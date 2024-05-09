Новосибирцы помогли спасателям найти пропавших в Киргизии российских туристов — видео

Новосибирцы помогли найти пропавшую в Киргизии группу российских туристов. Информацию об этом распространила пресс-служба МЧС Киргизии.
Группа россиян пропала в горах Киргизии 30 апреля. Трое туристов, среди которых двое 62-летних мужчин и один 58-летний, отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей. В дальнейшем россияне перестали выходить на связь.
Обращение в ведомство из-за их пропажи поступило от «Федерации спортивного туризма».
— Сегодня разыскиваемые туристы были найдены в целости и сохранности. Они связались со своими новосибирскими знакомыми, — говорится в сообщении МЧС Киргизии.
Спасатели ведомства сняли на видео местонахождение пропавшей группы. На поиски они отправились рано утром. По последней информации, россияне встретили спасателей и направились вместе с ними в безопасное место.
В поисковой операции были задействованы 18 спасателей МЧС Киргизии и два беспилотных летательных аппарата.
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