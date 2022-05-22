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Криминальная прогулка, разговоры о сексе и журналистике: самые яркие кадры с Ночи музеев в Новосибирске

Особый интерес у горожан вызвала прогулка с рассказами о криминальном прошлом Новосибирска

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Одними из самых ярких музеев стали Музей смерти и Музей секса. В конце вечера в Музее смерти разыграли айфон, а в Музее секса каждый час проходил розыгрыш от секс-шопа

Одними из самых ярких музеев стали Музей смерти и Музей секса. В конце вечера в Музее смерти разыграли айфон, а в Музее секса каждый час проходил розыгрыш от секс-шопа

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В эти выходные в Новосибирске прошла ежегодная акция «Ночь музеев — 2022», на один вечер сделав их самыми оживленными местами в городе. Благодаря акции новосибирцы могли узнать о погребальных традициях, эротической истории Новосибирска и о самых темных уголках Октябрьского района. Корреспонденты НГС прогулялись по самым интересным музеям Новосибирска прошедшей ночью.

Одной из самых популярных локаций из года в год остается краеведческий музей. Его посетители осмотрели постоянные экспозиции и несколько новых выставок, например, «Пять петровских крепостей» и «Русские переселенцы».

На открытии новых выставок побывал и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он подчеркнул, что специально пришел посмотреть на новую экспозицию о переселенцах.

Посетители могли полюбоваться мини-версией острога

Посетители могли полюбоваться мини-версией острога

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Художественный музей провел программу, посвященную искусству Сибири.

По ходу программы, посвященной искусству Сибири, выступали специально приглашенные спикеры

По ходу программы, посвященной искусству Сибири, выступали специально приглашенные спикеры

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Также в художественном музее прошел флешмоб «Хоровод дружбы».

Флешмоб прошел во дворе музея

Флешмоб прошел во дворе музея

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Одним из самых живописных мест акции стали лестницы в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств. Горожане собрались здесь, чтобы посмотреть на работы студентов специальности «монументально-декоративное искусство» — это целая выставка картин, а также отличная фотозона.

Картины, размещенные на лестничных пролетах, — это работы местных студентов

Картины, размещенные на лестничных пролетах, — это работы местных студентов

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В Музее смерти посетители могли узнать о погребальных традициях разных времен и народов, а также найти множество интересных экспонатов, связанных со смертью.

Световое шоу в Музее смерти

Световое шоу в Музее смерти

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Совсем недавно Музей смерти отметил свой юбилей10 лет. Корреспондентам НГС удалось побывать на торжестве и увидеть конкурс костюмов, множество экскурсий и дефиле в траурных платьях.

В музее представлено огромное количество интересных экспонатов, связанных со смертью

В музее представлено огромное количество интересных экспонатов, связанных со смертью

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Любителям граффити и уличной живописи прошедшей ночью тоже было чем заняться. Галерея уличного искусства «100 квадратов» обновляла экспозицию внешних стен здания, а внутри галереи можно было ознакомиться с выставкой Славы Psycho «Жертва поп-культуры». А уже поздним вечером здесь прошел около-рейв и звучала живая музыка.

Галерея уличного искусства «100 квадратов» обновила экспозицию внешних стен здания

Галерея уличного искусства «100 квадратов» обновила экспозицию внешних стен здания

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В Ночи музеев принял участие проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!». Организаторы открыли две площадки. Одна из них — Музей СМИ, который открылся в культовой башне на Маркса. До этого в башне планировали сделать Музей секса, но в итоге открылся Музей прессы.

На стенах бывшей редакции остались вырезки с заголовками газетных статей

На стенах бывшей редакции остались вырезки с заголовками газетных статей

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Здесь можно было узнать о журналистике из первых рук, пообщавшись с журналистами разных поколений, а также прослушав лекции, которые начинались каждый час.

Самая интересная часть экспозиции связана, конечно же, с <nobr class="_">НТН-4</nobr>

Самая интересная часть экспозиции связана, конечно же, с НТН-4

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Второй площадкой проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» стала коллаборация с галереей «ПОСТ» и архитектурным бюро «Формат Проект». Они в здании Госэлектросиндиката провели Ночь киноавангарда.

Организаторы показывали первые фильмы при помощи старого киноаппарата

Организаторы показывали первые фильмы при помощи старого киноаппарата

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Ребятам удалось найти старый киноаппарат и показать людям один из самых старых фильмов — «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова. Помимо этого, на площадке прошли различные мастер-классы, например, по созданию авангардистских плакатов и шоперов.

