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Сибирячки попали в полуфинал конкурса «Мисс Офис» — смотрим фото красавиц

Девушки рассказали о своей работе и увлечениях

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Девушки попали в полуфинал

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Три жительницы Новосибирска приняли участие в конкурсе «Мисс Офис», но пройти в финал им не удалось. Рассказываем, что известно о конкурсантках.

Наталья любит заниматься спортом

Наталья любит заниматься спортом

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Наталье Москвитиной 28 лет, она руководит отделом продаж в бизнес-журнале «Статус». Она отвечает за бюджет и наполнение издания. В свободное время Наталья занимается моделингом. В этом году выступила на модном показе популярных российских брендов. Любит читать, обучается психологии, заниматься спортом.

Кристина — фотограф и модель

Кристина — фотограф и модель

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Другая участница — 20-летняя Кристина Амельченко. Девушка работает управляющей фотостудии в универмаге Lukse. Она занимается организацией съемок каталога. Также девушка снимается в рекламе. Хобби Кристины — стрельба из лука и изготовление сумок из бусин.

Анастасия Герасимова — настоящая сибирячка, которая любит баню и горные лыжи

Анастасия Герасимова — настоящая сибирячка, которая любит баню и горные лыжи

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Анастасия Герасимова полгода работает персональным менеджером в «Сбер Премьер». После работы ходит в спортзал и готовится к «Зеленому марафону». С детства занималась хореографией, и сейчас продолжает танцевать. Любит ходить в баню, кататься на горных лыжах и участвовать в фотосессиях.

Девушки из Новосибирска не прошли в финал конкурса. Но туда попала другая сибирячка — Марина Накруткина из Барнаула. Она работает бухгалтером-экспертом в компании «ЛокоТех Эксперт».

Марине Накруткиной 25 лет<nobr class="_"> </nobr>

Марине Накруткиной 25 лет

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Финал конкурса состоится в ноябре.

Ранее девушки из Новосибирска и области участвовали в конкурсе «Мисс Россия», но тоже не смогли попасть в финал. Посмотрите, кто их обошел.

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