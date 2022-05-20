Пресса вместо секса: в культовой башне на Маркса открыли временный музей истории газет и телевидения

Посетителям выставки стоит иметь в виду, что башню только-только начали преображать, так что привычного музейного порядка требовать от нее не стоит. Частные недостатки, впрочем, искупаются необычностью самого сооружения.

Поднимаясь по лестнице, можно ознакомиться с тем, как появлялись и работали первые газеты ещё в Новониколаевске, как в городе создавали первые радиостанции.