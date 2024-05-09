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Культура фоторепортаж Антон Чехов и тайная комната. Что спрятано в библиотеке, построенной на деньги писателя

Антон Чехов и тайная комната. Что спрятано в библиотеке, построенной на деньги писателя

Экскурсия по 110-летнему зданию в Таганроге

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Лестницу называют изюминкой книгохранилища. А книгохранилище — изюминкой библиотеки

Посмотрите на фото. Вы наверняка встречали в интернете снимки из этого зала. Это книгохранилище библиотеки имени Чехова в Таганроге. Помещение расположено в старом корпусе — вековом здании на улице Петровской. Наши коллеги из 161.RU показывают и рассказывают, что еще скрывает эта часть библиотеки.

Кстати, знакомьтесь. Наш экскурсовод — заведующая отделом регистрации и учета Анна Лукиенко. Именно ее цитаты вы увидите в материале.

Про Чехова и Шехтеля

23 мая 1876 года в доме таганрогского чиновника на Греческой, 105 открыли публичную библиотеку. В нее выстраивались очереди. В числе посетителей был и Антон Павлович Чехов, который до 16 лет жил в Таганроге. В дальнейшем он подарит городу около двух тысяч книг и будет настаивать на открытии специального — большого, светлого, просторного — здания для библиотеки. Часть подаренных им изданий до сих пор хранится в отделе дореволюционных и ценных изданий.

Узнали?

На Греческой библиотека пробыла недолго. Потом переехала в ветхое здание на Петровской. Долгие годы помещения приходилось арендовать и переезжать из одного в другое. После смерти Антона Павловича в 1904 году власти решают-таки построить здание библиотек и назвать ее в честь Чехова.

Вход со стороны Петровской

— Антон Павлович оставил наследство на строительство. Но возник вопрос: кто будет заниматься проектом здания? Было решено отправить несколько телеграмм, одну московскому архитектору — Федору Осиповичу Шехтелю. Зная о дружбе и хороших отношениях между Антоном Павловичем и Федором Осиповичем, естественно, ждут и надеются на его ответ. В течение двух-трех недель в ответной телеграмме Шехтель написал, что готов подарить Таганрогу план библиотеки.

Портрет Шехтеля

Здание строили десять лет и открыли лишь 17 января 1914 года.

Так выглядел этот корпус много десятилетий назад

— Стоит здание без существенных реконструкций, изменений: где-то штукатурили, где-то покрасили, что-то отремонтировали, но в целом всё такое, каким было 110 лет назад. В некоторых отделах мебель сохранилась со дня открытия.

Фойе здания на Петровской

Винтовая лестница и стеклянный потолок

В этом здании несколько отделов: Центр универсального обслуживания, Центр электронных ресурсов и библиографии, отдел дореволюционных и ценных изданий и Центр культурных программ, концертно-выставочный зал и книгохранилище.

Внутри здание гораздо просторнее, чем может показаться снаружи

Центр универсального обслуживания — это, по сути, читальный зал. Люди с таганрогской пропиской могут брать книги на дом, но не все. Издания в единственном экземпляре, словари и энциклопедии уносить нельзя.

Книги с синим маркером на дом не выдают

В отделе Центра электронных ресурсов и библиографии днем в солнечную погоду не включают светильники — в них нет необходимости из-за прозрачного стеклянного потолка. Это задумка Шехтеля.

Книгохранилище — трехъярусное закрытое служебное помещение. Здесь находится фонд читального зала. Он насчитывает 65 тысяч изданий по всем отраслям: техника, религия, физика, философия, искусство, история и так далее. Книжные стеллажи и шкафы сохранились здесь со дня открытия библиотеки.

Винтовая лестница — визитная карточка библиотеки — изначально задумывалась из красного дерева. Но это оказалось дорого.

— Есть версия, что наш Таганрогский металлургический завод отлил ее из чугуна. Лестница в хорошем состоянии. Неизвестно, что было бы сейчас с деревом.

В фонде книги расставлены в определенном порядке — каждое издание на своем месте, зашифрованном в библиотечной системе.

