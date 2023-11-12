«Один раз живем»: сибирячка стала участницей одного из старейших конкурсов красоты в России — смотрим фотографии

— Я решила, что, пока молодая, нужно подвигаться по этим конкурсам. Мне нравится атмосфера, как все проводится. Нравится ездить по разным городам и везде участвовать. Когда мне поступило предложение, а подумала: «А почему нет?». Один раз живем, дальше будет сложнее. После этого решила ехать, — сказала Софья Осиян.

