Очки из нулевых, вязаные платья и шляпы: 7 неожиданных летних трендов, примерить которые рискнет не каждый

Лето не за горами, а это значит, самое время изучить модные новинки и течения, которые предлагает мир стиля и красоты. Многое остается с прошлых сезонов: металлик, красный цвет, гипертрофированные рукава и броши в форме цветов: все это продолжаем носить. Сегодняшний список скорее точечный, посвященный конкретным аксессуарам, оттенкам и сочетаниям, где-то удивительным, а где-то ностальгическим. Грядет большой тренд на изделия ручной работы — рукодельницы, берем на заметку. Смотрим, изучаем, адаптируем под себя.
Оттенки зеленого
Красивые, природные, подчеркивающие летний загар оттенки. Фисташковый, оливковый, хаки, цвет молодой листвы или насыщенный зеленый, болотный, цвет лайма или авокадо. Полагаем, вы уже поняли, что палитра широкая, как и поле вашей фантазии. Рубашка или платье, брюки, шорты, зеленым может быть аксессуар. Сочетать с теплыми оттенками (желтый, бежевый, коричневый, золотой) или с яркими на контрасте: белый, фиолетовый, фуксия, мандариновый.
Ковбойский стиль
Америку мы вам не открыли, стилистика вестернов держится уже несколько сезонов, правда в нашем климате показывать стилизованные аутфиты проблематично. С наступлением тепла степень сложности задачи заметно снижается — улицы города на время превращаются в подиум. Достаем шляпы, рубашки, куртки или сумки с бахромой, казаки (если у вас их все еще нет, срочно покупайте).
Примерьте легкое белое платье в стиле бохо с джинсовым жилетом (они снова в моде) или с жилетом из замши, не стесняйтесь носить шляпу в городе, не бойтесь проявлять свою индивидуальность — современная мода как раз об этом. Доставайте с полок прошлогодние карго и стилизуйте с топами или джинсовыми корсетами, вариантов — масса. Образы в стиле Western core отлично впишутся в отпуск в горах, для прогулки в выходной день, а может и для свидания — кто смелый?
Вязаные сумки
Опытные модницы знают, что мода на вязаные сумки пришла несколько сезонов назад. Благодаря им, инфлюенсерам, блогерам и всем заинтересованным, тренд вырвался в массы. Ожидаем летом бум вязаных сумочек разных форм, цветов и размеров. Не побоимся предположить, что масла в огонь подлила разноцветная мини-сумочка от Miu Miu — как показывает практика, все что ни сделают итальянские дизайнеры, моментально становится главным объектом желания сначала западных, а потом и наших модниц.
Носить вязаные сумки можно в сочетании с платьями — образ получится нежно-романтичный, хорошо будет смотреться и с повседневными комплектами: вы будете выглядеть несколько расслабленно, но интересно за счет необычного аксессуара. Большинство моделей с легкостью впишутся в круизные или отпускные наряды: представьте, что вы гуляете по узким улочкам Турции.
Вязаные костюмы и вафельные полотенца
Сумки ручной работы — облегченный вариант вязаного тренда. Рискнете примерить на себя целый костюм или платье? Не на пляж, а на городскую прогулку, потому что носить изделия, созданные при помощи крючка, дизайнеры предлагают именно так. Сюда же можно добавить шляпу (головной убор на все случаи жизни), вьетнамки на платформе уведут образ в круизный, а казаки — в бохо.
Вариант для смелых — одежда из вафельной ткани. Красивый вариант показал модный дом Chanel — как всегда: лаконично и со вкусом. Подобное платье — история не про массового потребителя, чтобы отыскать такое, придется потрудиться: дизайнеры вам в помощь. Впрочем, много пунктов из летнего списка намекают на то, что вещи можно создавать самостоятельно (рукодельницы, берите на заметку, скоро у вас прибавится заказов).
Желтый цвет
Оттенок сливочного масла или маргарина на пике популярности. Не покривим душой, если скажем, что приветствуется вся палитра желтого: от лимонного, горчичного, до кукурузного или грушевого. Подбирайте нужный оттенок под свой цветотип — инструкция, как определить свой находится здесь. Немного подскажем — осенний и весенний тип внешности будет смотреться в модном оттенке особенно роскошно. Кардиганы, топы, блузы, брюки, юбки, аксессуары, маникюр — экспериментируйте. Сочетайте с белым, серым, нежно-розовым, зеленым или ярко-синим.
Гипюр с денимом
Идеальное комбо, которое будет к лицу всем без исключения. Носить или не носить — дело вкуса, мы лишь знакомим вас с новинками, которые появляются в модном мире. Чтобы ваш комплект выглядел по-настоящему стильно и современно (а не уводил в 2010-й год), выбирайте платья и джинсу современного кроя, хорошее кружево: не ограничивайтесь низкокачественными прозрачными юбками, которыми переполнен Wildberries.
Попробуйте смелое сочетание: широкие джинсы трубы и удлиненная рубашка-платье из кружева, дополните образ ниткой жемчуга. Вполне возможно, такая комбинация вызовет у вас удивление и вопросы, но уверяем смотрится супер стильно. Помним, что в тренде аксессуары с бантами — украсьте таким прическу: получите красивый романтичный образ.
Очки с цветными линзами
Большой тренд предстоящего лета. Розовые, желтые, зеленые, фиолетовые, голубые, красные: дизайнеры и инфлюенсеры уверены, 2024 год — лучшее время для модного камбэка ярких очков в стиле нулевых. В списке трендов остаются очки, отсылающие к профессиональным спортивным, объемные оправы, белый и цветной пластик, черепаховая оправа, эффект омбре. Мы не обманем вас, если скажем, что с прошлого года мало что поменялось — изучить подробнее самые актуальные оправы солнцезащитных очков можно по этой ссылке.
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