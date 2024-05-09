Проживал жизнь другого человека: Дава устроил исповедь Бузовой и рассказал о депрессии

Новосибирский блогер Дава (Давид Манукян) устроил неожиданную исповедь перед бывшей возлюбленной Ольгой Бузовой на шоу «Сокровища императора», которое выходит в эфир на телеканале ТНТ. Он пожаловался, что последние годы проживал жизнь чужого человека.
В прошлом выпуске шоу телеведущая неожиданно оттаяла по отношению к своему бывшему молодому человеку. Как пишет «СтарХит», во время ужина за общим столом Бузова неожиданно подошла к Даве и попросила показать руку. На ней она увидела парные татуировки, которые пара сделала еще во времена романа. Это довело Ольгу до слёз, но её бывший бойфренд поспешил успокоить звезду и поговорить отдельно.
В беседе Давид был откровенен и заявил, что последние полтора-два года находился в переходном периоде в своей жизни.
— Я понял, что долгое время проживал жизнь человека, которым я не являюсь. Последние полтора-два года у меня происходил такой период жизни, когда у меня сначала была депрессия, потом отторжение от того, что я создал своими руками, потом какое-то принятие, — заявил Дава.
Ольга Бузова, в свою очередь, выслушала бывшего возлюбленного и также заявила, что переживала депрессию. При этом присутствующие на шоу не могли не отметить, что между парой вновь могут зародиться чувства. Многие считают, что пара снова может сойтись, но для этого нужно время.
Ранее Бузова уже делала двусмысленные предложения Даве. Недавно популярная певица сменила имидж