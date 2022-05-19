Музею секса отказали в официальном участии в «Музейной ночи» — но он всё равно откроется для новосибирцев

Руководитель Музея секса Карина Ляникова заявила, что узнала об отклонении заявки от корреспондента НГС.

— До этого мне несколько раз звонили, уточняли детали программы, — сказала Карина Ляникова и допустила, что отказ может быть связан со спецификой экспозиции музея.