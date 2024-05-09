Порывы до 22 м/с: новосибирцев предупредили о сильном ветре и грозах

Осадки ожидаются уже в ночь на 10 мая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жителей Новосибирской области предупредили об ухудшении погодных условий и усилении ветра до штормового. В регионе завтра, 10 мая, прогнозируются осадки.



— Ожидается ветер, местами порывы до 17 м/с, при грозах — до 22 м/с в Новосибирской области 10 мая. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в СМС-сообщении от регионального управления МЧС.



На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что в ночные часы 10 мая температура воздуха составит до +15 градусов, местами возможна температура до +4 градусов. Ожидается переменная облачность, дожди с грозами, днем с градом. Ночью порывы ветра составят до 16 м/с. Днем воздух прогреется до +22... +27 градусов, днем возможен град. При грозах порывы ветра достигнут 22 метров в секунду.

