Объем в плечах и акцент на талии: как выглядит современный офисный стиль и чем опасна юбка-карандаш — разбираем тренды

— Часть «коров» входит в макротренд: например, офискор. Офисная стилистика зашла еще с прошлого сезона — это связано с тем, что пандемия и кризисы закончились, основная часть людей вернулась на работу в офис. Уже нет возможности ежедневной стилизации образов, как, например это было в пандемию, когда мы не ходили на работу, но запрос быть красивыми, модными, стильными оставался, — объясняет Марина Воробьева.



Плюс «коров» в том, что каждый может примерить на себя любую роль. Мы привыкли надевать костюмы на Хеллоуин или стилизованные вечеринки, а «коры» дают возможность одеваться в желаемой стилистике каждый день и выглядеть при этом уместно. Главное не забывать адаптировать костюм к повседневности.