается жаркая погода без осадков, сообщили синоптики. При этом ветрено будет только один день.

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий и усилении ветра до штормового.

Мы ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы проводят сегодня 9 Мая.

ПО ТЕМЕ
Михайловская набережная Обь Купание Жара
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