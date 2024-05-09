В Первомайском сквере снесли крепость которую дети возвели из тротуарной плитки — место оградили

Крепости снесли рабочие, территория огорожена Источник: Степан Иванов











В Первомайском сквере в центре Новосибирска снесли крепости, которые дети построили из тротуарной плитки. На участке сквера также установили ограждения.



Как рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, в эти выходные работы в Первомайском были остановлены работы, чтобы не мешать новосибирцам гулять и отдыхать.



— Наши жители очень изобретательны, они вместе с детьми решили, так скажем, устроить вот такую песочницу. К сожалению, пришлось попросить родителей с детьми остановить это в связи с тем, что все-таки это — полустроительная площадка, поэтому сейчас территория огорожена, — рассказала Анна Терешкова.

В строительстве «крепостей» детям помогали родители Источник: Степан Иванов











Вице-мэр отметила, что территория еще утром была ограждена лентой, но посетители Первомайского сквера ее сорвали. Если подобные истории продолжатся, то специалисты мэрии будут вынуждены огораживать весь Первомайский сквер, чего делать не хотелось бы, добавила Терешкова.



Первомайский сквер ремонтируют с прошлого года. Одним из основных фронтов работ чиновники называли замену тротуарной плитки в парке. Весной 2024 года, когда сошел снег, стали видны недоработки: брусчатка была уложена неровно, на отдельных участках плитка гуляла под ногами. В апреле сотрудники Управления по благоустройству общественных пространств мэрии «Зеленый Новосибирск» заявили, что работы в сквере ещё не окончены, но согласились проверить работы на возможные дефекты.

