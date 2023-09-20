23-летняя красотка будет представлять Новосибирск на «Мисс Россия» — смотрим фото эффектной блондинки

23-летняя Юлия Колмакова будет представлять Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия». Она уже дала первое краткое интервью организаторам «Мисс России».
— Могу охарактеризовать себя, как открытого, искреннего, доброго человека, умеющего жить здесь и сейчас. Наверное, ничем особенным не буду удивлять. Для меня это своего рода выход из зоны комфорта. Я в принципе очень стеснительный человек и немножко боюсь публики. Этот конкурс — прекрасная возможность проявить себя, бросить себе вызов, — ответила Юлия Колмакова.
Юлии Колмаковой окончила НГУЭУ (Новосибирский Государственный университет экономики и управления) по направлению — менеджмент организации. Сейчас поступила в магистратуру в Школу дизайна НИУ ВШЭ в Москве, профиль Арт-дирекшн в моде.
В 14 лет Юля поступила в подростковую школу моделей Elite Stars.
— У нее достаточно успешно строилась модельная карьера. За последние шесть лет совершила более 20 международных модельных поездок, — объяснила Наталья Грель, директор школы моделей Elite Stars. — Она уникальный человек и мы уверены, что достойна победы. Юлия очень хорошо воспитана, умеет общаться с людьми, находить с ними общий язык.
Юля прекрасно владеет английским языком.
Обаятельная девушка сразу покорила всех в модельном агентстве.
— Всегда заходит с улыбкой и хорошим настроением. И отличается тем, что у нее очень гармоничная личность, — отметила Наталья Грель. — Сейчас в Москву летит ее мама, чтобы привезти национальный костюм.
В мае в Новосибирске выбрали самую сексуальную красотку города. Смотрите горячие фото.
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