«Мисс Россия 2023» выбрали в Москве. Восхищаемся фото главной красавицы страны

Десятки прекрасных девушек собрались вечером 8 октября на сцене Барвиха Luxury Village в Москве, чтобы стать победительницей конкурса «Мисс Россия 2023». Мы бы, конечно, присудили победу каждой из них, но корона всего одна, и по традиции достается она одной девушке. В прошлом году она украсила светлую голову Анны Линниковой, и сегодня Анна снова вышла на сцену конкурса, но уже не бороться за звание главной красавицы страны, а передать корону новой победительнице, которой стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга.
В этом году организаторы конкурса красоты «Мисс Россия» получили более
Статус «Вице-мисс Россия — 2023» получили Любовь Хохлова (Республика Саха (Якутия)) и Елизавета Дудина (Тольятти).
Помимо короны, Маргарита получит один миллион рублей и право представлять Россию на международных конкурсах красоты «Мисс мира» и «Мисс Вселенная», который в этом году состоится 18 ноября в Эль-Сальвадоре.
О себе Маргарита рассказывает, что однажды, еще в детстве, перепутала двери кастинга в рекламу пельменей, куда собиралась, и кастинга в модельное агентство.
Возможно, та ошибка оказалась вовсе не ошибкой, а самой настоящей судьбой.
Кастинг в модельное агентство Маргарита прошла так успешно, что в результате подписала контракт с одним из лучших модельных агентств Санкт-Петербурга.
Кстати, это не первое гордое звание у Маргариты. Раньше она становилась первой вице-мисс «Европа 2023», побеждала в конкурсе «Мисс студенчество России 2021».
Сейчас девушка мечтает реализовать себя и прожить жизнь без сожалений.