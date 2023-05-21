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Тяжелый истребитель, японская культура и ретромашины: показываем самые яркие кадры с Ночи музеев в Новосибирске

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Акция «Ночь музеев» прошла в Новосибирске уже в 15-й раз

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Ежегодная акция «Ночь музеев — 2023» прошла в Новосибирске в эти выходные, на один вечер сделав их самыми оживленными местами в городе. Всего стоялось больше 100 мероприятий, где горожане смогли узнать об эротической истории Новосибирска, увидеть вживую военный самолет и познакомиться с погребальными традициями.

Корреспонденты НГС присоединись к акции и посетили самые интересные музеи Новосибирска. В одном фоторепортаже мы собрали яркие моменты ночи.

В Музее смерти в одно и то же время проходило сразу несколько экскурсий, поэтому у некоторых посмотреть всё сразу не получилось

В Музее смерти в одно и то же время проходило сразу несколько экскурсий, поэтому у некоторых посмотреть всё сразу не получилось

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Музей смерти из года в год привлекает огромное количество зрителей. Здесь посетители могли узнать о погребальных традициях разных времен и народов, а также найти множество экспонатов, связанных со смертью.

Многие посетители оделись в готическом стиле, чтобы соответствовать интерьеру музея

Многие посетители оделись в готическом стиле, чтобы соответствовать интерьеру музея

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В этом году Музей смерти представил новые экспозиции и тематическую экскурсию «Городские легенды». Также открылась выставка моды костюмов, аксессуаров и головных уборов «В городе воспоминаний» и дефиле «Шляпное знакомство».

Свои двери в ночь с 20 на 21 мая открыл и Музей секса. На выставке посетителям представили экспонаты, посвященные истории сексуальной жизни новосибирцев: документы, фотографии, пикантные предметы личной гигиены и аксессуары.

В Музее секса для посетителей провели лекцию на тему 18+

В Музее секса для посетителей провели лекцию на тему 18+

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История Музея секса началась несколько лет назад. Впервые познакомиться с эротической историей города новосибирцы смогли в марте 2021 года, когда в Интегральном музее Академгородка начала работать временная экспозиция «Про это». Тогда это была небольшая выставка с лекциями от Карины Ляниковой и куратора Интегрального музея Анастасии Близнюк.

Одной из самых популярных локаций из года в год остается Краеведческий музей. В этом году темой стало 100-летие Леонида Гайдая. К юбилею для посетителей подготовили не только киноленты, которые снял режиссер, но и сувенирную линейку с его цитатами из фильмов.

Гости Краеведческого музея могли посетить постоянные экспозиции и несколько новых выставок. Темой музея стало <nobr>100-летие</nobr> Леонида Гайдая

Гости Краеведческого музея могли посетить постоянные экспозиции и несколько новых выставок. Темой музея стало 100-летие Леонида Гайдая

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Гости музея также могли посетить постоянные экспозиции и несколько новых выставок. Кроме этого, Краеведческий музей подготовил ряд специальных мероприятий: «Гайдай-квиз» и «Гайдай-диктант», показы знаменитых фильмов Гайдая, игры и викторины на выставках.

Посетители с удовольствием делали фото на память с ретроэкспонтами

Посетители с удовольствием делали фото на память с ретроэкспонтами

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Музей Железнодорожного района также не остался без внимания посетителей. В этом году гости могли поупражняться в фехтование на рапирах, поучаствовать в аукционе артефактов, а в завершение вечера узнать о криминальных историях города.

В Музее Железнодорожного района прошла ярмарка нужных безделушек

В Музее Железнодорожного района прошла ярмарка нужных безделушек

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А в музее «Гараж Ретро54» прошла вечеринка в стиле 50-х «Стиляги в музее».

Десятки новосибирцев пришли в музей, чтобы получше узнать о ретроавтомобилях

Десятки новосибирцев пришли в музей, чтобы получше узнать о ретроавтомобилях

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Весь вечер для гостей играла живая музыка

Весь вечер для гостей играла живая музыка

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Под звуки саксофона гости могли насладиться дефиле в стиле пин-ап, а также поучаствовать в викторине по отечественной автоистории.

Свои двери распахнул и «Сибирь-Хоккайдо», здесь прошел фестиваль японской культуры. В главном зале центра состоялось красочное дефиле от ведущих косплееров Сибири. Также все желающие могли принять участие мастер-классе по каллиграфии.

На выставке собралось много косплееров

На выставке собралось много косплееров

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Больше всего посетителей привлекли недавно приехавшие в город картины Ивана Айвазовского

Больше всего посетителей привлекли недавно приехавшие в город картины Ивана Айвазовского

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Художественный музей также присоединился к ежегодной акции. В этом году программа называлась «PRO МУЗЕЙ», где посетители познакомились с историей музея, его уникальной коллекцией, образовательной и научной деятельностью. Также гости вечера смогли посетить три кинопоказа 3D-фильмов: «Два дневника», «Стереомир Владимира Шухова» и «Дом фотографа».

Любителям граффити и уличной живописи прошедшей ночью тоже было чем заняться. Галерея уличного искусства «100 квадратов» обновляла экспозицию внешних стен здания, а внутри галереи можно было ознакомиться с выставкой Славы Psycho «Жертва поп-культуры». А уже поздним вечером здесь прошел около-рейв и звучала живая музыка.

Десятки новосибирцев приняли участие в создании граффити

Десятки новосибирцев приняли участие в создании граффити

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Также к акции Ночь музеев — 2023 присоединился НГТУ. Здесь проходит несколько экскурсий, которые посвящены авиастроительству.

На выставку пришли и взрослые, и дети

На выставку пришли и взрослые, и дети

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О том, как прошла предыдущая Ночь музеев, в 2022 году, НГС рассказывал в своем репортаже, собрав самые яркие кадры. Больше фото с мероприятий Ночи музеев, которые прошли в этом году, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

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Ночь музеев - 2023ВыставкиНовосибирск
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