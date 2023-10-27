Сибирячки попали в полуфинал конкурса «Мисс Офис» — смотрим фото красавиц

Три жительницы Новосибирска приняли участие в конкурсе «Мисс Офис», но пройти в финал им не удалось. Рассказываем, что известно о конкурсантках.
Наталье Москвитиной 28 лет, она руководит отделом продаж в бизнес-журнале «Статус». Она отвечает за бюджет и наполнение издания. В свободное время Наталья занимается моделингом. В этом году выступила на модном показе популярных российских брендов. Любит читать, обучается психологии, заниматься спортом.
Другая участница — 20-летняя Кристина Амельченко. Девушка работает управляющей фотостудии в универмаге Lukse. Она занимается организацией съемок каталога. Также девушка снимается в рекламе. Хобби Кристины — стрельба из лука и изготовление сумок из бусин.
Анастасия Герасимова полгода работает персональным менеджером в «Сбер Премьер». После работы ходит в спортзал и готовится к «Зеленому марафону». С детства занималась хореографией, и сейчас продолжает танцевать. Любит ходить в баню, кататься на горных лыжах и участвовать в фотосессиях.
Девушки из Новосибирска не прошли в финал конкурса. Но туда попала другая сибирячка — Марина Накруткина из Барнаула. Она работает бухгалтером-экспертом в компании «ЛокоТех Эксперт».
Финал конкурса состоится в ноябре.
Ранее девушки из Новосибирска и области участвовали в конкурсе «Мисс Россия», но тоже не смогли попасть в финал. Посмотрите, кто их обошел.