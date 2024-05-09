Пятеро погибли, 14 в больнице: в Астрахани массовое отравление неизвестным веществом

В ноябре 2023 года из-за подобного отравления в Астрахани погибли три человека Источник: Олег Малиновский / NGS55.RU











В Астрахани новый случай массового отправления. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, в ночь с 8 на 9 мая в двух районах города обнаружены тела пятерых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительным данным, все погибшие употребляли наркотики, предварительная причина смерти — отравление неизвестным веществом.



— Кроме того, в медицинские учреждения с диагнозом «отравление неизвестным веществом» поступили 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области, 11 из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии, — сообщает Следственный комитет.

Осенью 2023 года в Астрахани уже происходило подобное массовое отравление, тогда три человека погибли, еще двадцать попали в больницу. Tелеграм-канал Shot писал, что у всех госпитализированных было диагностировано острое отравление метадоном. Это синтетический опиоид, в ряде стран его используют в медицине — при заместительной терапии опиоидной зависимости. В России такая терапия не применяется, оборот метадона в России запрещен.