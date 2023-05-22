«Хорошо было бы кремироваться»: толпа новосибирцев провела полночи в крематории — жуткий фоторепортаж

В ночь с субботы на воскресенье в Новосибирске прошла массовая акция — Ночь музеев. В нашем городе масштабное мероприятие проводится уже в 15-й раз. В день акции НГС следил за происходящем в онлайн-формате. Самое большое количество посетителей традиционно собралось в Музее погребальной культуры — тысячи сибиряков прибыли в крематорий, чтобы посмотреть, чем удивят их организаторы акции. Корреспонденты НГС тоже посетили необычный музей — рассказываем, что самое жуткое мы там увидели.
Начало программы в Музее погребальной культуры было заявлено на 17 часов. Гостей встречал духовой оркестр, танцевальные и музыкальные коллективы. Мы по совету бывалых прибыли несколько позже, застав часть второго блока, где основным развлечением для собравшихся было выступление группы Silenzium: девушки, облачившись в готические наряды, играли на скрипках и виолончели. Репертуар несколько удивил — самые известные хиты Юрия Шатунова. Впрочем, «Белые розы» еще никому не вредили.
С самой остановки вереницей тянулись гости, посчитать их не представлялось возможным. Некоторые подготовились заранее и пришли в таких образах, будто на дворе Хеллоуин, а не май месяц.
У входа на территорию крематория нам встретились девушки в траурных костюмах XIX века. Костюмы готические девы шьют дома сами — такое у них хобби, говорят, нравится мрачная стилистика. Пока мы разговаривали с Селиной (так представилась одна из них), собралась небольшая очередь из желающих с ними сфотографироваться.
Основное действие происходило на площадке у входа в музей: там установили сцену, где выступали скрипачки и виолончелистка, там же проходило шляпное дефиле и розыгрыш призов.
— Мы впервые на Ночи музеев. Осмотрели все площадки, и эта показалась нам самой интересной. Обширная территория, где можно и погулять, и узнать что-то новое — нам нравится, — поделились Оксана и Андрей. Пара уже успела посмотреть несколько залов и осталась под большим впечатлением. От фото ребята отказались.
Попав внутрь музея, мы не сказать, что удивились — скорее были шокированы количеством людей. Снующие потоком туда-сюда люди, желающие посмотреть на необычные экспонаты, создавали пробку, которая мешала насладиться траурным искусством. От духоты было не по себе: упасть в обморок в столь скорбном месте — история неприятная.
— Я посещаю Ночь музеев каждый год, в «Музее смерти» уже в третий раз. С каждым годом количество экспонатов пополняется, в 2016 году работал только один зал, к 2018 году заработало уже два зала. Раньше был зал Владимира Высоцкого — без обид фанатам, но хорошо, что убрали, неинтересно. Что мне особенно нравится, в музее много достоверных экспонатов, не бутафория: ритуалы захоронения, перстни, наряды, цинковые гробы, — делится впечатлениями Дарья.
Два этажа, полностью забитые посетителями. Экспонаты выполнены настолько реалистично, что шел мороз по коже. Инсталляции будто явились живым воплощением к роману британской писательницы Дианы Сеттерфилд «Белмен и Блэк, или Незнакомец в черном»: в нём главный герой заключил сделку с дьяволом и построил огромный похоронный дом, представив смерть как нечто роскошно-желанное.
— Мы уже много чего посмотрели, всё понравилось. Необычная тематика, здесь очень атмосферно, — поделилась мнением Наталья. — Рассматривая экспонаты, я задумалась о том, что если выбирать, как закончить жизнь, хорошо было бы кремироваться. Наверное, так будет правильнее, даже по вере.
К слову о кремации: в основном здании крематория проходили лекции о том, как людей провожают в последний путь. Зрителей экскурсии провели по нескольким залам, от прощального до зала с печью, где установлено противоударное стекло. Как объяснила экскурсовод, в момент последнего прощания с близкими у родственников может наступить эмоциональный порыв и желание броситься к умершему, так что в крематории решили усилить меры безопасности.
Оказалось, что прах, который получают семьи почивших, — не тот, что достают прямо из печи. Он проходит дополнительную обработку, потому что некоторые кости не горят. Кроме того, его нужно очистить от гвоздей из гроба и прочего мусора.
Вслед за процессом кремации зрителям показали зал бальзамирования и объяснили, как его проводят.
— Хожу сюда уже третий год, очень нравится. Дорого-богато, тематично. Организаторы молодцы, вкладывают большие средства в площадку. Знаете, что больше впечатлило? Несмотря на то что это крематорий, место для мертвых, здесь очень заботятся о жизни: стоят частная скорая помощь, пожарная охрана, просто охрана, высокий уровень безопасности, — поделилась посетительница музея Елена.
Елена рассказала, что начала готовиться к мероприятию за полгода и тщательно продумала образ, решив примерить на себя роль мамы вампиров. Для желающих оставить себе что-то о мероприятии как минимум надолго на площадке музея работали тату-мастера. Елена сделала целых две татуировки — говорит, давно собиралась, а тут подвернулся случай.
Во время второго блока мероприятия проходило шляпное дефиле, где дизайнеры головных уборов представляли свои работы. Участие в дефиле принимали и церемониймейстеры, и даже женщина-пчеловод.
— Мы были приглашены руководителями крематория. Сергей Борисович Якушин (основатель крематория. — Прим. ред.) всегда хотел возродить моду на шляпки, и в память о нем был рожден проект, посвященный шляпам. Я приехала из Костромы, работаю в центре паллиативной помощи. В своей тяжелой профессии я ищу ресурсы для восполнения энергии, мне помогает перевоплощение и участие в театрализованных представлениях, в них я черпаю радость и хорошее настроение. Я выбрала образ Шляпника — персонажа Льюиса Кэрролла. Он прекрасен, немного сумасшедший, может позволить себе больше, чем другие, — на подиуме я даже немного «джигадрыгала», — поделилась участница дефиле Вера Сальникова и добавила, что оно вдохновило ее на приобретение шляпы не только для сцены, но и для повседневной жизни.
К наступлению темноты народу стало еще больше — близился розыгрыш призов от организаторов. На кону стояла немаленькая сумма —
— Я ожидала выиграть пакет колбасы, но никак не
Основная программа Ночи музеев в крематории по традиции завершилась световым шоу: красивой презентацией в память об ушедших людях, внесших существенный вклад в развитие города. Среди них были Андрей Крячков, Александр Покрышкин, Борис Богатков, Евгений Мешалкин, Юрий Магалиф, Ростислав Шило и, конечно, Сергей Якушин — основатель крематория и самого Музея погребальной культуры.
После завершения основной программы количество посетителей заметно поредело. Часть уехала домой, часть отправилась на фуд-корт, часть — продолжила рассматривать экспонаты.
Площадка работала до часу ночи.
Что еще почитать про Ночь музеев
Тяжелый истребитель, японская культура и ретромашины: показываем самые яркие кадры с Ночи музеев — 2023 в Новосибирске.
Секс-игрушки, ретромашины и экспонаты о смерти: как прошла Ночь музеев в Новосибирске в формате онлайн-трансляции.
Огромная очередь собралась в Заельцовском районе — что происходит.