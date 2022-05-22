Криминальная прогулка, разговоры о сексе и журналистике: самые яркие кадры с Ночи музеев в Новосибирске
Особый интерес у горожан вызвала прогулка с рассказами о криминальном прошлом Новосибирска
В эти выходные в Новосибирске прошла ежегодная акция «Ночь музеев — 2022», на один вечер сделав их самыми оживленными местами в городе. Благодаря акции новосибирцы могли узнать о погребальных традициях, эротической истории Новосибирска и о самых темных уголках Октябрьского района. Корреспонденты НГС прогулялись по самым интересным музеям Новосибирска прошедшей ночью.
Одной из самых популярных локаций из года в год остается краеведческий музей. Его посетители осмотрели постоянные экспозиции и несколько новых выставок, например, «Пять петровских крепостей» и «Русские переселенцы».
На открытии новых выставок побывал и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он подчеркнул, что специально пришел посмотреть на новую экспозицию о переселенцах.
Художественный музей провел программу, посвященную искусству Сибири.
Также в художественном музее прошел флешмоб «Хоровод дружбы».
Одним из самых живописных мест акции стали лестницы в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств. Горожане собрались здесь, чтобы посмотреть на работы студентов специальности «монументально-декоративное искусство» — это целая выставка картин, а также отличная фотозона.
В Музее смерти посетители могли узнать о погребальных традициях разных времен и народов, а также найти множество интересных экспонатов, связанных со смертью.
Совсем недавно Музей смерти отметил свой юбилей —
Любителям граффити и уличной живописи прошедшей ночью тоже было чем заняться. Галерея уличного искусства «
В Ночи музеев принял участие проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!». Организаторы открыли две площадки. Одна из них — Музей СМИ, который открылся в культовой башне на Маркса. До этого в башне планировали сделать Музей секса, но в итоге открылся Музей прессы.
Здесь можно было узнать о журналистике из первых рук, пообщавшись с журналистами разных поколений, а также прослушав лекции, которые начинались каждый час.
Второй площадкой проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» стала коллаборация с галереей «ПОСТ» и архитектурным бюро «Формат Проект». Они в здании Госэлектросиндиката провели Ночь киноавангарда.
Ребятам удалось найти старый киноаппарат и показать людям один из самых старых фильмов — «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова. Помимо этого, на площадке прошли различные мастер-классы, например, по созданию авангардистских плакатов и шоперов.
В этом году Музей секса не вошел в официальную программу Ночи музеев, но, несмотря на это, открыл свои двери для горожан, собрав огромные очереди.
Музей открылся в пять часов вечера и проработал до поздней ночи. Здесь посетители могли ознакомиться с сексуальной жизнью горожан в XX веке, увидеть первый секс-шоп и выиграть призы от партнера музея. Ранее НГС удалось побывать в музее до его официального открытия и сделать небольшой фоторепортаж с экспозиции. По словам куратора музея Карины Ляниковой, за ночь у них побывало более 2000 человек.
В Музее секса также читались лекции, связанные с эротической историей Новосибирска. Одним из лекторов была Анастасия Близнюк, рассказавшая о сексуальной жизни молодежи в Академгородке
Анастасия — также куратор Интегрального музея-квартиры в Академгородке, который также принимал гостей в Ночь музеев.
Как рассказала куратор музея, в их планах было показать наглядно советский минимализм. В музее можно найти старые журналы, популярные в то время сервизы и предметы быта, послушать пластинки и попить чай из старых советских стаканов.
А во дворе дома прошла программа «А у нас во дворе», которая наглядно показывала один день из жизни двора в
Еще одним небольшим музеем стала Галерея кукол. Ее основали члены Клуба художественной авторской куклы, который открылся осенью 2021 года. На площадке галереи можно увидеть кукол мастеров со всей Сибири. А если кукла сильно приглянулась, то ее можно было купить. Самым дорогим экспонатом стала фарфоровая кукла стоимостью около 100 тысяч рублей.
— Из всех площадок, на которых мы побывали, эта галерея — одна из самых красивых! Очень жаль, что мы не успели на мастер-класс по созданию своей куклы, — поделилась с НГС посетительница галереи Елизавета Леонтьева.
А в музее «Контора инженера Г. М. Будакова» прошло два любопытных мероприятия — мастер-класс по бритью опасной бритвой и криминальная прогулка по Октябрьскому району Новосибирска.
Криминальная прогулка в этом году стала одной из самых популярных программ Ночи музеев. Организаторы рассчитывали на небольшую группу до
В Ночи музеев приняли участие и новосибирские театры. В Первом театре к этой ночи подготовили спектакль.
— Мы показали спектакль-тренинг «Теория Счастья и Свободы (практика неудачников)». Это спектакль без литературной основы, поставленный Александром Андрияшкиным. Суть спектакля — в стёбе над коучами и прочими инстаблогерами, которые учат нас счастью, — рассказала НГС пресс-секретарь театра Екатерина Соловьева.
Билеты на спектакль были полностью раскуплены, а в честь праздника посетителям театра подарили маленькие магнитики с цитатами из спектакля.
В Новосибирском музыкальном театре прошел показ мюзикла «Великий Гэтсби». После спектакля в здании театра прошли костюмированная вечеринка и множество конкурсов.
О том, как прошла предыдущая Ночь музеев, в 2021 году, НГС рассказывал в своем репортаже, собрав самые яркие кадры.