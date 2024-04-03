Королева улья: как быстро избавиться от отеков на лице — помогут массаж, необычные вибрации и пояс от халата

Избавляемся от отеков — быстро и эффективно Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Нет ничего хуже проснуться утром и вместо себя увидеть в зеркале королеву улья. Отеки — вещь неприятная и порой непредсказуемая. Одно дело, если накануне мы побаловали себя чем-то вкусным и вредным, и совершенно другое, если отек на лице не пропадает даже в условиях строго правильного питания и здорового образа жизни. Разбираемся с экспертами, что может стать причиной отечности и выясняем, как быстро вернуть скулы на место.



Причины отека на лице могут быть разные. К тому же нужно понимать, что именно отекает: под глазами, губы, уши, нос или лицо полностью. Нередко проблема кроется в нарушении работы почек или щитовидной железы, причиной может стать и аллергический синдром. Возможно, у вас зажимы в шейном отделе, из-за которых застаивается лимфа. Влияет питание, количество алкоголя, который вы употребляете, образ жизни, недосып, поза, в которой спите, и даже форма подушки.

Прежде чем бороться с отеками, выясните их причину: обратитесь к врачу, сдайте необходимые анализы, запишитесь на массаж шейного отдела, скорректируйте питание, откажитесь от алкоголя, делайте зарядку и не забывайте про массаж лица.

Какая еда вызывает отеки

Есть конкретный перечень продуктов, чрезмерное употребление которых задерживает воду в организме. Нутрициолог Виктория Полежаева объясняет, что смещать водно-солевой баланс в организме и вызывать отёки могут три категории продуктов: соли, сахароза и белки. С соленьями ситуация относительно ясна: чипсы, рыба, орешки, копчености, сухарики и консервы — все то, что обычно идет к пиву.

— Норма соли для взрослого человека: 5 грамм в день. Мы забываем, что в рационе человека есть продукты, в составе которых уже есть соль, плюс мы солим еду, поэтому за количеством нужно следить, чтобы не перебрать, — объясняет Виктория Полежаева.

Абсолютно любой алкоголь вызывает отечность. Нутрициолог говорит, что молекулы этилового спирта сами по себе способны задерживать воду, а если употреблять алкоголь с разными солеными закусками, то это вообще гремучая смесь для организма, и на утро можно ждать плюс на весах.

— Если вы выпили, к примеру, бокал вина, то нужно плюсом выпить два стакана чистой воды, чтобы выровнять водно-солевой баланс, — говорит эксперт.

Следующий продукт — это сахар. Простые углеводы легче всего всасываются в кровоток, но шоколадки, печенье, вафли, булочки, сладкие газированные напитки в избыточном количестве вызывают отёчность и одутловатость.

— С молочным белком (лактозой) немного сложнее. Есть люди, у которых лактозная недостаточность, соответственно, молочный белок плохо усваивается либо не усваивается совсем, поэтому у организма могут быть разные реакции, в том числе отёки. Но если с лактозой у вас всё хорошо, то полностью исключать такие продукты нет необходимости — всё индивидуально. Можно опытным путём понять, есть ли непереносимость, либо сдать анализ крови, — объясняет Виктория Полежаева

Что есть вечером, чтобы проснуться без отеков

Нутрициолог рекомендует отдать предпочтение животному белку (индейка, курица, рыба, субпродукты) в запеченном или тушеном виде, на пару или жаренному на небольшом количестве масла. Помним про клетчатку: овощи и зелень. Можно добавить небольшую порцию сложных углеводов: крупы, крахмалистые овощи, хлебцы, тёмный хлеб. Например, это может быть рагу с индейкой и кусочек цельнозернового хлеба либо овощной салат с тунцом — вариантов много.

Как убрать отек с лица

Роликовый массажер и скребок гуаша, чай с брусникой, сыворотка или гель от отеков — берем на вооружение все Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Предположим, вы тщательно следили за своим питанием и образом жизни, но отек на лице все равно с вами. Косметолог Юлия Меняева подсказывает: можно подключить мягкий уросептик, например, чай с брусничным листом. Вреда здоровью он не нанесет, но лишнюю жидкость из организма выведет. Не забывайте пить воду в течение дня.



Патчи под глаза и разные тканевые маски приветствуются — охладите их перед нанесением, но не сильно. Существуют противоотечные сыворотки и кремы, но жирные лучше не использовать — они создают ощущение пленки на лице. Попробуйте роликовый массажер или гуаша — в интернете много видеоинструкций, выберите подходящую для себя технику.

— Попробуйте делать упражнения по разгону лимфы: лежа на спине поднимите руки и слегка согнутые в коленях ноги вверх, потрясите ими, выполняйте в течение 1–3 минут, — подсказывает косметолог способ, который называется японской вибрацией.

Отлично помогает убрать отек лимфодренажный массаж лица. Сначала выполните легкие поглаживания от центра лба к вискам — 10 раз. Сделайте движения указательными пальцами — похлопывания по косточкам под глазами в направлении к вискам — 10 раз. Легкие скольжения указательными пальцами обеих рук сначала от точки над верхней губой в стороны, потом от уголков губ в стороны, от центра подбородка немного вверх и в стороны. Все повторить по 10 раз. После выполните несколько скольжений пальцами вниз от верхней части лба через все лицо и шею, чтобы направить отток лимфы.

Упражнения на осанку

Нередко мы путаем отеки с лишним весом, принимая лишнюю жидкость в организме за килограммы. По словам фитнес-тренера Анны Макеевой, отеки могут составлять в массе тела от 2 до 6 кг.

— Лимфатическая система отвечает за водный баланс в организме, и как только вы начнете работать над мышечными дисбалансами, убирая зажимы, мы даём ход лимфе. Вот поэтому результат можно увидеть сразу на весах, — объясняет эксперт.

Тренер советует выполнять два простых упражнения, которые помогут убрать отеки с лица и тела, выровнять осанку и расправить плечи. Эксперт также обещает, что при регулярном повторении уйдет холка на шее, если она у вас есть, улучшится состояние кожи на ногах и ягодицах.

Расстелите коврик для йоги, возьмите фитнес-резинку, любой пояс (например, от халата) или полотенце. Удобно расположитесь на коленях, спина ровная. Возьмите в руки резинку или пояс, раскройте руки на ширину, резинка лежит на коленях. Выполняйте круговые движения: вверх, через голову, вниз до поясницы и обратно — 3 подхода по 15 раз.

Оставайтесь сидеть на коленях, опустите корпус тела вниз — лицо лежит на коврике. Руки отведите назад вдоль туловища, сведите ладони в замок и поднимайте руки кольцом вверх и опускайте вниз — 20 раз по 3 подхода.

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