23-летняя красотка будет представлять Новосибирск на «Мисс Россия» — смотрим фото эффектной блондинки

— Могу охарактеризовать себя, как открытого, искреннего, доброго человека, умеющего жить здесь и сейчас. Наверное, ничем особенным не буду удивлять. Для меня это своего рода выход из зоны комфорта. Я в принципе очень стеснительный человек и немножко боюсь публики. Этот конкурс — прекрасная возможность проявить себя, бросить себе вызов, — ответила Юлия Колмакова.