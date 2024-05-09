Усиления, заборы и толпы зрителей: как прошел парад Победы на Красной площади

Рано утром — колонны Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В 10 утра в Москве начался парад Победы, посвященный 79-й годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны. Посмотреть на проход военной техники собрались москвичи и иностранцы — их не испугала даже погода.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Парад в этом году принимает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Примечательно, что на сайте правительства к его должности добавили словосочетание «исполняющий обязанности». Командует парадом генерал армии Олег Целюков.

Георгиевская ленточка есть не у всех лидеров Источник: Дарья Маслакова / MSK1.RU











Президент Владимир Путин поздравил россиян с праздником и традиционно упомянул тех, кто «пытается исказить правду о Великой Отечественной войне» в угоду колониализма.

Источник: Дарья Маслакова / MSK1.RU











Также Путин назвал героями военных, которые служат на СВО, и почтил погибших на фронте. После этого он объявил минуту молчания.



Затем на Красной площади зазвучали залпы пушек, а после — гимн России.

Среди собравшихся на трибунах мы заметили Дмитрия Медведева Источник: читатель MSK1.RU











По Красной площади прошли курсанты Суворовского училища, Михайловской военной артиллерийской академии, студенты Академии ФСБ России, юнармейцы, военно-морской флот и ракетные войска.

Источник: ekaterina_mizulina / Т.me











Источник: ekaterina_mizulina / Т.me











Источник: ekaterina_mizulina / Т.me











После пешей части парада на Красную площадь выехал легендарный танк Т-34. Эти машины сделали немало для Победы.



Для участия в параде в воздух поднялись пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Многие зрители приехали в центр Москвы как можно ближе к параду. Одна из самых популярных локаций — Кадашевская набережная и Большой Замоскворецкий мост. Трансляцию шествия запустили на фасаде кинотеатра «Октябрь».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Парад Победы на Красной площади завершился под марш «Прощание славянки».

