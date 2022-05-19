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Музею секса отказали в официальном участии в «Музейной ночи» — но он всё равно откроется для новосибирцев

Также в участии отказали «Первому театру»

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В прошлом году площадка пользовалась огромной популярностью

В прошлом году площадка пользовалась огромной популярностью

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Министерство культуры Новосибирской области отклонило заявку Музея секса на участие в «Ночи музеев». Об этом стало известно сегодня, 19 мая, в ходе пресс-конференции, посвященной ежегодному мероприятию.

По словам начальника управления культуры мэрии Новосибирска Ирины Соловьевой, представленная программа музея не соответствовала тематике «Ночи музеев — 2022».

Помимо «Музея секса» также в участии отказали «Первому театру». Обе площадки являются частными.

Во время пресс-конференции не были названы точные причины запретов, спикеры использовали формулировку о несоответствии программ этих двух учреждений заявленной тематике события.

Руководитель Музея секса Карина Ляникова заявила, что узнала об отклонении заявки от корреспондента НГС.

— До этого мне несколько раз звонили, уточняли детали программы, — сказала Карина Ляникова и допустила, что отказ может быть связан со спецификой экспозиции музея.

Руководитель рассказала, что, несмотря на эту новость, музей откроет свои двери с 17:00 21 мая до 02:00 22 мая. Экспозиции разместятся в нескольких залах.

В «Первом театре» в разговоре с НГС также удивились этой информации и не смогли ее оперативно прокомментировать.

Музей секса принимал участие в «Ночи музеев» в прошлом году. Площадка пользовалась большим спросом — люди стояли по несколько часов, чтобы попасть туда.

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Ночь музеев
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