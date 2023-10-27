Сибирячки попали в полуфинал конкурса «Мисс Офис» — смотрим фото красавиц

Наталье Москвитиной 28 лет, она руководит отделом продаж в бизнес-журнале «Статус». Она отвечает за бюджет и наполнение издания. В свободное время Наталья занимается моделингом. В этом году выступила на модном показе популярных российских брендов. Любит читать, обучается психологии, заниматься спортом.