До показа фильмов на площадке проходили выставка, посвященная авангарду, и несколько мастер-классов

До показа фильмов на площадке проходили выставка, посвященная авангарду, и несколько мастер-классов

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В этом году Музей секса не вошел в официальную программу Ночи музеев, но, несмотря на это, открыл свои двери для горожан, собрав огромные очереди.

Часть экспонатов посетители могли примерить

Часть экспонатов посетители могли примерить

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Музей открылся в пять часов вечера и проработал до поздней ночи. Здесь посетители могли ознакомиться с сексуальной жизнью горожан в XX веке, увидеть первый секс-шоп и выиграть призы от партнера музея. Ранее НГС удалось побывать в музее до его официального открытия и сделать небольшой фоторепортаж с экспозиции. По словам куратора музея Карины Ляниковой, за ночь у них побывало более 2000 человек.

Очередь в музей растянулась даже на улице

Очередь в музей растянулась даже на улице

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В Музее секса также читались лекции, связанные с эротической историей Новосибирска. Одним из лекторов была Анастасия Близнюк, рассказавшая о сексуальной жизни молодежи в Академгородке 60-х годов.

Анастасия — также куратор Интегрального музея-квартиры в Академгородке, который также принимал гостей в Ночь музеев.

Квартира в доме на улице Правды, 4 полностью обставлена в советском стиле

Квартира в доме на улице Правды, 4 полностью обставлена в советском стиле

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Как рассказала куратор музея, в их планах было показать наглядно советский минимализм. В музее можно найти старые журналы, популярные в то время сервизы и предметы быта, послушать пластинки и попить чай из старых советских стаканов.

В музее представлена большая коллекция различной посуды. Здесь ей можно воспользоваться по назначению

В музее представлена большая коллекция различной посуды. Здесь ей можно воспользоваться по назначению

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А во дворе дома прошла программа «А у нас во дворе», которая наглядно показывала один день из жизни двора в 70-е годы. Здесь пели песни под гитару, играли в шахматы и вспоминали былые времена.

Еще одним небольшим музеем стала Галерея кукол. Ее основали члены Клуба художественной авторской куклы, который открылся осенью 2021 года. На площадке галереи можно увидеть кукол мастеров со всей Сибири. А если кукла сильно приглянулась, то ее можно было купить. Самым дорогим экспонатом стала фарфоровая кукла стоимостью около 100 тысяч рублей.

— Из всех площадок, на которых мы побывали, эта галерея — одна из самых красивых! Очень жаль, что мы не успели на мастер-класс по созданию своей куклы, — поделилась с НГС посетительница галереи Елизавета Леонтьева.

Самый дорогой экспонат галереи — фарфоровая кукла стоимостью около 100 тысяч

Самый дорогой экспонат галереи — фарфоровая кукла стоимостью около 100 тысяч

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А в музее «Контора инженера Г. М. Будакова» прошло два любопытных мероприятия — мастер-класс по бритью опасной бритвой и криминальная прогулка по Октябрьскому району Новосибирска.

Помимо мастер-класса по бритью в музее прошел мастер-класс по дворянской карточной игре

Помимо мастер-класса по бритью в музее прошел мастер-класс по дворянской карточной игре

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Криминальная прогулка в этом году стала одной из самых популярных программ Ночи музеев. Организаторы рассчитывали на небольшую группу до 30–40 человек, а на экскурсию пришло около 200. Огромная толпа двигалась вслед за экскурсоводом, который вещал о самых злачных местах района.

На прогулку вышло около 200 человек

На прогулку вышло около 200 человек

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В Ночи музеев приняли участие и новосибирские театры. В Первом театре к этой ночи подготовили спектакль.

— Мы показали спектакль-тренинг «Теория Счастья и Свободы (практика неудачников)». Это спектакль без литературной основы, поставленный Александром Андрияшкиным. Суть спектакля — в стёбе над коучами и прочими инстаблогерами, которые учат нас счастью, — рассказала НГС пресс-секретарь театра Екатерина Соловьева.

Билеты на спектакль были полностью раскуплены, а в честь праздника посетителям театра подарили маленькие магнитики с цитатами из спектакля.

Спектакль не имел литературной основы

Спектакль не имел литературной основы

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В Новосибирском музыкальном театре прошел показ мюзикла «Великий Гэтсби». После спектакля в здании театра прошли костюмированная вечеринка и множество конкурсов.

Организаторы были одеты в стиле «Великого Гэтсби» и просили посетителей выбирать похожие наряды

Организаторы были одеты в стиле «Великого Гэтсби» и просили посетителей выбирать похожие наряды

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О том, как прошла предыдущая Ночь музеев, в 2021 году, НГС рассказывал в своем репортаже, собрав самые яркие кадры.

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НовосибирскНочь музеев
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