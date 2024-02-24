Укол раз в неделю: звезды шоу-бизнеса худеют на лекарстве для диабетиков. Разбираемся с врачом, для кого это опасно

В мире, где, казалось бы, приветствуется бодипозитив, а модели плюс-сайз строят успешные карьеры, по-прежнему предпочтение отдают стройным, подтянутым, идеальным. Можно сколько угодно доказывать обратное, но общество не поменялось. Толстушки одержимы желанием похудеть, особенно если они являются представителями медиасферы. Никто не станет восхищаться набранным килограммам, в то время как результат эффектного похудения будет обсуждаться всеми и всюду. Препараты для экстремального похудения были всегда, но благодаря внезапно постройневшим западным и российским звездам интерес к конкретному лекарству возрос в троекратном объеме. Рассказываем про очередную «волшебную таблетку» для снижения веса и чем она опасна.
Редакция НГС предупреждает, что назначение любого препарата должен проводить врач.
История об одержимости похудением и о желании снова надеть любимое красное платье пугающе показана в фильме Даррена Аронофски «Реквием по мечте». Новелла о Саре Голдфарб в исполнении Эллен Берстин пробирает до костей так, что складочки на боках и галифе на бедрах уже не кажутся глобальной проблемой. Советуем пересмотреть кино всем, кто увлечен идеей сбросить лишний вес быстрым способом, и особенно тем, кто задумал сделать это при помощи сомнительных препаратов.
Ягоды годжи, таблетки с бычьим цепнем из Азии, капсулы «Турбослим», пресловутый «Энерджи Диет» или любой другой сетевой продукт для снижения веса — всё это прошлый век. Звезды Голливуда занесли не новую, но уже набравшую популярность идею — худеть на препарате для людей, болеющих сахарным диабетом 2-го типа. Речь идет об «Оземпике».
«Оземпик» — современный сахароснижающий препарат. Он относится к группе агонистов рецептора ГПП-1 (ГПП-1Р). Международное название препарата — «Семаглудит». Он выпускается в виде раствора для инъекций.
Ким Кардашьян и Илон Маск одни из первых открыто заявили о том, что похудеть им удалось с помощью «Оземпика». Британская телеведущая Шерон Осборн тоже не стыдится признать, что прибегала к способу скинуть лишний вес с помощью чудо-лекарства. Трэвис Скотт, американский рэпер, в треке Backroom обвинил свою бывшую девушку Кайли Дженнер в похудении с помощью «Оземпика».
Из российских звезд подозревают Настю Ивлееву, продемонстрировавшую анорексичную худобу на нашумевшей голой вечеринке, а телеведущую Дану Борисову даже подозревать не нужно — она сама рассказала общественности о том, что принимала «Оземпик», и не одна, а вместе с дочкой.
Что говорит врач
Почему препарат, созданный для диабетиков 2-го типа, снижает вес у здоровых людей? Насколько он опасен для тех, кто не страдает сахарным диабетом, какими могут быть последствия от экстремального похудения и правда ли то, что лекарство может повлиять на развитие онкологии? Все эти вопросы мы задали новосибирскому врачу-эндокринологу Анне Чернявской.
Анна Чернявская, врач высшей квалификационной категории, эндокринолог, диетолог ООО «ИНВИТРО-Сибирь».
Специалист объясняет, что благодаря «Оземпику» удается контролировать уровень глюкозы — это происходит на фоне небольшого риска развития гипогликемических состояний, связанных с низким уровнем сахара. Врач отмечает, что такие состояния крайне опасны для пациентов. Если говорить простыми словами, то препарат влияет только на повышенный уровень сахара в крови, а здоровым людям с нормальным показателем сахара он ничего не снижает.
«Оземпик» безопасен и эффективен для диабетиков, он оказывает двойное действие: увеличивает выработку инсулина, то есть глюкоза усваивается лучше, а также снижает аппетит, что способствует снижению массы тела. Соответственно, улучшается чувствительность организма к собственному инсулину.
— Современные исследования показали наличие кардиопротекторного эффекта, который особо важен для пациентов с сочетанием сахарного диабета и высокого сердечно-сосудистого риска. Препарат имеет ощутимое преимущество перед другими лекарственными средствами из своей группы. «Оземпик» обладает пролонгированным действием: достаточно выполнять всего одну инъекцию в неделю. В совокупности все преимущества объясняют широкое применение «Оземпика» в современной врачебной практике, — объясняет Анна Чернявская.
Эксперты, изучающие действие препарата, выявили потенциал для лечения ожирения и установили его влияние на массу тела. Есть центральное действие, когда «Оземпик» влияет на головной мозг и на его центр насыщения. В результате воздействия чувство сытости приходит гораздо быстрее.
— Второй механизм: замедляется перистальтика кишечника и процесс пищеварения. То есть меньший объем пищи вызывает ощущение полного желудка, и человек даже с повышенным аппетитом не может есть большие объемы пищи. При применении препарата «Оземпик» на определенном этапе возникает чувство распирания или даже тошноты, когда человек употребляет большое количество пищи, — говорит врач.
Результаты исследований повлияли на выпуск препарата на основе семаглутида (действующее вещество «Оземпика»), в котором в назначении использования указано «при ожирении», но уже без сахарного диабета.
— Но, в принципе, это один и тот же препарат, который используется широко, — добавляет Анна Чернявская.
Риски и последствия
Побочные действия препарата связаны с работой желудочно-кишечного тракта: тошнота, приступы рвоты, диарея. При правильном назначении препарата врачом, которое всегда происходит с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента, побочных эффектов можно избежать.
— Есть также и противопоказания. Это сахарный диабет 1-го типа, такие состояния, как множественные эндокринные неоплазии 2-го типа, медуллярный рак щитовидный железы у пациента или в анамнезе его семьи, — говорит эндокринолог.
«Оземпик» не применяют при остром панкреатите, при тяжелых хронических заболеваниях, например, при сердечной недостаточности 4-й степени, также при выраженной почечной или печеночной недостаточности.
— Влияние препарата на пациентов, страдающих описанными выше заболеваниями, не изучено. Поэтому употребление препарата при тяжелых соматических состояниях не рекомендуется, — добавляет Анна Чернявская.
По информации Анны Чернявской, при испытаниях препарата на крысах действительно были выявлены случаи возникновения рака щитовидной железы. На людях подобное исследование не проводились, подтверждения связи «Оземпик» с онкологическими заболеваниями при уже многолетнем использовании препарата не произошло.
— Когда препарат появился в России, его стали широко использовать. В том числе среди звезд нашей эстрады было много тех, кто сильно похудел и открыто рекламировал «Оземпик». Однако, это не простой препарат, и дело не только в высокой цене (от 20 000 рублей за упаковку. — Прим. ред.). Его назначение и использование должно быть целесообразно. Оно должно проходить строго под контролем профильного врача-специалиста, — комментирует Анна Чернявская.
В 2023 году препарат ушел с рынка РФ. Однако появились аналоги отечественного производства. В их основе тоже самое действующее вещество, что и у «Оземпика», — семаглутид. Уже имеется опыт использования этих препаратов.
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