«Один раз живем»: сибирячка стала участницей одного из старейших конкурсов красоты в России — смотрим фотографии

В конкурсе «Краса России» в 2023 году участвует жительница Сибири. Город Барнаул в одном из старейших конкурсов красоты в стране представит 21-летняя местная жительница Софья Осиян. Об этом она рассказала редакции НГС.
Девушка родилась в Казахстане, но в шесть лет переехала в Барнаул, где окончила школу и базовый медицинский колледж. Софья Осиян сообщила, что решила поучаствовать в конкурсе «Краса России» после совета подруги.
— Я решила, что, пока молодая, нужно подвигаться по этим конкурсам. Мне нравится атмосфера, как все проводится. Нравится ездить по разным городам и везде участвовать. Когда мне поступило предложение, а подумала: «А почему нет?». Один раз живем, дальше будет сложнее. После этого решила ехать, — сказала Софья Осиян.
В 2021 году девушка заняла первое место в конкурсе «Мисс Барнаул», а в 2022 году, по словам сибирячки, вошла в топ-10 участниц «Мисс туризм России». В 2023 году Софья Осиян подала заявку на участие в «Красе России» через подругу — последняя направила фотографии девушки организаторам конкурса.
— Мне скинули все документы, мы ждали ответ и момент, когда возьмут всех девушек, чтобы знать, буду ли я участвовать. В середине октября меня добавили в группу и сказали, что я прошла, — рассказала девушка.
Софья Осиян уточнила, что конкурс «Краса России» проходит в течение двух недель. Финал события состоится 15 ноября в Сочи, во время подготовки к нему конкурсантки проводят репетиции. Всего в «Красе России» участвуют более 50 девушек, сказала сибирячка.
— У нас каждый день практически одно и то же: зарядка, завтрак, репетиция и обед, после этого вновь репетиция, ужин и опять репетиция. Мы «без ног» идем в номер и ложимся спать, потому что невероятно сильно устаем от каблуков. Но эти дни быстро проходят, — отметила девушка. — Мы учим номера, ставим их на главный финал, чтобы хорошо выступить. Отрабатываем походки, движения, речь.
Сибирячка также отметила, что многие участницы конкурса поддерживают свою форму и находятся на диете. По словам девушки, она не может рассказать, что планирует представить на финале конкурса, но добавила, что там будет «много красивых номеров».
— У нас будет много красивых номеров, в том числе танцующие. Самое интересное — национальные костюмы. Каждый регион будет представлять свой национальный костюм и его описывать, — сказала девушка.
В группе «Краса России» во «ВКонтакте» указано, что мероприятие «является одним из старейших конкурсов красоты на территории Российской Федерации». Его проводят 25 лет, в состав членов жюри входят деятели культуры, шоу-бизнеса, политики, спортсмены и продюсеры.
— Помимо основного титула «Краса России», участница становится обладательницей титула «Miss Earth Russia» и представляет Россию на международном конкурсе красоты «Miss Earth», — указано в сообществе.
В конце октября стало известно, что три жительницы Новосибирска приняли участие в конкурсе «Мисс Офис», но пройти в финал им не удалось. НГС рассказал, что известно о конкурсантках.