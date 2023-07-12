В 27 лет весит 20 кило. Как известный психотерапевт спасает самую худую девушку в мире и других пациенток с анорексией

«Увидели не дочку, а скелет»

У больных анорексией возникает искаженное восприятие себя. А нереальные стандарты красоты, которые диктуют мода и интернет, приводят к комплексам и потере самоуважения. Причем свое стремление похудеть пациентки тщательно скрывают от остальных.



— Они идут на разные ухищрения: могут выбрасывать еду, прятать. Я консультировал в Семашко — смотрел на столы. Так там больные пищу выбрасывали из окон прямо на головы прохожим, — рассказал Ян Голанд. — Как понять? Человек старается есть один, придерживается какой-нибудь дурацкой диеты, отощал, уходит в себя.



На терапию к нижегородцу пациентки приходят с близкими. Как считает Ян Голанд, для выздоровления нужно работать не только с девушками, но и их родственниками.



— Мы поехали к Ане в Америку на выпускной вечер, и когда она зашла, мы увидели не дочку, а скелет. Она весила килограммов 38. Мы не знали, как реагировать. Она ничего не слышала, не хотела нас видеть. А для нас это было невыносимо, потому что мы теряли ребенка. Любая просьба, любое замечание вызывали дикую истерику и ненависть. Мы поняли, что родительской заботой усугубляем процесс, и просто уехали. Года полтора просто не общались. Помочь мы не могли, а травмировать не хотелось, — рассказала мама девочки, которая уехала на учебу в Нью-Йорк и заболела анорексией.