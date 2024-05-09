Новосибирцы начали купаться в Оби на Михайловской набережной — жаркое видео

На улице жара, и парни не удержались Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новосибирцы начали купаться в Оби сегодня, 9 мая, из-за жары. Воздух под вечер прогрелся до +22 градусов. В итоге несколько человек решили поплавать.

Они не побоялись пока еще холодной воды и взглядов собравшихся. Сегодня новосибирцы празднуют День Победы, поэтому на Михайловской набережной очень много людей.

Источник: Анна Скок / NGS.RU

Людям предлагают покататься на лодке.

Из-за празднования Дня Победы на набережной сегодня много людей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Главное — далеко в воду не заходить Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Некоторые решили лишь помочить ноги Источник: Анна Скок / NGS.RU











В Новосибирске и области на длинных выходных ожидается жаркая погода без осадков, сообщили синоптики. При этом ветрено будет только один день.



МЧС предупредило об ухудшении погодных условий и усилении ветра до штормового.

