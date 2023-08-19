Раздулась и заплакала: почему у женщин растет живот, а у мужчин — грудь, и при чем тут кофе — отвечают врачи

Состояние, когда в слезах съедаешь пончик, который даже никакого удовольствия не принес, но был срочно нужен, несколько пугает. Тревожность усиливается от набранных за короткий срок лишних килограммов, высыпания на лице тоже расстраивают, как и внезапно выросший ус над губой или рассыпавшиеся по полу волосы после расчесывания. Повод для стресса можно считать настоящим, если вы насчитали минимум два пункта, при условии, что дело вовсе не в предменструальном синдроме. Скорее всего, у вас случился гормональный сбой. Мы спросили у врачей, из-за чего он происходит и чем опасен.
Все сломалось
Врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева объясняет, что гормональный сбой — это широкое понятие. В организме очень много гормонов с разными уровнями их регуляции: как в головном мозге, так и в периферических органах эндокринной системы. Основные причины сбоя — это наследственная предрасположенность, стресс, травма органа, нарушение пищевого поведения (истощение или алиментарное ожирение от переедания). Часто причинами гормонального сбоя являются физиологические изменения организма: половое созревание (у обоих полов), беременность и менопауза у женщин.
— Самые серьезные гормональные сбои у обоих полов касаются функции щитовидной железы: гипотиреоз (снижение функции) и тиреотоксикоз (повышение функции); поджелудочной железы (диабет 1 и 2 типа); гипофиза: гиперпролактинемия на фоне избыточной продукции или по причине аденомы гипофиза; надпочечника: гипер- и гипофункция органа, феохромоцитома, — говорит врач.
Отеки, припухлые щеки, мешки под глазами
По словам врача-терапевта, эндокринолога и кардиолога Алексея Жито, огромное влияние на массу нашего тела оказывает так называемый гормон стресса — кортизол. Его уровень повышается в любых стрессовых ситуациях, но в умеренных количествах он жизненно необходим нашему организму. Некоторые продукты могут провоцировать выработку кортизола: к примеру — кофе, кондитерские изделия, молочная продукция с длительным сроком хранения, магазинные фруктовые соки.
Почему мы набираем вес из-за кортизола? Когда его количество зашкаливает, начинает разрушаться мышечная ткань. А жир, напротив, скапливается в районе живота — это явление даже получило название «кортизоловый или гормональный живот». Постоянный стресс провоцирует выброс кортизола, стимулирующего накопление подкожного и абдоминального жира. Зачастую в комбинации с кортизолом работают и дурные привычки — заедать стресс шоколадками, запивать алкоголем (а это калории!).
Обратите внимание на отеки, припухлые щеки, мешки под глазами, «поплывший» округлившийся овал лица. Также о проблемах с кортизолом может говорить непропорциональное накопление жировой массы: на животе — много, а на ногах и руках его почти нет. А резкий скачок веса за короткое время — это вообще обязательный повод для визита к эндокринологу.
Кроме того, в наборе лишнего веса могут быть виноваты следующие гормоны: эстрогены (избыток приводит к повышению аппетита), серотонин (дефицит приводит к депрессии и желанию есть сладкое), грелин, лептин, глюкагон, пролактин и нейропептид Y.
— Грелин решает, что вы голодны, и он весьма злопамятен: даже спустя год после окончания низкокалорийной диеты его уровень будет повышен, и организм будет откладывать жир «про запас». При избытке нейропептида Y жировые отложения скапливаются в области поясницы, бедер и ягодиц, появляются растяжки. При повышении пролактина у женщин, кроме набора веса, появляется пушок по всему телу, могут вырасти усики, возникают перебои в менструальном цикле. У мужчин избыток пролактина вызывает рост грудных желез, — объясняет Евгения Пекарева.
Чем еще опасен гормональный сбой
— Повышение уровня гормона тестостерона и его предшественников (состояние гиперандрогении) может вызывать поражения кожи и ее придатков (себорея, акне, гирсутизм, алопеция). У 70–86% пациентов с акне, по данным лабораторных анализов, выявляется гиперандрогения. Причина повышения мужских половых гормонов в крови женщины может крыться в работе яичников (СПКЯ) и надпочечников, а также в нарушении работы рецепторов к тестостерону. Решением этой проблемы может стать прием КОК и рекомендации дерматокосметолога. Ситуация, как правило, врожденная: можно скомпенсировать состояние гиперандрогении и ее побочных эффектов, но навсегда устранить редко удается, — говорит врач Евгения Пекарева.
Главный специалист, который занимается гормональными нарушениями — это эндокринолог. Его помощником для женщин может быть гинеколог. Для постановки диагноза и назначения лечения нужен осмотр пациента и данные лабораторных анализов на гормоны. На что именно обследоваться, определяет врач согласно фенотипу пациента и его жалоб.
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