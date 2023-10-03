Две красотки из Новосибирска показались в национальных нарядах для конкурса «Мисс Россия»

Две красотки, представляющие Новосибирск и область на конкурсе «Мисс Россия», показались в национальных костюмах.
Фотографии участниц Юлии Колмаковой и Милены Кисловой опубликовали на официальной странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщают организаторы, все девушки представили уникальные наряды, некоторые девушки шили и расписывали самостоятельно, другие обращались к дизайнерам и художникам.
Сейчас проходит голосование за лучший костюм.
23-летняя Юлия Колмакова уже дала короткое интервью организатором конкурса.