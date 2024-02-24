Укол раз в неделю: звезды шоу-бизнеса худеют на лекарстве для диабетиков. Разбираемся с врачом, для кого это опасно

Что говорит врач

Почему препарат, созданный для диабетиков 2-го типа, снижает вес у здоровых людей? Насколько он опасен для тех, кто не страдает сахарным диабетом, какими могут быть последствия от экстремального похудения и правда ли то, что лекарство может повлиять на развитие онкологии? Все эти вопросы мы задали новосибирскому врачу-эндокринологу Анне Чернявской.

Анна Чернявская, врач высшей квалификационной категории, эндокринолог, диетолог ООО «ИНВИТРО-Сибирь».

Специалист объясняет, что благодаря «Оземпику» удается контролировать уровень глюкозы — это происходит на фоне небольшого риска развития гипогликемических состояний, связанных с низким уровнем сахара. Врач отмечает, что такие состояния крайне опасны для пациентов. Если говорить простыми словами, то препарат влияет только на повышенный уровень сахара в крови, а здоровым людям с нормальным показателем сахара он ничего не снижает.