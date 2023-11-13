Ангелы и демоницы: в Новосибирске выбрали самых сексуальных красоток города — смотрим фото победительниц

— Я жестко проиграла, увидела насколько нечестными и несправедливыми бывают конкурсы красоты, где все куплено. Получается, свой собственный проект я создала из негативной эмоции для того, чтобы делиться с девушками и женщинами той энергией, которой наполнена сама. У меня есть, что рассказать, и я хочу рассказать каждой участнице, какая жизнь может быть у них, я хочу показать им, что они теряют, когда их жизнь состоит только из дома и работы. Моя задача сделать так, чтобы каждая поверила в себя или еще раз убедилась в том, насколько она прекрасная и сексуальная, — комментирует Катерина Арестова свой проект.