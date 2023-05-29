Скажите «горячо»: в Новосибирске выбрали самую сексуальную красотку города — смотрим фото победительницы

Идея организовать конкурс пришла в голову Катерине Арестовой после неудачи на конкурсе красоты, в котором она принимала участие в позапрошлом году. Трижды взяв корону в своем регионе, она отправилась покорять мир, где ее настигло разочарование.

— В 2020 году началась история моих побед. Я взяла корону на «Леди Триумф», потом была «Леди Новосибирск», следом — «Леди Сибири». Довольная и счастливая, трижды королева, я решила, что могу всё. Поехала на «мир», чтобы взять корону, положить ее на тумбочку и сказать: «Я молодец, я сделала это». Но не тут то было. Корона мне не досталась — опущу обстоятельства. Сейчас я хочу сказать спасибо тем, кто не короновал меня, потому что та боль и разочарование, которые я испытала, дали мне возможность сделать то, что вы видите сейчас. Я создала свой конкурс, — сказала, стоя на сцене, Катерина.