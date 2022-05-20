Пресса вместо секса: в культовой башне на Маркса открыли временный музей истории газет и телевидения
Экспозиция станет частью Ночи музеев, которая начнется
Завтра, 21 мая, в Новосибирске заработает первый в регионе «Музей прессы». Экспозиция будет временной и станет частью Ночи музеев. Обозреватель НГС Стас Соколов познакомился с частью экспонатов заранее.
Идея «Музея прессы» пришла в голову студентам НГТУ, которые решили собрать временную экспозицию в известной телевизионной башне на площади Маркса. Выставка станет частью Ночи музеев.
Выбор башни не случаен. Именно здесь когда-то располагалась редакция местного телеканала «НТН-4», так что только оставшихся от нее документов и артефактов хватит на пару залов музея.
Посетителям выставки стоит иметь в виду, что башню только-только начали преображать, так что привычного музейного порядка требовать от нее не стоит. Частные недостатки, впрочем, искупаются необычностью самого сооружения.
Поднимаясь по лестнице, можно ознакомиться с тем, как появлялись и работали первые газеты ещё в Новониколаевске, как в городе создавали первые радиостанции.
Но самая интересная, живая часть экспозиции связана, конечно же, с «НТН-4», работников которой здесь стены помнят в самом буквальном смысле этого слова. В помещении, которое когда-то занимала молодёжная редакция, остались сделанные цветными карандашами рисунки.
Из оставшегося в башне мусора был извлечён большой баннер с фотографией сотрудников телекомпании.
В куче папок с документами обнаружены личные дела журналистов. Некоторых уже нет в живых, другие давно уехали из Новосибирска и сменили профессию.
На стенах бывшей редакции остались вырезки с заголовками газетных статей. Придумывание таких названий было отдельным видом искусства, которое сейчас ушло в прошлое. У человека, потребляющего информацию через экран смартфона уже нет ни сил, ни времени распутывать подобные ребусы и аллегории.
Для достаточно молодых посетителей выставки — тех, кто начал знакомиться с миром уже через экран компьютера, может быть интересно потрогать настоящую печатную машинку, увидеть компьютерные дискеты и прочие гаджеты 90-х.
Естественной частью экспозиции стали и печатные издания разных периодов. Здесь и сатирический журнал «Крокодил» с весёлыми картинками, и вполне серьезные «Итоги».
Частью выставки должны стать и сами журналисты, работавшие в Новосибирске в разные периоды. Можно будет послушать их рассказы и задать вопросы.
Музей прессы будет работать 21 мая с пяти часов вечера до двух часов ночи. Билет стоит 300 рублей.
Башня обрела новых владельцев в этом году. Группа инвесторов во главе с Александром Гинтером, наиболее известным проектом которого является лофт-парк «Подземка», намерена превратить этот объект в культурный центр с выставками, концертами и прочей активностью. Одной из идей для использования здания, кстати, было создание в нём музея секса. От неё отказались, но такую экспозицию тоже можно будет посмотреть уже на ближайших выходных.