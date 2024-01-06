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«Думала, что меня будут любить за то, что я худая»: фитнес-тренер — о своей борьбе за идеальное тело, к которому пришла после анорексии

Екатерина рассказала, как научилась держать фигуру в тонусе, не изнуряя себя голодом

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Своим примером Екатерина показывает, что необязательно уходить в крайности для достижения мнимых идеалов

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Жительница Архангельска Екатерина Мхеидзе прошла непростой путь к фигуре своей мечты. Несколько лет назад она страдала анорексией. Борьба с нездоровой худобой дала обратный эффект, и девушка начала быстро набирать лишний вес. Сейчас от ее изящной фигуры сложно отвести взгляд, а недавно она стала финалисткой престижного турнира по бодибилдингу. Каждый день спортсменка помогает другим девушкам полюбить свое тело и сделать его лучше без вреда для здоровья. В материале 29.RU Екатерина рассказывает, к каким последствиям привел ее тотальный отказ от еды в прошлом, а также делится своей личной формулой, которая помогает ей всегда быть в форме и питаться не только правильно, но и вкусно.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Про путь Екатерины от анорексии к фитнес-наставничеству мы сняли отдельный видеосюжет

Видео: Кристина Полевая / 29.RU

«Говорила, что никогда не буду работать тренером»

Екатерина Мхеидзе — фитнес-наставник, нутрициолог и молодая мама. На Север девушка перебралась уже после совершеннолетия, сама родом из Воронежской области, там она окончила строительный факультет.

Екатерина южных кровей, но свое призвание нашла на Севере

Екатерина южных кровей, но свое призвание нашла на Севере

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Недавно архангелогородка вернулась с масштабных соревнований по бодибилдингу NPC Worldwide Russia, где завоевала серебро. Именно увлеченность этим спортом подтолкнула Екатерину к получению новой профессии.

Выступление девушки понравилось профессиональным судьям

Выступление девушки понравилось профессиональным судьям

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— Я увидела фотографию одной девушки, которая выступила на соревнованиях по бодибилдингу, — вспоминает наша собеседница. — Я подумала: «Какая она красивая, какая она потрясающая, хочу так же». Потом пошла на курсы (переквалификации на персонального тренера. — Прим. ред.), говорила, что никогда не буду работать тренером и иду учиться, только чтобы тренировать себя. И как-то так получилось: взяла двух-трех человек, когда сама начала готовиться к соревнованиям, стало затягивать, стала смотреть на фитнес гораздо глубже, больше вкладывать в это понятие.

Екатерина помогает своим клиентам прийти к желаемой форме

Екатерина помогает своим клиентам прийти к желаемой форме

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Про РПП и последствия

Прежде чем стать примером для многих девушек в тренировочном зале, спортсменка на своем опыте узнала, до какого состояния опасно доводить свой организм в погоне за идеальным телом, — она страдала расстройством пищевого поведения. В студенческие годы Екатерина похудела до 39 килограммов при росте в 168 сантиметров.

— У меня была анорексия и булимия. Я лежала в больницах, под капельницами, меня под капельницей кормили. У меня мама просто плакала, смотря на меня, — торчали ребра из-под футболки, очень тоненькие ручки были. Это был очень тяжелый момент в моей жизни, когда ты уже понимаешь, что это ненормально, но ничего не можешь с собой поделать.

Екатерина Мхеидзе считает, что стала голодать из-за неуверенности в себе. Девушка была сильно зависима от чужого мнения:

— Анорексия — это больше про неуверенность, нехватку какого-то внимания. Раньше я думала, что меня будут любить за то, что я более стройная, худая и что я смогу таким образом привлечь какое-то внимание дополнительное от мужчины, который мне нравился. Когда мне было 18 лет, я набрала пару килограммов, и лицо стало казаться более пухленькое, с щечками. И потом, когда я постройнела, мне стали делать комплименты. И ты такая: «О, вот как можно получать похвалу». И потом просто садишься на какую-то иглу и не можешь с нее слезть.

