Новосибирцы начали купаться в Оби на Михайловской набережной — жаркое видео

Новосибирцы начали купаться в Оби сегодня, 9 мая, из-за жары. Воздух под вечер прогрелся до +22 градусов. В итоге несколько человек решили поплавать.
Они не побоялись пока еще холодной воды и взглядов собравшихся. Сегодня новосибирцы празднуют День Победы, поэтому на Михайловской набережной очень много людей.
Людям предлагают покататься на лодке.
В Новосибирске и области на длинных выходных ожидается жаркая погода без осадков, сообщили синоптики. При этом ветрено будет только один день.
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий и усилении ветра до штормового.
Мы ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы проводят сегодня 9 Мая.