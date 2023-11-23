Пьешь и худеешь? В России изобрели вино, «помогающее сбросить лишний вес»: рассказываем, вредно ли это

Долгие годы ученые спорят о влиянии вина на организм человека. Одни говорят, что оно, как и любой алкоголь, вредно для здоровья. Другие же отмечают, что в малых дозах вино может оказывать положительный эффект. Совсем недавно Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) представил уникальный винный продукт, который способствует снижению веса, повышению работоспособности и устойчивости к стрессу.
Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с экспертами, чтобы выяснить, действительно ли такой чудо-напиток может помочь в борьбе с лишними килограммами. Рассказываем, вредит ли такой способ похудения здоровью.
Вино на грибах?
Как рассказали разработчики, полезные свойства напиток приобретает в результате брожения на грибах и обогащения биодобавками. При этом вкус, аромат и крепость обычного вина сохраняются.
— Наш винный напиток благодаря действию метаболитов гриба на организм активирует обменные процессы, лучше расщепляет жиры, и происходит правильное усвоение нутриентов, — заявила MSK1.RU профессор кафедры «Технологии бродильных производств и виноделия» Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк. — Помимо похудения, напиток также улучшает состояние поджелудочной железы у людей, склонных к диабетам, и повышает иммунитет.
— Но стоит помнить, что само по себе вино — не панацея от всех болезней, и основой здоровья являются режим сна, питания, занятия спортом и другие оздоровительные процедуры. Винный напиток может быть приятным дополнительным инструментом для повышения их эффективности, — отметила Мойсеяк.
По словам разработчиков, сейчас создано уже две рецептуры напитка. Они отличаются составом экстрактов и назначением биологически активных веществ. Кроме того, уже несколько винодельческих предприятий заинтересовались их разработкой и ведутся переговоры о возможном промышленном производстве такого напитка.
А что говорят врачи?
Нет ни одного алкогольного напитка, от которого можно похудеть. Они, наоборот, вызывают повышенный аппетит, объяснил MSK1.RU главврач клиники «Зависимость24» и психиатр-нарколог Алексей Казанцев. По его словам, пьяный человек смешивает продукты, которые никогда бы не ел вместе, будучи трезвым. Зачастую люди именно из-за этого и поправляются.
— Худеют те, кто пьет и не закусывает. Люди входят в запойное состояние, а алкоголь калорийный, и от этого кушать не хочется, — объяснил он. — Нет такого алкогольного продукта, от которого можно похудеть. Особенно если он содержит сахар.
Примечательно, что РОСБИОТЕХ называет свой продукт ароматизированным вином, близким к вермуту. Исторически в этот напиток добавляется сахар. В России выпускают два его типа: крепкий и десертный.
— Рано или поздно употребление сладких напитков спровоцирует заболевание поджелудочной железы, панкреатит или сахарный диабет. У каждого пятого пациента наркологических клиник есть сахарный диабет первого либо второго типа, — подчеркнул Казанцев. — Да, алкоголь снижает уровень сахара только в том случае, если его употреблять редко. Но на следующий день после возлияния он взлетает обратно. Именно поэтому с похмелья люди любят есть жирную пищу.
Этого же мнения придерживается и диетолог Ирина Писарева. По ее словам, если человек хочет похудеть, то на первых этапах следует исключить из рациона алкоголь, ведь он замедляет процесс снижения веса.
— Маловероятно похудеть на алкоголе с точки зрения нутрициологии и правильного питания. Мы всегда рекомендуем отказаться от таких напитков на первых этапах снижения веса. Уже потом его можно добавлять в рацион в небольших количествах. Это обязательно должны быть не сладкие коктейли, а сухие вина, — обратила внимание Писарева.
— Зачем мы грибы и БАДы добавляем в вино? Всё это можно найти в капсулах или таблетках и добавлять в рацион, получая все витамины и микроэлементы. Зачем нужно нагружать организм этанолом и лишними сахарами? — поинтересовалась Писарева.
Ранее мы рассказывали, что будет с организмом, если пить пиво каждый день. Также мы публиковали материал о том, что россияне стали чаще покупать БАДы от похмелья. Почитайте также, как улучшится здоровье, если отказаться от алкоголя на месяц.