Просто так посетителей в книгохранилище не пускают. Его можно посетить с экскурсией по предварительной записи — для этого нужно позвонить в библиотеку по номерам 8 (863) 461-3027 и 8 (863) 434-0321. Экскурсию могут провести и для одного человека. Стоимость — 50 рублей.

Черная краска и тайная комната

В 1941–1943 годах Таганрог оккупировали немцы. Немецкий цензурный комитет заставлял библиотекарей вымарывать книги. Под вымарывание попали больше 22 тысяч изданий.

— Им раздавали списки с именами, фамилиями политических, исторических деятелей и черную краску. Задача библиотекарей: взять книгу, свериться со списком, найти ту или иную фамилию, окунуть кисточку в черную краску и вымарать. <...> Экономили черную краску: заставляли библиотекарей еще вырезать куски, вырывать целые главы, если, например, в книге много деятелей [из списка].

Вымаранные строки

— Есть у нас легенда о тайной или темной комнате. Она здесь [в книгохранилище], в цокольном этаже. Здесь библиотекари, рискуя жизнью, прятали особо ценные, важные книги.

На самом первом ярусе вырезаны три полки, а в них — дверь. Немцы не нашли тайник, потому что план-проект здания спрятали одним из первых. Саму дверь скрывали за книжным шкафом. Стены библиотеки толстые — около 70 сантиметров. Поэтому при простукивании немцы ничего не заподозрили.

С такого ракурса виден вход в «тайную комнату» — внизу

— Таким образом удалось сохранить часть ценных изданий: исторические редкие книги, подаренные Антоном Павловичем. Когда освободили Таганрог, библиотекари в первую очередь разбирали завалы тайной комнаты. Сейчас там фонд отдела дореволюционных и ценных изданий.

Сохранились книги со штампами немецких цензоров. На каждой проверенной книге ставили эту печать.

— От таких штампов в послевоенные годы библиотекари пытались избавиться. Вот только квадрат, только окантовка от штампа, печати. Пытались их и вырезать, и заклеить, и подтирали специальным составом, чтобы избавиться от клейма.

О переплетах

В отделе дореволюционных и ценных изданий есть свое хранилище, в котором спрятаны 30 тысяч изданий: уникальных, редких, с автографами выдающихся личностей. Оно расположено в том самом тайнике. В помещении соблюдают световой и температурный режимы. Некоторые книги находятся в сейфе, с некоторыми работают только в белых перчатках. Вход туда воспрещен — даже сотрудники заходят только по необходимости. Двери ежедневно опечатывают.

Лестница с первого этажа в отдел дореволюционных и ценных изданий
Дверь в хранилище
Дверь переопечатывают каждый день

Рядом с лестницей и хранилищем стоит системный каталог, в котором перечислены все издания читального зала.

В самом отделе содержатся старинные книги, газеты, письма, документы.

Тут сказано, что городскую общественную библиотеку в Таганроге должны открыть к 23 мая «сего» — то есть 1876-го — года

На полках много подшивок старых журналов.

— Они у нас в хорошем состоянии. В Таганроге было развито переплетное дело. Журналы переплетали практически в едином стиле.

Обратите внимание на год
Стеллажи тут тоже сохранились с 1914 года
Газета 1937 года. Кто-то из читателей работает

Кстати, самая старая книга, хранящаяся в библиотеке, была издана в 1645 году в Кёнигсберге. На фото ниже, правда, не она. Но тоже старинное издание.

Переход

У входа в здание расположен концертно-выставочный зал. Здесь часто выступают без микрофонов из-за замечательной акустики — в одном углу сказал, в другом услышали.

А это начало перехода, который ведет из отдела ценных изданий во внутренний дворик. Тут старинный буфет и трельяж-двойка — подарки таганрожцев.

Дальше — сундук, швейная машинка и прялка. Тоже подарки.

— Переход мы между собой называем переходом из прошлого в настоящее. А во дворе у нас столкнулись две эпохи: век двадцатый и двадцать первый — здание, которому 110 лет, и которому 14 лет.

Снимки сделаны в начале апреля
За двориком следят садовник, дворники. Кусты аккуратно подстрижены
Кстати, так выглядит «новое» здание библиотеки на Греческой

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Библиотека имени Чехова Книгохранилище
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