В 27 лет весит 20 кило. Как известный психотерапевт спасает самую худую девушку в мире и других пациенток с анорексией

Желание немного похудеть преследует почти каждую девушку с раннего возраста. Недостижимые стандарты красоты диктуют фильмы, обложки журналов, а иногда и самые близкие люди. Для некоторых девочек эта история заканчивается бесконечными походами по врачам. Психотерапевт Ян Голанд из Нижнего Новгорода уже много лет помогает больным анорексией со всей страны. Главным лекарством он считает опыт других пациенток, которые смогли начать есть и вернуться к нормальной жизни. Сейчас среди его пациенток — самая худая девушка в мире, которая весит всего 20 килограммов в свои 27 лет.
Вес шестилетнего ребенка
27-летняя Яна Боброва из Белгорода из-за обычного желания немного похудеть довела себя до критического веса. Девушка подсела на диеты еще в студенческие годы. И тогда Яна была худенькой, весила около 50 кг при росте в 161 см. Но, несмотря на это, стала усиленно заниматься спортом, уменьшать порции и выбирать только «полезную еду». Мысли о похудении полностью захватили голову девушки после резких перемен в жизни. Яна вышла замуж и переехала с женихом в другой город, бросив любимую работу. В новом месте ей было скучно и одиноко, а добиться понимания от любимого человека не выходило.
Сейчас Яне 27 лет. Она весит критические 20 кг — примерно столько же весит шестилетний ребенок. Девушка пытается вести нормальную жизнь и занимается обычными бытовыми делами. Только после нескольких часов прогулок или даже готовки Яне нужно отдыхать — истощенный организм быстро устает. Сейчас большую часть времени наша героиня проводит в больнице. От одного врача ее отправляют к другому — и так по кругу.
Уехала раньше
Яну Боброву к нижегородскому психотерапевту привезла его бывшая пациентка Мария Кохно. Сейчас блогер помогает выбраться из болезни таким же девушкам, как она, попавшим в ловушку анорексии.
— Обращалась во все клиники Белгорода. Я отлежала в нескольких реанимациях, лежала в терапевтическом отделении, неврологическом, психдиспансере, но везде была выписана с ухудшениями. Они разводили руками и говорили, что не могут помочь, — со слезами на глазах рассказывала Яна в телепередаче «НТВ».
Несмотря на свое критическое состояние, девушка до сих пор боится калорий. В день она ест три-четыре раза и съедает что-то легкое: печенье, творожок, бульон или детское пюре. Приехать на лечение к Яну Голанду она согласилась не сразу — на это потребовалось несколько дней и череда серьезных разговоров. Как считает психотерапевт, девушка не была достаточно замотивирована на лечение и не выполняла его рекомендации. Но в первые же дни начала дробно питаться. При этом Яна с мамой уехали раньше запланированного срока на три дня. По словам Голанда, он созванивался с пациенткой и надеется, что она продолжит лечение.
Всё — из детства
Анорексия — болезнь отличниц и умниц, девочек с золотыми медалями и красными дипломами, считает известный психотерапевт Ян Голанд. Такие пациентки стремятся к идеалу и всеми силами пытаются стать лучшими.
Ян Голанд лечит пациентов от нервной анорексии, депрессий и фобий уже на протяжении 66 лет. За время работы врач создал свою методику лечения без подсаживания клиентов на лекарства.
Как бы банально это ни звучало, но всё идет из детства, анорексия не исключение. Напряженная обстановка в семье или неосторожное колкое замечание по поводу внешности могут запустить процесс саморазрушения.
Одна из пациенток Голанда с псевдонимом Ася вспоминает, что всё началось в 15 лет, когда она поехала в гости к родственникам на летние каникулы. Там она ела то от скуки, то по вечерам под разговоры с близкими. За несколько месяцев девушка поправилась с 45 до 51 килограмма.
