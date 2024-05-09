«Максима Перепелицу» не узнаете? Попробуйте угадать советский фильм о войне по одному кадру

В СССР и России всегда умели снимать кино про войну. В каждом десятилетии находились режиссеры, фильмы которых можно было узнать по одному-единственному кадру. Во всяком случае, для киноманов это никогда не было проблемой. Вы как раз один из таких экспертов по военному кино? Тогда вспомните, как называются эти 10 картин о Великой Отечественной.
- «Два бойца»
- «Василий Теркин»
- «Фронт за линией фронта»
- «Аллегро с огнем»
- «Максим Перепелица»
- «"Мерседес" уходит от погони»
- «В бой идут одни "старики"»
- «Аты-баты, шли солдаты...»
- «Следую своим курсом»
- «Проверка на дорогах»
- «20 дней без войны»
- «Баллада о солдате»
- «...А зори здесь тихие»
- «В бой идут одни "старики"»
- «Летят журавли»
- «Битва за Москву»
- «Аты-баты, шли солдаты...»
- «Разведчики»
- «Максим Перепелица»
- «Хроника пикирующего бомбардировщика»
- «Проверка на дорогах»
- «За власть советов»
- «Фронт без флангов»
- «Орленок»
- «28 панфиловцев»
- «Брестская крепость»
- «Утомленные солнцем 2: Предстояние»
- «Сталинград»
- «Разведчики»
- «Майские звезды»
- «Дорогой мой человек»
- «Максим Перепелица»
- «В трудный час»
- «...А зори здесь тихие»
- «Путь в "Сатурн"»
- «Летняя поездка к морю»
- «Падение Берлина»
- «В августе 44-го»
- «Конец "Сатурна"»
- «Утомленные солнцем 2: Цитадель»
- «Они сражались за Родину»
- «Сашка»
- «Судьба человека»
- «Иди и смотри»