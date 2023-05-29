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Фоторепортаж

Скажите «горячо»: в Новосибирске выбрали самую сексуальную красотку города — смотрим фото победительницы

Дефиле ангелов и демонов, дождь из конфетти и много игристого — рассказываем подробности

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Как в Новосибирске выбирали самую сексуальную женщину

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Конкурсы красоты в Новосибирске — не редкость, каждый месяц выбирают королеву в самых разных категориях, начиная с главной красотки офиса, заканчивая сногсшибательной миссис. В воскресенье, 28 мая, почти сотня новосибирцев собралась в «Белом зале» ККК им. В. Маяковского, чтобы посмотреть финал самого сексуального конкурса красоты Sexy Queen of Siberia. Членам жюри было непросто, но они сумели выбрать самую горячую красотку города. Корреспонденты НГС поприсутствовали на мероприятии и посмотрели фееричное шоу — рассказываем, как это было.

Идея организовать конкурс пришла в голову Катерине Арестовой после неудачи на конкурсе красоты, в котором она принимала участие в позапрошлом году. Трижды взяв корону в своем регионе, она отправилась покорять мир, где ее настигло разочарование.

— В 2020 году началась история моих побед. Я взяла корону на «Леди Триумф», потом была «Леди Новосибирск», следом — «Леди Сибири». Довольная и счастливая, трижды королева, я решила, что могу всё. Поехала на «мир», чтобы взять корону, положить ее на тумбочку и сказать: «Я молодец, я сделала это». Но не тут то было. Корона мне не досталась — опущу обстоятельства. Сейчас я хочу сказать спасибо тем, кто не короновал меня, потому что та боль и разочарование, которые я испытала, дали мне возможность сделать то, что вы видите сейчас. Я создала свой конкурс, — сказала, стоя на сцене, Катерина.

Катерина Арестова, организатор конкурса

Катерина Арестова, организатор конкурса

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Заручившись поддержкой партнера, Катерина начала действовать. Галина Сауленко выступила в роли арт-директора и режиссера проекта.

— Сначала мы хотели сделать просто Queen of Siberia, но в процессе решили сделать акцент на Sexy. Такого формата в Новосибирске нет. Я хотела создать уникальный конкурс, чтобы не пересекаться с другими, — объясняет Катерина Арестова.

До начала официальной части для гостей выступали танцовщицы и музыкальная группа

До начала официальной части для гостей выступали танцовщицы и музыкальная группа

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Конкурс стартовал 22 мая и длился неделю. 14 участниц разного возраста и статуса соревновались между собой за титул самой сексуальной. В конкурсе две номинации: Sexy Lady — для женщин до 35 лет и Sexy Queen — для женщин от 36 до 50 лет.

Участница в категории Sexy Queen — Анна Гетман

Участница в категории Sexy Queen — Анна Гетман

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— Наш формат отличается тем, что в других конкурсах основное условие для участниц — быть замужем и быть матерью. В моем конкурсе это неважно. Я хочу нести позитивные эмоции, чтобы каждая девушка рассказала, насколько она шикарна, эффектна и сексуальна вне зависимости от того, состоялась она как мать, как жена или как бизнес0леди, — объяснила Катерина Арестова.

Ольга Лапина, категория Sexy Queen

Ольга Лапина, категория Sexy Queen

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Финал конкурса проходил в «Белом зале» ККК им. Маяковского — сбор гостей начался в 17:30, начало было заявлено на 18:30. Всё это время гости и партнеры не видели участниц — девушки ждали своего звездного часа в гримерной.

Регина пришла поддержать подругу Викторию Сунко

Регина пришла поддержать подругу Викторию Сунко

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— Я пришла болеть за Викторию Сунко. В 2021 году мы с ней вместе победили на конкурсе «Краса Новосибирска», я в категории «Мисс», а она — в «Миссис». Я не могла не прийти поддержать ее сегодня, — делится Регина. Девушка только вернулась с очередного конкурса, поэтому не стала принимать участие в Sexy Queen of Siberia вместе с подругой: говорит, нужна передышка.

Еще одна зрительница, Ольга, — директор конкурса красоты и близко знает Катерину Арестову.

Ольга любит наряжаться. На мероприятие она рассматривала три образа, но в итоге выбрала нежно-розовый и обязательный атрибут — корона

Ольга любит наряжаться. На мероприятие она рассматривала три образа, но в итоге выбрала нежно-розовый и обязательный атрибут — корона

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— Конкурсов красоты не бывает много, они делают девушек счастливее. Чем больше будет счастливых девушек, тем счастливее будет страна, — убеждена Ольга.

Конкурсантки появились на сцене ближе к 19 часам вечера и исполнили приветственный танец.

