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23-летняя красотка будет представлять Новосибирск на «Мисс Россия» — смотрим фото эффектной блондинки

Юлия Колмакова уже дала небольшое интервью организаторам конкурса

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Юлия очень яркая девушка

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23-летняя Юлия Колмакова будет представлять Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия». Она уже дала первое краткое интервью организаторам «Мисс России».

— Могу охарактеризовать себя, как открытого, искреннего, доброго человека, умеющего жить здесь и сейчас. Наверное, ничем особенным не буду удивлять. Для меня это своего рода выход из зоны комфорта. Я в принципе очень стеснительный человек и немножко боюсь публики. Этот конкурс — прекрасная возможность проявить себя, бросить себе вызов, — ответила Юлия Колмакова.

Юлии Колмаковой окончила НГУЭУ (Новосибирский Государственный университет экономики и управления) по направлению — менеджмент организации. Сейчас поступила в магистратуру в Школу дизайна НИУ ВШЭ в Москве, профиль Арт-дирекшн в моде.

Юлии 23 года

Юлии 23 года

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Модельную карьеру девушка начала в 14 лет

Модельную карьеру девушка начала в 14 лет

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Девушка преуспела в модельном бизнесе

Девушка преуспела в модельном бизнесе

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В 14 лет Юля поступила в подростковую школу моделей Elite Stars.

— У нее достаточно успешно строилась модельная карьера. За последние шесть лет совершила более 20 международных модельных поездок, — объяснила Наталья Грель, директор школы моделей Elite Stars. — Она уникальный человек и мы уверены, что достойна победы. Юлия очень хорошо воспитана, умеет общаться с людьми, находить с ними общий язык.

Юля прекрасно владеет английским языком.

Юлия не забывала про учебу

Юлия не забывала про учебу

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Девушка переехала в Санкт-Петербург, чтобы поступить в магистратуру

Девушка переехала в Санкт-Петербург, чтобы поступить в магистратуру

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У девушки прекрасное воспитание

У девушки прекрасное воспитание

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Обаятельная девушка сразу покорила всех в модельном агентстве.

— Всегда заходит с улыбкой и хорошим настроением. И отличается тем, что у нее очень гармоничная личность, — отметила Наталья Грель. — Сейчас в Москву летит ее мама, чтобы привезти национальный костюм.

О том, что Юлия прошла на конкурс, все узнали за 10 дней до заезда.

О том, что Юлия прошла на конкурс, все узнали за 10 дней до заезда.

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Девушка будет бороться за главную корону

Девушка будет бороться за главную корону

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В мае в Новосибирске выбрали самую сексуальную красотку города. Смотрите горячие фото.

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