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СрочноВ чем сибирские красотки на «Мисс Россия»?
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Две красотки из Новосибирска показались в национальных нарядах для конкурса «Мисс Россия»

Девушки борются за титул

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Юлия Колмакова из Новосибирска слева, Милена Кислова из Новосибирской области справа

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Две красотки, представляющие Новосибирск и область на конкурсе «Мисс Россия», показались в национальных костюмах.

Фотографии участниц Юлии Колмаковой и Милены Кисловой опубликовали на официальной странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщают организаторы, все девушки представили уникальные наряды, некоторые девушки шили и расписывали самостоятельно, другие обращались к дизайнерам и художникам.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Мисс Россия»

Сейчас проходит голосование за лучший костюм.

23-летняя Юлия Колмакова уже дала короткое интервью организатором конкурса.

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