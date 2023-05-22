«Хорошо было бы кремироваться»: толпа новосибирцев провела полночи в крематории — жуткий фоторепортаж

С самой остановки вереницей тянулись гости, посчитать их не представлялось возможным. Некоторые подготовились заранее и пришли в таких образах, будто на дворе Хеллоуин, а не май месяц.

У входа на территорию крематория нам встретились девушки в траурных костюмах XIX века. Костюмы готические девы шьют дома сами — такое у них хобби, говорят, нравится мрачная стилистика. Пока мы разговаривали с Селиной (так представилась одна из них), собралась небольшая очередь из желающих с ними сфотографироваться.