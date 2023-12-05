Такой ее никто не видел: Настя Ивлеева экстремально похудела и показала свои редкие «толстые» фото

Всегда приятно, когда вместе с вами, сидя на диване, откладывает жирок и плюсует по размеру за месяц какая-нибудь звезда шоу-бизнеса. Так слаще пить чай с конфетой и в целом почти не обидно. Популярный блогер и бывшая ведущая шоу «Орел и решка» (а еще бывшая жена рэпера Элджея) Настя Ивлеева сначала дала своим подписчикам такую возможность, но быстро взяла себя в руки и снова вернула себе точеную фигуру. Редакция Городских порталов решила вспомнить историю преображений ведущей.
За летние и осенние месяцы Ивлеева похудела с 72 до
— На самом деле такая разница была обнаружена случайно. Когда я увидела свои апрельские фотки, я была шокирована (мягко говоря). Да, весной я нехило разожралась, и, слава богу, с начала мая и на всё лето в моей жизни случилось большое кино, которое помогло вернуться в форму, — написала она тогда социальных сетях.
Сама к себе Настя очень критична, на вопрос ведущего в интервью на YouTube-канале JETCAR о мотивации она отвечает: «Мне просто надоело выглядеть как говно отекшее». Но потом все-таки раскрывает тему. Рецепт прост: правильное питание и дефицит калорий. Опять никакой секретной таблетки.
— Я убрала все вредные перекусы. Если хотела есть — ела огурцы, они вкусные, быстрые, хрустящие, и белок. Дисциплина меня спасла. Мотиватором были съемки в кино. Будет секретная роль в 2024 году, пока нельзя об этом говорить, — рассказала Ивлеева в том же интервью. Также ведущая полностью отказалась от алкоголя, пообещав только в Новый год разгуляться на всю катушку.
Бывшая ведущая шоу «Орел и решка» на прошлой неделе призналась, что больше не одинока. У Насти появился бойфренд. Напомним, два года назад Ивлеева развелась с рэпером Элджеем.
— То, что я ее не транслирую, не значит, что ее нет. Влюбляюсь, расстаюсь — всё как у людей. На данный момент мое сердце занято, — откровенничает Настя. Звезда не стала раскрывать имени избранника.
Как выглядела Настя Ивлеева до того, как стала звездой
Мало кто знает, что во время учебы в институте телеведущая и блогер Настя Ивлеева работала мастером по маникюру и хостес в разных заведениях.
Но то, что она всегда была заводной, — это факт. В будущем именно юмористические вайны, которые она начнет снимать для социальных сетей, принесут ей всероссийскую известность.
В 2015 году еще никому не известная Ивлеева перебралась из Санкт-Петербурга в Москву, где устроилась работать менеджером в салон, который продавал автомобили. Тогда девушка начала вести свой блог. Идею снимать видео и выкладывать их в Сеть Насте подкинул ее бывший бойфренд — участник «Фабрики звезд» и солист группы «Челси» Арсений Бородин. Он помогал девушке найти работу в Москве. Пара познакомилась в 2011 году, когда телеведущая работала хостес в одном из питерских ресторанов.
Золотая блузка, простая кухня, средства для мытья посуды на заднем плане — в этой девчушке едва ли можно узнать будущую ведущую «Орла и решки». Настя не боится посмеяться над собой, многие скрывают свои старые и неудачные фото от публики, блогер же сама поделилась ими в социальных сетях, чем вызвала волну одобрения и поддержки от подписчиков.
А вот наше любимое. Это фото Настя прокомментировала в своем блоге так: «Остальные (фото), где у меня черные волосы, наливные ляхи и пухлые щеки, это я только переехала в Москву».
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