— Когда я была в гостях в Москве, мы взвешивались, и я видела, что поправляюсь, но меня это как-то не волновало. Тетя стала говорить, что в моем возрасте она весила меньше. А когда мы зачем-то начали талии мерить, ее слова меня как-то засмущали. И еще двоюродная сестра, которая была на пять лет меня старше, весила столько же, сколько и я. Ну а после ее слов «Ася — бомба» всё внутри меня перевернулось, — рассказала девочка.
После таких высказываний и обид на себя девушки решают худеть. Начинается всё с уменьшения порций, а потом доходит до истязания жесткими диетами. Когда цифры на весах становятся меньше, стимул продолжать только растет.
Одна из пациенток Яна Голанда была с псевдонимом Блинчикова. Такое имя она получила из-за того, что на вопрос «Что ты ела?» всегда отвечала: «Блинчик». Причем по размерам эта выпечка представляла крошечный оладушек, который девушка растягивала на завтрак, обед и ужин.
«Увидели не дочку, а скелет»
У больных анорексией возникает искаженное восприятие себя. А нереальные стандарты красоты, которые диктуют мода и интернет, приводят к комплексам и потере самоуважения. Причем свое стремление похудеть пациентки тщательно скрывают от остальных.
— Они идут на разные ухищрения: могут выбрасывать еду, прятать. Я консультировал в Семашко — смотрел на столы. Так там больные пищу выбрасывали из окон прямо на головы прохожим, — рассказал Ян Голанд. — Как понять? Человек старается есть один, придерживается какой-нибудь дурацкой диеты, отощал, уходит в себя.
На терапию к нижегородцу пациентки приходят с близкими. Как считает Ян Голанд, для выздоровления нужно работать не только с девушками, но и их родственниками.
— Мы поехали к Ане в Америку на выпускной вечер, и когда она зашла, мы увидели не дочку, а скелет. Она весила килограммов 38. Мы не знали, как реагировать. Она ничего не слышала, не хотела нас видеть. А для нас это было невыносимо, потому что мы теряли ребенка. Любая просьба, любое замечание вызывали дикую истерику и ненависть. Мы поняли, что родительской заботой усугубляем процесс, и просто уехали. Года полтора просто не общались. Помочь мы не могли, а травмировать не хотелось, — рассказала мама девочки, которая уехала на учебу в Нью-Йорк и заболела анорексией.
Как говорит Ян Голанд, такие пациенты вовсе не считают себя больными.
— Я до последнего момента скрывала, что не ем. Меня спрашивали, почему ты такая худая. Я удивлялась, отвечала, что не знаю, я ведь ем. В общем, такой актрисой была, мне все верили. Говорила, что, наверное, проблемы с ЖКТ, — с улыбкой рассказывала психотерапевту пациентка Ася.
Ползла на четвереньках до туалета
Как рассказал Ян Голанд, в среднем смертность от анорексии составляет около 20%, а некоторые попадают в психиатрическую клинику из-за развившейся шизофрении. При этом сами пациентки, глядя на других больных девочек, считают, что их история сложится иначе и они смогут вовремя остановиться. Кроме того, из-за анорексии начинают развиваться сопутствующие заболевания — пропадают месячные и либидо, выпадают волосы, появляются апатия и раздражительность, возникают проблемы с желудком и сном.
— В какой-то момент я просто стала овощем — у меня появилась слабость, я еле ходила, казалось, что сейчас упаду. У меня не было даже сил дойти до туалета — я ползла на четвереньках и даже на этом пути делала передышки и садилась. Бывало, даже теряла сознание и ударялась головой об углы, — вспоминает Ася.
Усугублял ситуацию бесконтрольный прием слабительных и мочегонных. По словам Аси, однажды она выпила целую пачку таблеток, пытаясь согнать вес.
Другая пациентка с псевдонимом Психолог (она училась по этой специальности) довела себя до инвалидности. Несколько раз падала в обморок и ломала себе разные части тела.
— Я пришла домой после учебы и, потеряв сознание, упала на горячую электрическую плиту. И получила ожог III степени. Мне даже потребовалась пересадка кожи, боли были адские, — вспоминает пациентка.