Виктория Сунко, участница в категории Sexy Lady

Виктория Сунко, участница в категории Sexy Lady

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Катерина Новикова, категория Sexy Lady

Катерина Новикова, категория Sexy Lady

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Елена Афанасьева, категория Sexy Lady

Елена Афанасьева, категория Sexy Lady

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Зрелище было эффектным, особенно в момент распыления конфетти — ярко-красные сердца заполонили собой весь зал, в то время как золотые платья участниц стали красными, удивив гостей.

Каждый гость явно принес домой по маленькому красному сердечку

Каждый гость явно принес домой по маленькому красному сердечку

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Дефиле — открытие и представление участниц конкурса

Дефиле — открытие и представление участниц конкурса

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Катерина Арестова вышла на сцену с приветственной речью

Катерина Арестова вышла на сцену с приветственной речью

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— Изначально я планировала набрать 20 участниц. Но так как для многих это был не первый конкурс красоты, девушки боялись идти. К сожалению, давно сложился стереотип о том, что все конкурсы продажные, и доказать честность словами невозможно, — говорит Катерина. — Я сразу сказала, что у нас всё будет по-честному: решать будут мужчины.

Главная фишка Sexy Queen of Siberia — выход в купальниках в стиле показов бренда нижнего белья Victoria's Secret. Образы участниц получились эффектными и впечатлили зрителей.

Крылья стали главным атрибутом костюма

Крылья стали главным атрибутом костюма

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Ботфорты и портупеи — тоже неизменные аксессуары на показах

Ботфорты и портупеи — тоже неизменные аксессуары на показах

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Блондинка в красном — классическое сочетание, которое сводит мужчин с ума

Блондинка в красном — классическое сочетание, которое сводит мужчин с ума

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Дефиле в купальниках заворожило зрителей, а особенно членов жюри

Дефиле в купальниках заворожило зрителей, а особенно членов жюри

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Каждый выход Анны Гетман был экспрессивным и артистичным

Каждый выход Анны Гетман был экспрессивным и артистичным

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— Я следила за конкурсом с самого начала, мне всё нравилось и нравится финал. Все участницы такие красивые, очень интересно, кто победит, ждем, — поделилась впечатлениями гостья праздника Татьяна.

Гостьям праздника и самим можно смело принимать участие в конкурсе красоты

Гостьям праздника и самим можно смело принимать участие в конкурсе красоты

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— Шоу на 5 из 5. Слежу с самого начала, много красивых девушек, а кто среди них выиграет — предположения есть, проверим интуицию, — сказала Анастасия, генеральный партнер конкурса.

Анастасия — представитель косметической компании «Микролиз»

Анастасия — представитель косметической компании «Микролиз»

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За 7 дней девушки успели посетить кулинарный мастер-класс, урок танца на пилоне, побывать на курсах у таролога, заняться телесными и духовными практиками.

Общая оценка выстраивалась из 5 этапов: первая — на открытии конкурса, вторая — за участие в фотосессии, а последние три оценки члены жюри (они же партнеры конкурса) выставили в финале, оценив танец-открытие, выход в купальниках и завершающее дефиле в вечерних нарядах под песню Adel — Skyfall.

Завершающий этап конкурса — дефиле в вечерних нарядах

Завершающий этап конкурса — дефиле в вечерних нарядах

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Девушки показали свои лучшие стороны

Девушки показали свои лучшие стороны

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Каждая предстала в своем неповторимом образе

Каждая предстала в своем неповторимом образе

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Участие в конкурсе Sexy Queen of Siberia стоило 30 тысяч рублей. По словам Катерины Арестовой, на организацию ушли очень большие средства, но ей удалось не уйти в минус, как это часто случается на других конкурсах.

Все конкурсантки выстроились на сцене в ожидании результатов

Все конкурсантки выстроились на сцене в ожидании результатов

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Каждая из участниц получила ленту с названием номинации от партнеров, подарки и сертификаты. Два самых главных титула забрали Катерина Новикова в категории Sexy Lady of Siberia и Анна Гетман — в категории Sexy Queen of Siberia. Обе участницы получили денежный букет на сумму 50 тысяч рублей, корону и звания.

Победительница конкурса Катерина Новикова (по центру)

Победительница конкурса Катерина Новикова (по центру)

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Анна Гетман — победительница конкурса Sexy Queen of Siberia

Анна Гетман — победительница конкурса Sexy Queen of Siberia

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— Я очень довольна тем, что увидела сегодня на этой сцене. Я мечтала об этом, и это случилось, первый сезон конкурса завершился. Дефиле в стиле Victoria's secret станет нашей фишкой — мы будем каждый раз повторять ее на нашем конкурсе, — поделилась впечатлениями организатор.

Свой конкурс Катерина Арестова планирует развивать дальше, зарегистрировать товарный знак и оформить франшизу, нести в другие города. Старт второго сезона состоится уже осенью.

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