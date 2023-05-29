Скажите «горячо»: в Новосибирске выбрали самую сексуальную красотку города — смотрим фото победительницы

Конкурсы красоты в Новосибирске — не редкость, каждый месяц выбирают королеву в самых разных категориях, начиная с главной красотки офиса, заканчивая сногсшибательной миссис. В воскресенье, 28 мая, почти сотня новосибирцев собралась в «Белом зале» ККК
Идея организовать конкурс пришла в голову Катерине Арестовой после неудачи на конкурсе красоты, в котором она принимала участие в позапрошлом году. Трижды взяв корону в своем регионе, она отправилась покорять мир, где ее настигло разочарование.
— В 2020 году началась история моих побед. Я взяла корону на «Леди Триумф», потом была «Леди Новосибирск», следом — «Леди Сибири». Довольная и счастливая, трижды королева, я решила, что могу всё. Поехала на «мир», чтобы взять корону, положить ее на тумбочку и сказать: «Я молодец, я сделала это». Но не тут то было. Корона мне не досталась — опущу обстоятельства. Сейчас я хочу сказать спасибо тем, кто не короновал меня, потому что та боль и разочарование, которые я испытала, дали мне возможность сделать то, что вы видите сейчас. Я создала свой конкурс, — сказала, стоя на сцене, Катерина.
Заручившись поддержкой партнера, Катерина начала действовать. Галина Сауленко выступила в роли арт-директора и режиссера проекта.
— Сначала мы хотели сделать просто Queen of Siberia, но в процессе решили сделать акцент на Sexy. Такого формата в Новосибирске нет. Я хотела создать уникальный конкурс, чтобы не пересекаться с другими, — объясняет Катерина Арестова.
Конкурс стартовал 22 мая и длился неделю. 14 участниц разного возраста и статуса соревновались между собой за титул самой сексуальной. В конкурсе две номинации: Sexy Lady — для женщин до 35 лет и Sexy Queen — для женщин от 36 до 50 лет.
— Наш формат отличается тем, что в других конкурсах основное условие для участниц — быть замужем и быть матерью. В моем конкурсе это неважно. Я хочу нести позитивные эмоции, чтобы каждая девушка рассказала, насколько она шикарна, эффектна и сексуальна вне зависимости от того, состоялась она как мать, как жена или как бизнес0леди, — объяснила Катерина Арестова.
Финал конкурса проходил в «Белом зале» ККК
— Я пришла болеть за Викторию Сунко. В 2021 году мы с ней вместе победили на конкурсе «Краса Новосибирска», я в категории «Мисс», а она — в «Миссис». Я не могла не прийти поддержать ее сегодня, — делится Регина. Девушка только вернулась с очередного конкурса, поэтому не стала принимать участие в Sexy Queen of Siberia вместе с подругой: говорит, нужна передышка.
Еще одна зрительница, Ольга, — директор конкурса красоты и близко знает Катерину Арестову.
— Конкурсов красоты не бывает много, они делают девушек счастливее. Чем больше будет счастливых девушек, тем счастливее будет страна, — убеждена Ольга.
Конкурсантки появились на сцене ближе к 19 часам вечера и исполнили приветственный танец.
Зрелище было эффектным, особенно в момент распыления конфетти — ярко-красные сердца заполонили собой весь зал, в то время как золотые платья участниц стали красными, удивив гостей.
— Изначально я планировала набрать 20 участниц. Но так как для многих это был не первый конкурс красоты, девушки боялись идти. К сожалению, давно сложился стереотип о том, что все конкурсы продажные, и доказать честность словами невозможно, — говорит Катерина. — Я сразу сказала, что у нас всё будет по-честному: решать будут мужчины.
Главная фишка Sexy Queen of Siberia — выход в купальниках в стиле показов бренда нижнего белья Victoria's Secret. Образы участниц получились эффектными и впечатлили зрителей.
— Я следила за конкурсом с самого начала, мне всё нравилось и нравится финал. Все участницы такие красивые, очень интересно, кто победит, ждем, — поделилась впечатлениями гостья праздника Татьяна.
— Шоу на 5 из 5. Слежу с самого начала, много красивых девушек, а кто среди них выиграет — предположения есть, проверим интуицию, — сказала Анастасия, генеральный партнер конкурса.
За 7 дней девушки успели посетить кулинарный мастер-класс, урок танца на пилоне, побывать на курсах у таролога, заняться телесными и духовными практиками.
Общая оценка выстраивалась из 5 этапов: первая — на открытии конкурса, вторая — за участие в фотосессии, а последние три оценки члены жюри (они же партнеры конкурса) выставили в финале, оценив танец-открытие, выход в купальниках и завершающее дефиле в вечерних нарядах под песню Adel — Skyfall.
Участие в конкурсе Sexy Queen of Siberia стоило 30 тысяч рублей. По словам Катерины Арестовой, на организацию ушли очень большие средства, но ей удалось не уйти в минус, как это часто случается на других конкурсах.
Каждая из участниц получила ленту с названием номинации от партнеров, подарки и сертификаты. Два самых главных титула забрали Катерина Новикова в категории Sexy Lady of Siberia и Анна Гетман — в категории Sexy Queen of Siberia. Обе участницы получили денежный букет на сумму 50 тысяч рублей, корону и звания.
— Я очень довольна тем, что увидела сегодня на этой сцене. Я мечтала об этом, и это случилось, первый сезон конкурса завершился. Дефиле в стиле Victoria's secret станет нашей фишкой — мы будем каждый раз повторять ее на нашем конкурсе, — поделилась впечатлениями организатор.
Свой конкурс Катерина Арестова планирует развивать дальше, зарегистрировать товарный знак и оформить франшизу, нести в другие города. Старт второго сезона состоится уже осенью.
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