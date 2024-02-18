Объем в плечах и акцент на талии: как выглядит современный офисный стиль и чем опасна юбка-карандаш — разбираем тренды

Почти каждую неделю мы знакомим вас с мировыми бьюти трендами, которым будто бы нет конца и края. Только мы разберемся с одним, ему на смену уже приходит другой. Порой кажется, что добавить слово core (в переводе с английского языка — основной) можно к чему угодно — и получится тренд. Core в этом контексте понимается как задающий направление, вдохновляющий. Мы решили разобраться с этим «стильным» феноменом и поговорили с тренд-аналитиком Мариной Воробьевой. Но оставить вас без очередного «кора» мы не могли — рассказываем, что такое офискор или как современно и красиво одеться на работу.
Что такое core и почему их так много
Тренд-аналитик Марина Воробьева объясняет появление «коров» общими тенденциями — с пометкой, что каждый микротренд (кор) носит локальный характер. По словам стилиста, это стилизация какого-то конкретного образа или персонажа, отсылка к субкультуре. К примеру, нашумевший летом барбикор, когда девушки массово носили розовое, превращаясь в кукол.
— Часть «коров» входит в макротренд: например, офискор. Офисная стилистика зашла еще с прошлого сезона — это связано с тем, что пандемия и кризисы закончились, основная часть людей вернулась на работу в офис. Уже нет возможности ежедневной стилизации образов, как, например это было в пандемию, когда мы не ходили на работу, но запрос быть красивыми, модными, стильными оставался, — объясняет Марина Воробьева.
Плюс «коров» в том, что каждый может примерить на себя любую роль. Мы привыкли надевать костюмы на Хеллоуин или стилизованные вечеринки, а «коры» дают возможность одеваться в желаемой стилистике каждый день и выглядеть при этом уместно. Главное не забывать адаптировать костюм к повседневности.
Чаще всего идеи для «коров» можно встретить в Pinterest или у блогеров. «Коров» огромное количество, и каждый может найти для себя что-то свое. Они бывают долгосрочными, как барбикор или офискор, а бывают и краткосрочными — выстреливают и быстро проходят. Бывают и массовые «коры».
— Нужно понимать, что любой «кор» — это очень смелые сочетания. Это больше история про Instagram*. Уместен ли «кор» в вашей жизни? Например, если вы блогер или фэшн-инфлюенсер — да, а если вы понимаете, что ваша жизнь связана с офисной работой или это не откликается вам по внутреннему состоянию, то вы будете выглядеть нелепо, — объясняет тренд-аналитик. — Опять-таки, все коры очень странные: они выглядят красиво на фото, потому что мы видим красивых, чаще всего молодых ухоженных девушек. Это статичная картинка либо красиво снятое видео, хорошая обработка. Это как мини фэшн-история, которую мы видим в глянцевом журнале.
Если вам понравился какой-то образ и хочется поиграть, не нужно повторять его один в один. «Кор» дает пространство для творчества, самовыражения своей индивидуальности.
— Мы можем сказать то же про красные колготки, которые завирусились везде. Можно выбрать бордовые, в цвет сезона — и вы уже будете выделяться, смотреться уместно, изысканно и дорого, хоть я и не люблю это слово, — подмечает Марина Воробьева.
Как одеться в стиле офискор
В сибирском регионе, по мнению стилиста, уместнее всего будет смотреться офискор — ведь все мы ходим на работу. Можно поэкспериментировать, вдохновившись образами с картинок, но не забывать при этом правила уместности.
— Современный офисный стиль — это брючные костюмы. С прошлого сезона к нам пришли костюмы с юбками макси, остаются костюмы тройки, с жилетами, но жилеты переходят в корсетную тему. Одним из самых таких трендовых костюмов будет костюм тройка либо костюм с корсетом из костюмной ткани, — говорит Марина Воробьева.
Актуальна юбка выше колена, юбка-карандаш, которую еще совсем недавно стилисты удаляли из гардеробов, — модный дом Saint Laurent выпустил коллекцию, которая идеально вписывается в стилистику 90-х.
— Это будет юбка для самых смелых девушек с хорошей фигурой, чтобы она не портила пропорции. Несмотря на то, что юбка-карандаш заходит в тренды, она абсолютно не однозначна и сможет украсить не каждую девушку, — отмечает Марина Воробьева.
Сложнее всего придется тем девушкам и женщинам, которые работают в госкорпорациях, где все прописано до мелочей, вплоть до цвета маникюра и дизайна украшений.
— Если дресс-код не очень строгий, то это могут быть какие-то элементы: например, блузка в горох, блузка с принтовыми сердечками или бант вместо галстука, какие-то интересные детали: например, сумка, обувь, ремень. Нужно исходить из того, какие требования. Везде есть лазейки. Например, председатель центробанка Эльвира Набиуллина славится тем, что на каждую пресс-конференцию или на каждый свой выход надевает интересную брошь, — подсказывает стилист.
Одна из явных тенденций современного офискоров — это подчеркнутая талия. Полный оверсайз уходит, но остается объем в плечах, дополнительно акцентированный ремнем или тонким поясом на талии.
Что еще важно знать про тренды
— Самый главный тренд — это индивидуальность, свой персональный стиль. Особенно это важно для людей, которые занимаются личным брендом. Им нужно повышать узнаваемость, в том числе через визуал, через свой персональный стиль, а не слепо повторять то, что вирусится. Вас будут узнавать не по тому, сколько трендов вы повторили, сколько копий из Pinterest у вас есть в ленте, а по вашему целостному персональному имиджу, — говорит Марина Воробьева.
Быстрые тренды нужно уметь адаптировать к своему стилю. Для того чтобы быть модной и стильной, не обязательно покупать образ под каждый микротренд.
— Сегодня набирает обороты western core или ковбойский стиль: бахрома, ковбойские шляпы, деним, казаки. Все это вошло в базу уже несколько лет назад и по-прежнему актуально. Вместо принта леопарда — коровий принт. Если вы понимаете, что хотите быть модной и войти в тренд, то можете купить какой-то аксессуар, к примеру, казаки или акцентную вещь в принте коровы — обувь, ремень, сумку. Тут все зависит от смелости, насколько вам это откликается, — подсказывает стилист.
Мода и тренды многогранны, они дают возможность экспериментировать и создавать персональный стиль. Марина Воробьева говорит, что как стилист не признает повальные увлечения и массовость. Если говорить про отдельные тренды, к примеру, банты, которые уводят в инфантильность (кокетка кор), то пусть это будет заколка или галстук, которые можно надеть в офис.
— Есть лайфак, как быстро успевать за всеми «корами». Если вы стильная, модная, молодежная и хотите быть в тренде — вы можете покупать какую-то аксессуарную группу, либо одну акцентную вещь, которую можно стилизовать в нужном направлении, но при условии, что у вас собран актуальный базовый гардероб, — подсказывает стилист.
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