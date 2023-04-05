Без обнаженки с ребенком. В Новосибирске выбрали самую красивую миссис

В конкурсе красоты приняли участие 23 женщины в возрасте от 23 лет до 49. Изначально подавали заявки около 50 желающих. О шоу корреспонденту НГС рассказала его директор Наталья Карелина.



— На самом финале были такие выходы: национальные костюмы, творческий номер, дефиле в повседневной одежде и вечерних платьях. Но конкурс длился месяц, и на протяжении этого месяца были мини-этапы: кулинарный, спортивный, интеллектуальный, вокальный… Критерии отбора на конкурс: наличие ребенка, гражданство России, отсутствие уголовного преследования и обнаженных фотографий в интернете. У нас нет ограничений ни по росту, ни по весу. По возрасту у нас две категории: до 45 лет — «Миссис» и после 45 лет — Classic, — рассказала Наталья Карелина.

