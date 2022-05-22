Криминальная прогулка, разговоры о сексе и журналистике: самые яркие кадры с Ночи музеев в Новосибирске

В Музее секса также читались лекции, связанные с эротической историей Новосибирска. Одним из лекторов была Анастасия Близнюк, рассказавшая о сексуальной жизни молодежи в Академгородке 60-х годов.

Анастасия — также куратор Интегрального музея-квартиры в Академгородке, который также принимал гостей в Ночь музеев.