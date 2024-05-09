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Страна и мир фоторепортаж Усиления, заборы и толпы зрителей: как прошел парад Победы на Красной площади

Усиления, заборы и толпы зрителей: как прошел парад Победы на Красной площади

Показываем эмоции зрителей и технику в одном репортаже

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Рано утром — колонны

В 10 утра в Москве начался парад Победы, посвященный 79-й годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны. Посмотреть на проход военной техники собрались москвичи и иностранцы — их не испугала даже погода.

Парад в этом году принимает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Примечательно, что на сайте правительства к его должности добавили словосочетание «исполняющий обязанности». Командует парадом генерал армии Олег Целюков.

Георгиевская ленточка есть не у всех лидеров

Президент Владимир Путин поздравил россиян с праздником и традиционно упомянул тех, кто «пытается исказить правду о Великой Отечественной войне» в угоду колониализма.

Также Путин назвал героями военных, которые служат на СВО, и почтил погибших на фронте. После этого он объявил минуту молчания.

Затем на Красной площади зазвучали залпы пушек, а после — гимн России.

Среди собравшихся на трибунах мы заметили Дмитрия Медведева

По Красной площади прошли курсанты Суворовского училища, Михайловской военной артиллерийской академии, студенты Академии ФСБ России, юнармейцы, военно-морской флот и ракетные войска.

После пешей части парада на Красную площадь выехал легендарный танк Т-34. Эти машины сделали немало для Победы.

Для участия в параде в воздух поднялись пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

Многие зрители приехали в центр Москвы как можно ближе к параду. Одна из самых популярных локаций — Кадашевская набережная и Большой Замоскворецкий мост. Трансляцию шествия запустили на фасаде кинотеатра «Октябрь».

Парад Победы на Красной площади завершился под марш «Прощание славянки».

Сегодня, в День Победы, мы рассказываем и показываем, что происходит на улицах столицы, и ведем прямую трансляцию.

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Парад Победы Красная площадь Авиатехника Парад на Красной площади День Победы
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