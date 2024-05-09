Проживал жизнь другого человека: Дава устроил исповедь Бузовой и рассказал о депрессии

Выпуск вышел в свет 5 мая Источник: пресс-служба телеканала ТНТ











Новосибирский блогер Дава (Давид Манукян) устроил неожиданную исповедь перед бывшей возлюбленной Ольгой Бузовой на шоу «Сокровища императора», которое выходит в эфир на телеканале ТНТ. Он пожаловался, что последние годы проживал жизнь чужого человека.



В прошлом выпуске шоу телеведущая неожиданно оттаяла по отношению к своему бывшему молодому человеку. Как пишет «СтарХит», во время ужина за общим столом Бузова неожиданно подошла к Даве и попросила показать руку. На ней она увидела парные татуировки, которые пара сделала еще во времена романа. Это довело Ольгу до слёз, но её бывший бойфренд поспешил успокоить звезду и поговорить отдельно.



В беседе Давид был откровенен и заявил, что последние полтора-два года находился в переходном периоде в своей жизни.



— Я понял, что долгое время проживал жизнь человека, которым я не являюсь. Последние полтора-два года у меня происходил такой период жизни, когда у меня сначала была депрессия, потом отторжение от того, что я создал своими руками, потом какое-то принятие, — заявил Дава.

