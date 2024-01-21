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Обзор

Пугающе красивы: кто такие женщины-суккубы и чем они опасны (вдруг вы с такой живете?)

Кто задал популярный смертельный бьюти-тренд и что такое взгляд Кубрика — мужчины, берегитесь, она идет

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Разбираемся, кто такие «суккуб-герлз» и почему стиль суккуб-шик все еще популярен

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Типаж женщин-соблазнительниц существовал всегда — эдакая дьявольская внешность, которая завораживает мужчин. Очарованные красотой, они слепо следуют за объектом своего вожделения, безвольно выполняют любые ее указания, за что обычно платят высокую цену — жизнь (ну, метафорически). В мифологии женщины-суккубы доводят своих жертв до сумасшествия и убивают их, чтобы обрести силу и власть, чем больше — тем лучше. Не самая добрая сказка, тем не менее о суккубах заговорили вновь в прошлом году, и тренд на демоническую внешность актуален до сих пор. Рассказываем, что такое суккуб-шик и почему всех снова пленила монструозная красота.

История не новая, но вы наверняка о ней не знаете. Тренд на суккуб-шик появился в 2023 году после популяризации готики. Корсетные платья, глубокие вырезы, кружевные вуали — новая модная готика не лишена изысканности и сильно отличается от той, традиционной, что мы видели в 80-х, когда направление активно развивалось. Образ плакальщицы на кладбище больше не в почете.

Вспоминаем, как выглядит традиционный готический стиль, рассматривая образы Эми Ли (Evanescence) и Тарьи Турунен (Nightwish)

Вспоминаем, как выглядит традиционный готический стиль, рассматривая образы Эми Ли (Evanescence) и Тарьи Турунен (Nightwish)

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Дивы суккуб-шик появились сначала на подиумах, потом в глянцевых журналах и в соцсетях — идею подхватили инфлюенсеры и блогеры, они же занесли тренд в массы. Так внезапно милые девчушки с естественной красотой и макияжем без макияжа стали готессами.

Масла в огонь подлила и главная героиня сериала Тима Бертона — Уэнсдей Аддамс. После выхода первого сезона красотки в черном буквально заполонили не только соцсети, но и реальный мир.

Дженна Ортега в образе Уэнсдей Аддамс

Дженна Ортега в образе Уэнсдей Аддамс

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Макияж в стиле суккуб-шик — это томные глаза, визуально увеличенные при помощи подводки, разумеется, в темном оттенке. Губы также подчеркнуты темным карандашом, обязательно острые скулы — от природы или от грамотного контуринга. Вишенка на торте — обесцвеченные или очень тонкие изогнутые брови — да-да, те самые «ниточки», о которых мы недавно рассказывали. Такая форма бровей снова на пике популярности, поэтому мир заговорил о суккубах чуть громче.

Тонкие брови, ярко-выраженные скулы, подводка на глаза и подчеркнутые карандашом губы — основные составляющие макияжа в стиле суккуб-шик

Тонкие брови, ярко-выраженные скулы, подводка на глаза и подчеркнутые карандашом губы — основные составляющие макияжа в стиле суккуб-шик

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Суккубы — это существа из средневековой мифологии, демоны похоти и разврата. Суккубы являлись мужчинам во снах в обличии прекрасных молодых девушек. У них манящая, но пугающая красота, гипнотический взгляд, а если верить средневековым источникам, то ступни у суккубов когтистые, а еще имеются перепончатые крылья.

В современном исполнении суккубов показывают в фильмах как пленительных роковых красоток — вспомните Меган Фокс из фильма «Тело Джениффер»: она там лихо разобралась со случайно обретенной силой и пустилась во все тяжкие.

Актриса Меган Фокс в обрзазе суккуба

Актриса Меган Фокс в обрзазе суккуба

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Считается, что вдохновением для создания современной девушки-суккуба стал образ голливудской актрисы Анджелины Джоли из начала нулевых — с тяжелой подводкой на глазах и угольно-черными волосами. Современные красотки–инфлюенсеры Габбриетт Бехтель и Амелия Грей Хемлин явно вдохновлялись будущей Малифисентой. Образ «суккуб герл» примерила и модель Кайли Дженнер.

Инфлюенсеры Габбриетт Бехтель и Амелия Грей Хемлин в образах стиля суккуб-шик

Инфлюенсеры Габбриетт Бехтель и Амелия Грей Хемлин в образах стиля суккуб-шик

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Образ «суккуб герл» специфичен вплоть до позы: на фото у девушек склоненная на бок голова и гипнотизирующий взгляд — его еще называют мертвым или «взглядом Кубрика» (да, его назвали в честь режиссера Стенли Кубрика) — это одновременно зов сирены и смертельное предупреждение.

В Сети гуляет мнение, что увлечение образом злой девчонки — это ответная реакция на происходящие в мире события, которые, что логично, откликаются и в моде, и в творчестве. Люди находят утешение в жутком, склоняясь к темной энергии, которая может быть как смертельной, так и соблазнительной.

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