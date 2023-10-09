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«Мисс Россия 2023» выбрали в Москве. Восхищаемся фото главной красавицы страны

Корону победительницы завоевала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга

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Корону от Анны Линниковой получила Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга

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Десятки прекрасных девушек собрались вечером 8 октября на сцене Барвиха Luxury Village в Москве, чтобы стать победительницей конкурса «Мисс Россия 2023». Мы бы, конечно, присудили победу каждой из них, но корона всего одна, и по традиции достается она одной девушке. В прошлом году она украсила светлую голову Анны Линниковой, и сегодня Анна снова вышла на сцену конкурса, но уже не бороться за звание главной красавицы страны, а передать корону новой победительнице, которой стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга.

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В этом году организаторы конкурса красоты «Мисс Россия» получили более 85 тысяч заявок от девушек со всей страны. Но в результате только 50 девушек дошли до финала, где их встретили члены жюри: певец Дмитрий Маликов, «Мисс Россия — 2006», певица Татьяна Котова, «Мисс Россия — 2001», «Мисс Вселенная — 2002», телеведущая Оксана Федорова, дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий.

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Статус «Вице-мисс Россия — 2023» получили Любовь Хохлова (Республика Саха (Якутия)) и Елизавета Дудина (Тольятти).

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Помимо короны, Маргарита получит один миллион рублей и право представлять Россию на международных конкурсах красоты «Мисс мира» и «Мисс Вселенная», который в этом году состоится 18 ноября в Эль-Сальвадоре.

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О себе Маргарита рассказывает, что однажды, еще в детстве, перепутала двери кастинга в рекламу пельменей, куда собиралась, и кастинга в модельное агентство.

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Возможно, та ошибка оказалась вовсе не ошибкой, а самой настоящей судьбой.

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Кастинг в модельное агентство Маргарита прошла так успешно, что в результате подписала контракт с одним из лучших модельных агентств Санкт-Петербурга.

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Кстати, это не первое гордое звание у Маргариты. Раньше она становилась первой вице-мисс «Европа 2023», побеждала в конкурсе «Мисс студенчество России 2021».

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Сейчас девушка мечтает реализовать себя и прожить жизнь без сожалений.

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