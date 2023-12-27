Лолиту вырезают из эфиров, Киркорову отменяют корпоративы: голая вечеринка Ивлеевой и ее последствия

В разговоре с нашими коллегами из «Фонтанки» директор ДК «Сатурн» в Раменском Василий Строилов рассказал, что местные жители также узнают о возможной отмене концерта в городе.

—Наши жители интересуются всем. Мероприятие пока что стоит в графике. Пока никакой официальной информации у нас нет, — рассказал Василий Строилов. На вопрос, стали ли возвращать билеты на Лолиту, пояснил, что это коммерческая информация.

Концертный директор и владелец бренда «Империя музыки» Табриз Шахиди рассказал, что ничего не слышал об угрозах, поступающих в адрес организаторов публичных билетных концертов, поскольку не имеет никакого отношения к ним, к промоутерам сольных концертов Лолиты.