Беспилотник атаковал завод в Башкирии — видео последствий ЧП

Атака произошла около 13 часов по местному времени Источник: читатель UFA1.RU











Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что БПЛА атаковал одну из установок местного предприятия «Газпром нефтехим Салават». По данным главы Башкирии, атака произошла 9 мая около 13:00 по местному времени. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы и руководители силовых ведомств.

— Беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават», — цитирует Хабирова портал UFA1.RU.



Источник: читатель UFA1.RU