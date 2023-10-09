Сибирячки не смогли победить в «Мисс Россия»: смотрим, кто их обошел

Девушки, которые представляли Новосибирскую область на конкурсе «Мисс Россия», не смогли попасть ТОП-20 и тройку победительниц. Показываем, кто вошел в первую тройку.
Новосибирск представляла 23-летняя Юлия Колмакова. Она профессиональная модель. Этим летом окончила НГУЭУ по направлению «Менеджмент организации», сейчас учится в магистратуре в Высшей школе экономики в Москве на направление «Арт-дирекшн в моде». На сайте «Мисс Россия» указано, что за участницу отдали 3487 голосов.
От Новосибирской области в конкурсе участвовала Милена Кислова, которой 18 лет. Девушка учится на первом курсе Кемеровского медицинского университета. За Милену проголосовали 4193 голоса.
Победительницей стала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Ей 22 года. Конкурсантка учится на пятом курсе в Российской таможенной академии и занимается эстрадным пением.
Первой Вице-мисс стала 20-летняя Елизавета Дудина из города Тольятти. Она учится на третьем курсе в Самарском национальном исследовательском университете. Девушка занимается волонтерством, любит кататься на велосипедах, шить куклы и мягкие игрушки.
Место второй Вице-мисс заняла Любовь Хохлова. Девушке 22 года, на конкурсе она представляла Якутию. Она учится в Московском педагогическом университете по специальности практическая-возрастная психология. Занимается кулинарией и активным отдыхом.
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