«Надо, чтобы тебя подтолкнули»
Зачастую больных анорексией лечат медикаментозно: выписывают транквилизаторы, капают глюкозу и насильно кормят через зонд. Врачи видят перед собой задачу — не дать умереть истощенному организму. При этом сами пациентки жалуются на ухудшение состояния из-за отсутствия понимания со стороны докторов и побочные эффекты лекарств.
— Я хотела лечиться, но когда приходила в больницу с таким весом, то врачи начинали меня осуждать. Доктора не понимают сути этого заболевания. Они знают симптомы и думают, что девочки могут сами с этим справиться. Но надо, чтобы тебя подтолкнули, поддержали, а не обвиняли и тыкали пальцем, — рассказала Ася.
Другая пациентка, по имени Маша, слышала от врачей лишь сухое «тебе надо начать есть». На эту фразу пациентка кивала головой и продолжала голодать. При этом родители с надеждой смотрят на каждого врача. Не найдя помощи, начинают водить больных по кругу: психологи, лекари, экстрасенсы.
«Не сможет понять, что происходит у меня внутри»
Методика, которую использует Ян Голанд, имеет несколько составляющих. После того как психотерапевт поговорил с пациенткой и собрал историю ее болезни, он подбирает для нее видео с другими девушками с такими же симптомами. На кассетах больные видят «пациента-зеркало», который рассказывает о своем пути борьбы с болезнью.
— На первой же встрече я увидела девочку с такими же, как у меня, симптомами. Причем она так на меня походила, что я будто общалась с ней, когда смотрела кассету. Еще особенность ситуации была в том, что рядом со мной сидела мама и всё это слышала. Мне казалось, что она никогда не сможет понять, что происходит у меня внутри, а тут всё так доступно и ясно объясняется. А мне она не верила, когда я пыталась ей что-то рассказать, — говорила после выздоровления пациентка с псевдонимом Баттерфляй.
Как считает Ян Голанд, основная задача этих видео — заинтересовать и замотивировать девушек результатами таких же пациенток, как они.
— У них страх, что станут толстыми. Но я показываю им, что после лечения вот эта пациентка стала фотомоделью международного уровня, вот эта уехала учиться за границу. И пациентов это убеждает. Пациентам говорят, что нужно что-то есть, а выздоровевший подтверждает, что он тоже ел и с ним всё хорошо. И это уже не так пугает, — пояснил нижегородский психотерапевт.
При этом на некоторых пациенток больше действуют истории девушек, которым вылечиться не удалось и их положили в психиатрическую клинику.
Другая составляющая терапии — аутотренинг. Пациенты слушают записи с мотивированными командами и проговаривают: «Я ем с удовольствием», «Я красивая, умная, стройная» и т. д. Так перенастраивают свое сознание. На групповых занятиях девушки встречаются с такими же пациентками и делятся своими успехами борьбы с болезнью. Дальше им дают читать литературу, в том числе методички, написанные Голандом по опыту предыдущих пациентов. Терапия длится восемь дней по шесть часов каждый раз.
«Делать шаги к жизни»
Правильным ответом на вопрос «Кто тебя вылечил?» Ян Голанд считает лишь фразу: «Я сама». Он, по его словам, лишь направляет на путь выздоровления.
— Самое главное — понять, что если сейчас ты не начнешь есть, то с каждым днем ускоряешь свой путь либо в могилу, либо к шизофрении. А если будешь есть, то будешь делать шаги к жизни. И нужно задумываться, как каждый день прекрасен, — рассказала пациентка с псевдонимом Мага.
После выздоровления Мага вернулась к учебе, с которой не могла справиться из-за нехватки сил. И продолжила карьеру модели. Через несколько лет она вернулась к Яну Голанду с мужем и двумя сыновьями, чтобы поделиться финальным результатом своего лечения.
Пациентка Блинчикова смогла закрыть хвосты по учебе и окончила университет с красным дипломом. После этого девушка переехала работать за границу, где стала преподавать в местном вузе.
У Маши, которая училась актерскому мастерству в Голливуде, карьера пошла в гору. Она попала на обложки журналов о кино, снялась в фильме Эмира Кустурицы.