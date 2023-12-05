Такой ее никто не видел: Настя Ивлеева экстремально похудела и показала свои редкие «толстые» фото

За летние и осенние месяцы Ивлеева похудела с 72 до 55 кг . Артистка показала свои фото до и после изменения фигуры.

— На самом деле такая разница была обнаружена случайно. Когда я увидела свои апрельские фотки, я была шокирована (мягко говоря). Да, весной я нехило разожралась, и, слава богу, с начала мая и на всё лето в моей жизни случилось большое кино, которое помогло вернуться в форму, — написала она тогда социальных сетях.