Вес девушки был меньше <nobr class="_">40 кг</nobr>

Вес девушки был меньше 40 кг

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Когда Екатерина снова вернулась к привычному рациону, она перестала чувствовать меру и быстро набрала в два раза больше. В тот момент это сильно отразилось на ее психологическом здоровье.

— В какой-то день сорвалась, стала есть и доела до 80 килограммов, — признается она. — Это было такое состояние, когда ты не можешь различить чувство насыщения и голода. Я сначала пыталась себе взвешивать еду для того, чтобы понять — это нормальная человеческая порция, что мне дальше есть нельзя, чтобы я не переедала. А потом какой-то стресс, и ты начинаешь опять это заедать. И я тогда думала, что я никогда из этого не выйду.

— Когда я весила 80 килограммов, я чувствовала себя хуже, чем при 40, потому что этот вес прилип буквально за пять месяцев. У меня года два-три не было цикла, начались проблемы с зубами, потому что ела всякую сахарную фигню, от этого и ЖКТ пострадал. У меня были очень сильные депрессии. Я не могла ходить в университет, я была на грани отчисления, потому что я просто не понимала, как дальше жить.

Раньше отношения спортсменки с едой были нездоровыми

Раньше отношения спортсменки с едой были нездоровыми

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Сейчас фитнес-тренер чувствует себя полностью здоровой, но в стрессовых ситуациях перенесенное РПП всё же дает о себе знать.

— На данный момент у меня остался синдром раздраженного кишечника, то есть во время стресса я начинаю ощущать дискомфорт. По всем остальным параметрам всё хорошо.

Как не переедать и что включить в рацион

Екатерина Мхеидзе ест много фруктов и овощей, жирному мясу предпочитает диетическое, а вместо печенек пьет чай с орехами.

Наша героиня не загоняет себя в жесткие рамки и не ведет подсчет калорий, даже когда готовится к соревнованиям. Ее принцип простой — главное соблюдать баланс, чтобы в рационе было достаточное количество белков, жиров и углеводов и они правильно сочетались между собой.

— Я всегда начинаю утро со стакана воды, чтобы запустить все внутренние процессы. Потом начинаю свой завтрак с белков и жиров, потому что они дают длительное насыщение. Обязательное включение клетчатки. Потом можно приступать уже к углеводам. А если мы утром натощак едим сладкое, у нас сразу же подскочит сахар, что спровоцирует еще более сильный аппетит, и мы захотим позавтракать снова, — объясняет наша собеседница.

Екатерина постоянно совершенствует свои знания в нутрициологии, в готовке любит экспериментировать, заменяя жирные ингредиенты на низкокалорийные. Вот, например, как она изменила под себя рецепт салата «Мимоза»:

— Сделала с тунцом, вместо картошки положила рис, сверху вместо жирного сыра взяла безлактозный, у которого маленький процент жирности, вместо майонеза смешала натуральный йогурт с французской горчицей. Если ты знаешь раскладку КБЖУ, а я ее знаю лучше таблицы умножения, — шутит девушка, — или вбиваешь в интернете совместимость продуктов, ты понимаешь, что подходит лучше всего и что будет не так жирно.

При регулярных тренировках важно составить правильно свой рацион, у Екатерины с этим всё четко

При регулярных тренировках важно составить правильно свой рацион, у Екатерины с этим всё четко

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Также архангелогородка прошла курсы фитнес-выпечки и научилась готовить диетические десерты. Сейчас она разрабатывает меню для сервиса доставки рационов правильного питания.

Но, по мнению Екатерины, изредка можно и даже нужно позволить себе съесть что-то вредное для фигуры, если сильно этого хочется.

— Один день не испортит фигуру, — улыбается наша собеседница. — Чем больше ограничений, тем это ведет больше к какому-то накоплению стресса, что вот мне это нельзя, то нельзя. И как правило, люди тогда срываются. Я могу позволить себе съесть всё, что я захочу, чтобы дать себе силы продолжить этот путь дальше.

Ранее на 29.RU вышел текст о самой юной спортсменке по бодибилдингу в Архангельской области — в свои 16 лет она может поднять штангу 80 килограммов.

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