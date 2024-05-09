«Максима Перепелицу» не узнаете? Попробуйте угадать советский фильм о войне по одному кадру



В СССР и России всегда умели снимать кино про войну. В каждом десятилетии находились режиссеры, фильмы которых можно было узнать по одному-единственному кадру. Во всяком случае, для киноманов это никогда не было проблемой. Вы как раз один из таких экспертов по военному кино? Тогда вспомните, как называются эти 10 картин о Великой Отечественной.

