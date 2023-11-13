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Обзор

Ангелы и демоницы: в Новосибирске выбрали самых сексуальных красоток города — смотрим фото победительниц

Эффектное дефиле в перьях, бразильский карнавал и немного Голливуда — конкурсанток оценивали мужчины

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Финал конкурса Sexy Queen of Siberia завершился 12 ноября

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В Новосибирске выбрали самую сексуальную королеву города — титул Sexy Queen забрала сибирячка Татьяна Васильева. Второй победительницей в номинации Sexy Lady стала афросибирячка Дженис Муа. Необычный конкурс красоты завершился в воскресенье 12 ноября, финал второго сезона Sexy Queen of Siberia прошел в «Белом зале» ККК им. В. Маяковского.

Автором и организатором проекта является Катерина Арестова — королева Новосибирска и Сибири 2021 года. Идея проекта пришла ей в голову после неудачи на конкурсе красоты, в котором она принимала участие в позапрошлом году. Трижды взяв корону в своем регионе, она отправилась покорять мир, где ее настигло разочарование.

Катерина Арестова, организатор конкурса

Катерина Арестова, организатор конкурса

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— Я жестко проиграла, увидела насколько нечестными и несправедливыми бывают конкурсы красоты, где все куплено. Получается, свой собственный проект я создала из негативной эмоции для того, чтобы делиться с девушками и женщинами той энергией, которой наполнена сама. У меня есть, что рассказать, и я хочу рассказать каждой участнице, какая жизнь может быть у них, я хочу показать им, что они теряют, когда их жизнь состоит только из дома и работы. Моя задача сделать так, чтобы каждая поверила в себя или еще раз убедилась в том, насколько она прекрасная и сексуальная, — комментирует Катерина Арестова свой проект.

Первый этап дефиле — танец

Первый этап дефиле — танец

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Конкурс красоты состоит из шести этапов и длится неделю, в течение которой участницы презентуют себя, снимаются для фотосессии в стиле голливудского кино, а на финале появляются перед членами жюри и зрителями во время эффектного дефиле. Выхода было четыре — танец в стиле бразильского карнавала, дефиле в нижнем белье и шубе, в перьях — как на показе Victoria's Secret, завершающий выход в вечерних платьях.

Показ в стиле ангелов и демонов Victoria's Secret — визитная карточка шоу

Показ в стиле ангелов и демонов Victoria's Secret — визитная карточка шоу

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— Формат конкурса не познавательный, я не хочу загружать девушек той информацией, которую они могут получить на других мероприятиях — женских кругах или мастерклассах по раскрытию женской энергии. Я хочу показать им ту сказку, в которой живу сама — моя жизнь состоит из постоянных мероприятий, гламурных тусовок, выходов в свет и прочих активностей — я хочу поделиться эмоциями, — говорит Катерина Арестова.

Финальная часть шоу — дефиле в вечерних платьях

Финальная часть шоу — дефиле в вечерних платьях

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По словам директора конкурса — мужской состав членов жюри очень ответственно подошел к выставлению оценок участницам за каждый этап: они оценивали не только внешность участниц, но и их подачу, энергетику, творческие способности.

Из 14 участниц каждая получила титул и подарки, в обеих категориях. Главные призы забрали две девушки — в категории Sexy Queen победительницей стала Татьяна Васильева, в категории Sexy Lady — Дженис Муа, ее Катерина Арестова назвала изюминкой проекта за счет эффектной необычной внешности.

Победительницы конкурса Татьяна Васильева и Дженис Муа

Победительницы конкурса Татьяна Васильева и Дженис Муа

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Дженис впечатлила организаторов конкурса

Дженис впечатлила организаторов конкурса

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Весной НГС посетил финал первого сексуального конкурса красоты и посмотрел на дефиле ангелов и демонов. Смотрим фото с мероприятия.

Еще одна сибирячка заявила о себе на старейшем конкурсе красоты «Краса России» — 21-летняя Софья Осиян решила подать свою заявку после совета подруги.

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