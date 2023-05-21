Тяжелый истребитель, японская культура и ретромашины: показываем самые яркие кадры с Ночи музеев в Новосибирске

История Музея секса началась несколько лет назад. Впервые познакомиться с эротической историей города новосибирцы смогли в марте 2021 года, когда в Интегральном музее Академгородка начала работать временная экспозиция «Про это». Тогда это была небольшая выставка с лекциями от Карины Ляниковой и куратора Интегрального музея Анастасии Близнюк.

Одной из самых популярных локаций из года в год остается Краеведческий музей. В этом году темой стало 100-летие Леонида Гайдая. К юбилею для посетителей подготовили не только киноленты, которые снял режиссер, но и сувенирную линейку с его цитатами из фильмов.

