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Без обнаженки с ребенком. В Новосибирске выбрали самую красивую миссис

Победительница шоу бесплатно поедет на международный конкурс и получила подвеску с бриллиантами

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Победительница конкурса — на фото крайняя справа

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В КТЗ «Евразия» прошел финал конкурса «Миссис Новосибирск International», где выбирали самую красивую жительницу города из тех, у кого есть дети.

В конкурсе красоты приняли участие 23 женщины в возрасте от 23 лет до 49. Изначально подавали заявки около 50 желающих. О шоу корреспонденту НГС рассказала его директор Наталья Карелина.

— На самом финале были такие выходы: национальные костюмы, творческий номер, дефиле в повседневной одежде и вечерних платьях. Но конкурс длился месяц, и на протяжении этого месяца были мини-этапы: кулинарный, спортивный, интеллектуальный, вокальный… Критерии отбора на конкурс: наличие ребенка, гражданство России, отсутствие уголовного преследования и обнаженных фотографий в интернете. У нас нет ограничений ни по росту, ни по весу. По возрасту у нас две категории: до 45 лет — «Миссис» и после 45 лет — Classic, — рассказала Наталья Карелина.

Победительницей конкурса стала Алиса Голубева. Ей 33 года. Она получила оплаченное участие в российском этапе какого-нибудь международного конкурса (примерно 65–70 тысяч рублей — в зависимости от того, какой конкурс будет выбран), подвеску из белого золота с бриллиантами, косметику, платье и различные сертификаты от партнеров мероприятия. Ценные призы получили и остальные победительницы.

Победительница конкурса Алиса Голубева — в центре фото

Победительница конкурса Алиса Голубева — в центре фото

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На конкурсе были участницы в головных уборах известного дизайнера Ольги Пашкиной. На фото: крайние слева и справа

На конкурсе были участницы в головных уборах известного дизайнера Ольги Пашкиной. На фото: крайние слева и справа

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В январе НГС собрал всех новосибирских победительниц всевозможных конкурсов, о которых писали местные СМИ в 2022 году. Набралось два десятка красавиц.

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