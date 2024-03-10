Женщина вамп или девочка конфетка? Что носить весной 2024 — изучаем 12 ярких трендов сезона

Основная тенденция весны и лета — женственность. На смену бесформенному оверсайзу пришли облегающие силуэты, подчеркнутая ремнем талия, объемные плечи. Нарочитая сексуальность переходит в сдержанную и лаконичную: бельевой стиль несколько видоизменился — такой реализации вы еще не встречали, уверяем.

Яркие цвета, блеск, металлик, объемные формы и конечно же — аксессуары. Уделяйте внимание деталям, разбавляйте привычные образы новыми акцентами, пробуйте то, что давно хотели, но никак не решались. Миксуйте и экспериментируйте. Представленные ниже тренды лишь примеры — выбирайте то, что откликается к вашему характеру, образу жизни, мировоззрению.