Эти продукты вредят щитовидной железе, а мы едим их каждый день (ах, макароны, ну вы-то куда?)

С осторожностью тем, у кого проблема с этим органом, стоит относиться к макаронам, манной и рисовой крупе, ограничить соусы, фастфуд и полуфабрикаты.

Неблагоприятно влиять на работу щитовидной железы могут овощи и зелень с высоким содержанием щавелевой кислоты: свекла, сельдерей, щавель, шпинат, ревень, петрушка. А еще — соя в любом виде, в том числе продукты с соевым белком, так как соя содержит фитоэстрогены, нарушающие работу железы.

Чай или кофе с пирожными тоже с такими проблемами не попьешь — эти наименования также попали в антисписок. Не забываем про алкоголь и магазинные соки: они, конечно, никому не полезны, но людям с проблемами с щитовидкой — особенно.