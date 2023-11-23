Пьешь и худеешь? В России изобрели вино, «помогающее сбросить лишний вес»: рассказываем, вредно ли это

Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с экспертами, чтобы выяснить, действительно ли такой чудо-напиток может помочь в борьбе с лишними килограммами. Рассказываем, вредит ли такой способ похудения здоровью.

Вино на грибах?

Как рассказали разработчики, полезные свойства напиток приобретает в результате брожения на грибах и обогащения биодобавками. При этом вкус, аромат и крепость обычного вина сохраняются.



— Наш винный напиток благодаря действию метаболитов гриба на организм активирует обменные процессы, лучше расщепляет жиры, и происходит правильное усвоение нутриентов, — заявила MSK1.RU профессор кафедры «Технологии бродильных производств и виноделия» Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк. — Помимо похудения, напиток также улучшает состояние поджелудочной железы у людей, склонных к диабетам, и повышает иммунитет.