Усиления, заборы и толпы зрителей: как прошел парад Победы на Красной площади

В 10 утра в Москве начался парад Победы, посвященный 79-й годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны. Посмотреть на проход военной техники собрались москвичи и иностранцы — их не испугала даже погода.
Парад в этом году принимает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Примечательно, что на сайте правительства к его должности добавили словосочетание «исполняющий обязанности». Командует парадом генерал армии Олег Целюков.
Президент Владимир Путин поздравил россиян с праздником и традиционно упомянул тех, кто «пытается исказить правду о Великой Отечественной войне» в угоду колониализма.
Также Путин назвал героями военных, которые служат на СВО, и почтил погибших на фронте. После этого он объявил минуту молчания.
Затем на Красной площади зазвучали залпы пушек, а после — гимн России.
По Красной площади прошли курсанты Суворовского училища, Михайловской военной артиллерийской академии, студенты Академии ФСБ России, юнармейцы, военно-морской флот и ракетные войска.
После пешей части парада на Красную площадь выехал легендарный танк Т-34. Эти машины сделали немало для Победы.
Для участия в параде в воздух поднялись пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».
Многие зрители приехали в центр Москвы как можно ближе к параду. Одна из самых популярных локаций — Кадашевская набережная и Большой Замоскворецкий мост. Трансляцию шествия запустили на фасаде кинотеатра «Октябрь».
Парад Победы на Красной площади завершился под марш «Прощание славянки».
Сегодня, в День Победы, мы рассказываем и показываем, что происходит на улицах столицы, и ведем прямую трансляцию.