Раздулась и заплакала: почему у женщин растет живот, а у мужчин — грудь, и при чем тут кофе — отвечают врачи

— Самые серьезные гормональные сбои у обоих полов касаются функции щитовидной железы: гипотиреоз (снижение функции) и тиреотоксикоз (повышение функции); поджелудочной железы (диабет 1 и 2 типа); гипофиза: гиперпролактинемия на фоне избыточной продукции или по причине аденомы гипофиза; надпочечника: гипер- и гипофункция органа, феохромоцитома, — говорит врач.



Отеки, припухлые щеки, мешки под глазами

По словам врача-терапевта, эндокринолога и кардиолога Алексея Жито, огромное влияние на массу нашего тела оказывает так называемый гормон стресса — кортизол. Его уровень повышается в любых стрессовых ситуациях, но в умеренных количествах он жизненно необходим нашему организму. Некоторые продукты могут провоцировать выработку кортизола: к примеру — кофе, кондитерские изделия, молочная продукция с длительным сроком хранения, магазинные фруктовые соки.