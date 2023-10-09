«Мисс Россия 2023» выбрали в Москве. Восхищаемся фото главной красавицы страны

Десятки прекрасных девушек собрались вечером 8 октября на сцене Барвиха Luxury Village в Москве, чтобы стать победительницей конкурса «Мисс Россия 2023». Мы бы, конечно, присудили победу каждой из них, но корона всего одна, и по традиции достается она одной девушке. В прошлом году она украсила светлую голову Анны Линниковой, и сегодня Анна снова вышла на сцену конкурса, но уже не бороться за звание главной красавицы страны, а передать корону новой победительнице, которой стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга.