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Город Порывы до 22 м/с: новосибирцев предупредили о сильном ветре и грозах

Порывы до 22 м/с: новосибирцев предупредили о сильном ветре и грозах

Жителям региона пришли сообщения о непогоде

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Осадки ожидаются уже в ночь на 10 мая

Жителей Новосибирской области предупредили об ухудшении погодных условий и усилении ветра до штормового. В регионе завтра, 10 мая, прогнозируются осадки.

— Ожидается ветер, местами порывы до 17 м/с, при грозах — до 22 м/с в Новосибирской области 10 мая. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в СМС-сообщении от регионального управления МЧС.

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что в ночные часы 10 мая температура воздуха составит до +15 градусов, местами возможна температура до +4 градусов. Ожидается переменная облачность, дожди с грозами, днем с градом. Ночью порывы ветра составят до 16 м/с. Днем воздух прогреется до +22... +27 градусов, днем возможен град. При грозах порывы ветра достигнут 22 метров в секунду.

Ранее мы разобрались, чего ждать то погоды в Новосибирской области будущим летом. Синоптики пока не обещают жару.

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