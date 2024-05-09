Очки из нулевых, вязаные платья и шляпы: 7 неожиданных летних трендов, примерить которые рискнет не каждый

Уже готовы к лету? Тогда скорее читайте наш материал о самых актуальных новинках сезона Источник: NGS.RU











Лето не за горами, а это значит, самое время изучить модные новинки и течения, которые предлагает мир стиля и красоты. Многое остается с прошлых сезонов: металлик, красный цвет, гипертрофированные рукава и броши в форме цветов: все это продолжаем носить. Сегодняшний список скорее точечный, посвященный конкретным аксессуарам, оттенкам и сочетаниям, где-то удивительным, а где-то ностальгическим. Грядет большой тренд на изделия ручной работы — рукодельницы, берем на заметку. Смотрим, изучаем, адаптируем под себя.



Оттенки зеленого

Как вам такие сочетания? Источник: NGS.RU











Красивые, природные, подчеркивающие летний загар оттенки. Фисташковый, оливковый, хаки, цвет молодой листвы или насыщенный зеленый, болотный, цвет лайма или авокадо. Полагаем, вы уже поняли, что палитра широкая, как и поле вашей фантазии. Рубашка или платье, брюки, шорты, зеленым может быть аксессуар. Сочетать с теплыми оттенками (желтый, бежевый, коричневый, золотой) или с яркими на контрасте: белый, фиолетовый, фуксия, мандариновый.



Ковбойский стиль

Природные оттенки в одежде, клетчатые рубашки, деним, замша и кожа — вот они, основные составляющие вашего образа Источник: NGS.RU











Америку мы вам не открыли, стилистика вестернов держится уже несколько сезонов, правда в нашем климате показывать стилизованные аутфиты проблематично. С наступлением тепла степень сложности задачи заметно снижается — улицы города на время превращаются в подиум. Достаем шляпы, рубашки, куртки или сумки с бахромой, казаки (если у вас их все еще нет, срочно покупайте).



Примерьте легкое белое платье в стиле бохо с джинсовым жилетом (они снова в моде) или с жилетом из замши, не стесняйтесь носить шляпу в городе, не бойтесь проявлять свою индивидуальность — современная мода как раз об этом. Доставайте с полок прошлогодние карго и стилизуйте с топами или джинсовыми корсетами, вариантов — масса. Образы в стиле Western core отлично впишутся в отпуск в горах, для прогулки в выходной день, а может и для свидания — кто смелый?

Вязаные сумки

Особый шик, если ваша сумка будет ручной работы Источник: NGS.RU











Опытные модницы знают, что мода на вязаные сумки пришла несколько сезонов назад. Благодаря им, инфлюенсерам, блогерам и всем заинтересованным, тренд вырвался в массы. Ожидаем летом бум вязаных сумочек разных форм, цветов и размеров. Не побоимся предположить, что масла в огонь подлила разноцветная мини-сумочка от Miu Miu — как показывает практика, все что ни сделают итальянские дизайнеры, моментально становится главным объектом желания сначала западных, а потом и наших модниц.



Носить вязаные сумки можно в сочетании с платьями — образ получится нежно-романтичный, хорошо будет смотреться и с повседневными комплектами: вы будете выглядеть несколько расслабленно, но интересно за счет необычного аксессуара. Большинство моделей с легкостью впишутся в круизные или отпускные наряды: представьте, что вы гуляете по узким улочкам Турции.

Вязаные костюмы и вафельные полотенца

Если подобный комплект для вас слишком смелый, но примерить хочется, то наденьте костюм или платье для прогулки вдоль берега Источник: NGS.RU











Сумки ручной работы — облегченный вариант вязаного тренда. Рискнете примерить на себя целый костюм или платье? Не на пляж, а на городскую прогулку, потому что носить изделия, созданные при помощи крючка, дизайнеры предлагают именно так. Сюда же можно добавить шляпу (головной убор на все случаи жизни), вьетнамки на платформе уведут образ в круизный, а казаки — в бохо.



Вариант для смелых — одежда из вафельной ткани. Красивый вариант показал модный дом Chanel — как всегда: лаконично и со вкусом. Подобное платье — история не про массового потребителя, чтобы отыскать такое, придется потрудиться: дизайнеры вам в помощь. Впрочем, много пунктов из летнего списка намекают на то, что вещи можно создавать самостоятельно (рукодельницы, берите на заметку, скоро у вас прибавится заказов).



Желтый цвет

Идеальный оттенок на лето Источник: NGS.RU











Оттенок сливочного масла или маргарина на пике популярности. Не покривим душой, если скажем, что приветствуется вся палитра желтого: от лимонного, горчичного, до кукурузного или грушевого. Подбирайте нужный оттенок под свой цветотип — инструкция, как определить свой находится здесь. Немного подскажем — осенний и весенний тип внешности будет смотреться в модном оттенке особенно роскошно. Кардиганы, топы, блузы, брюки, юбки, аксессуары, маникюр — экспериментируйте. Сочетайте с белым, серым, нежно-розовым, зеленым или ярко-синим.



Гипюр с денимом

Можно добавить яркости и надеть поверх рубашки красный жакет или любой другой сочного оттенка Источник: NGS.RU











Идеальное комбо, которое будет к лицу всем без исключения. Носить или не носить — дело вкуса, мы лишь знакомим вас с новинками, которые появляются в модном мире. Чтобы ваш комплект выглядел по-настоящему стильно и современно (а не уводил в 2010-й год), выбирайте платья и джинсу современного кроя, хорошее кружево: не ограничивайтесь низкокачественными прозрачными юбками, которыми переполнен Wildberries.



Попробуйте смелое сочетание: широкие джинсы трубы и удлиненная рубашка-платье из кружева, дополните образ ниткой жемчуга. Вполне возможно, такая комбинация вызовет у вас удивление и вопросы, но уверяем смотрится супер стильно. Помним, что в тренде аксессуары с бантами — украсьте таким прическу: получите красивый романтичный образ.

Очки с цветными линзами

Самое время достать очки, которые вы храните с 2000-х годов Источник: NGS.RU











Большой тренд предстоящего лета. Розовые, желтые, зеленые, фиолетовые, голубые, красные: дизайнеры и инфлюенсеры уверены, 2024 год — лучшее время для модного камбэка ярких очков в стиле нулевых. В списке трендов остаются очки, отсылающие к профессиональным спортивным, объемные оправы, белый и цветной пластик, черепаховая оправа, эффект омбре. Мы не обманем вас, если скажем, что с прошлого года мало что поменялось — изучить подробнее самые актуальные оправы солнцезащитных очков можно по этой ссылке.



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