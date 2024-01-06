«Думала, что меня будут любить за то, что я худая»: фитнес-тренер — о своей борьбе за идеальное тело, к которому пришла после анорексии

Когда Екатерина снова вернулась к привычному рациону, она перестала чувствовать меру и быстро набрала в два раза больше. В тот момент это сильно отразилось на ее психологическом здоровье.

— В какой-то день сорвалась, стала есть и доела до 80 килограммов, — признается она. — Это было такое состояние, когда ты не можешь различить чувство насыщения и голода. Я сначала пыталась себе взвешивать еду для того, чтобы понять — это нормальная человеческая порция, что мне дальше есть нельзя, чтобы я не переедала. А потом какой-то стресс, и ты начинаешь опять это заедать. И я тогда думала, что я никогда из этого не выйду.