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Развлечения тест «Максима Перепелицу» не узнаете? Попробуйте угадать советский фильм о войне по одному кадру

«Максима Перепелицу» не узнаете? Попробуйте угадать советский фильм о войне по одному кадру

Тест, с которым справятся только киноманы с хорошей памятью

115
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Многие были бы только рады возвращению старых военных фильмов на экраны кинотеатров


В СССР и России всегда умели снимать кино про войну. В каждом десятилетии находились режиссеры, фильмы которых можно было узнать по одному-единственному кадру. Во всяком случае, для киноманов это никогда не было проблемой. Вы как раз один из таких экспертов по военному кино? Тогда вспомните, как называются эти 10 картин о Великой Отечественной.

ТЕСТ
1 / 11
В каком фильме Марк Бернес поет песню «Темная ночь»?
  • «Два бойца»
  • «Василий Теркин»
  • «Фронт за линией фронта»
  • «Аллегро с огнем»
2 / 11
Эту ленту вы наверняка узнаете и без наших подсказок
  • «Максим Перепелица»
  • «"Мерседес" уходит от погони»
  • «В бой идут одни "старики"»
  • «Аты-баты, шли солдаты...»
3 / 11
А эту картину опознаете?
  • «Следую своим курсом»
  • «Проверка на дорогах»
  • «20 дней без войны»
  • «Баллада о солдате»
4 / 11
А это один из самых известных фильмов о войне, признанный во всем мире
  • «...А зори здесь тихие»
  • «В бой идут одни "старики"»
  • «Летят журавли»
  • «Битва за Москву»
5 / 11
Опять Быков! Из какого фильма на этот раз?
  • «Аты-баты, шли солдаты...»
  • «Разведчики»
  • «Максим Перепелица»
  • «Хроника пикирующего бомбардировщика»
6 / 11
Маленький мальчик помогает партизанам бороться с нацистами в оккупированном городе. Что это за фильм?
  • «Проверка на дорогах»
  • «За власть советов»
  • «Фронт без флангов»
  • «Орленок»
7 / 11
А вот один из современных фильмов о войне. Как называется?
  • «28 панфиловцев»
  • «Брестская крепость»
  • «Утомленные солнцем 2: Предстояние»
  • «Сталинград»
8 / 11
Похоже, Быков очень любил сниматься в военном кино. Что это за картина?
  • «Разведчики»
  • «Майские звезды»
  • «Дорогой мой человек»
  • «Максим Перепелица»
9 / 11
Из какой картины эти девушки?
  • «В трудный час»
  • «...А зори здесь тихие»
  • «Путь в "Сатурн"»
  • «Летняя поездка к морю»
10 / 11
Где вы могли видеть такой образ Сталина?
  • «Падение Берлина»
  • «В августе 44-го»
  • «Конец "Сатурна"»
  • «Утомленные солнцем 2: Цитадель»
11 / 11
Один из самых страшных фильмов о войне вышел в Перестройку. Как он называется?
  • «Они сражались за Родину»
  • «Сашка»
  • «Судьба человека»
  • «Иди и смотри»

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Тест 9 Мая День Победы Великая Отечественная война Фильмы Кино
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