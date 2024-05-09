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Происшествия Беспилотник атаковал завод в Башкирии — видео последствий ЧП

Беспилотник атаковал завод в Башкирии — видео последствий ЧП

На месте происшествия работают экстренные службы

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Атака произошла около 13 часов по местному времени

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что БПЛА атаковал одну из установок местного предприятия «Газпром нефтехим Салават». По данным главы Башкирии, атака произошла 9 мая около 13:00 по местному времени. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы и руководители силовых ведомств.

— Беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават», — цитирует Хабирова портал UFA1.RU.

В состав «Газпром нефтехим Салават» входит три технологических завода — нефтеперерабатывающий, газохимический и завод «Мономер». По словам Радия Хабирова, предприятие продолжает работать в штатном режиме. UFA1.RU следит за событиями на месте ЧП в онлайн-трансляции.

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