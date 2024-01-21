Пугающе красивы: кто такие женщины-суккубы и чем они опасны (вдруг вы с такой живете?)

Дивы суккуб-шик появились сначала на подиумах, потом в глянцевых журналах и в соцсетях — идею подхватили инфлюенсеры и блогеры, они же занесли тренд в массы. Так внезапно милые девчушки с естественной красотой и макияжем без макияжа стали готессами.

Масла в огонь подлила и главная героиня сериала Тима Бертона — Уэнсдей Аддамс. После выхода первого сезона красотки в черном буквально заполонили не только соцсети, но и реальный мир.

