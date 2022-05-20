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Пресса вместо секса: в культовой башне на Маркса открыли временный музей истории газет и телевидения

Экспозиция станет частью Ночи музеев, которая начнется 21 мая

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Баннер с одним из вариантов расшифровки аббревиатуры НТН, новосибирского телеканала

Баннер с одним из вариантов расшифровки аббревиатуры НТН, новосибирского телеканала

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Завтра, 21 мая, в Новосибирске заработает первый в регионе «Музей прессы». Экспозиция будет временной и станет частью Ночи музеев. Обозреватель НГС Стас Соколов познакомился с частью экспонатов заранее.

Инициатор создания «Музея прессы» Татьяна Конкина

Инициатор создания «Музея прессы» Татьяна Конкина

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Идея «Музея прессы» пришла в голову студентам НГТУ, которые решили собрать временную экспозицию в известной телевизионной башне на площади Маркса. Выставка станет частью Ночи музеев.

Настоящий «фонарь» телекомпании — именно он стоял в студии во время выпусков новостей

Настоящий «фонарь» телекомпании — именно он стоял в студии во время выпусков новостей

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Выбор башни не случаен. Именно здесь когда-то располагалась редакция местного телеканала «НТН-4», так что только оставшихся от нее документов и артефактов хватит на пару залов музея.

Башня сама по себе — интересный музейный экспонат

Башня сама по себе — интересный музейный экспонат

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Посетителям выставки стоит иметь в виду, что башню только-только начали преображать, так что привычного музейного порядка требовать от нее не стоит. Частные недостатки, впрочем, искупаются необычностью самого сооружения.

Поднимаясь по лестнице, можно ознакомиться с тем, как появлялись и работали первые газеты ещё в Новониколаевске, как в городе создавали первые радиостанции.

Личные дела сотрудников

Личные дела сотрудников

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Но самая интересная, живая часть экспозиции связана, конечно же, с «НТН-4», работников которой здесь стены помнят в самом буквальном смысле этого слова. В помещении, которое когда-то занимала молодёжная редакция, остались сделанные цветными карандашами рисунки.

Из оставшегося в башне мусора был извлечён большой баннер с фотографией сотрудников телекомпании.

В куче папок с документами обнаружены личные дела журналистов. Некоторых уже нет в живых, другие давно уехали из Новосибирска и сменили профессию.

Вырезки с газетными заголовками на стене — живой экспонат музея

Вырезки с газетными заголовками на стене — живой экспонат музея

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На стенах бывшей редакции остались вырезки с заголовками газетных статей. Придумывание таких названий было отдельным видом искусства, которое сейчас ушло в прошлое. У человека, потребляющего информацию через экран смартфона уже нет ни сил, ни времени распутывать подобные ребусы и аллегории.

Работающая печатная машинка и журнал «Крокодил» за 1989 год

Работающая печатная машинка и журнал «Крокодил» за 1989 год

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Для достаточно молодых посетителей выставки — тех, кто начал знакомиться с миром уже через экран компьютера, может быть интересно потрогать настоящую печатную машинку, увидеть компьютерные дискеты и прочие гаджеты 90-х.

Естественной частью экспозиции стали и печатные издания разных периодов. Здесь и сатирический журнал «Крокодил» с весёлыми картинками, и вполне серьезные «Итоги».

Портреты сотрудников «НТН-4» в бывшем помещении молодёжной редакции

Портреты сотрудников «НТН-4» в бывшем помещении молодёжной редакции

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Частью выставки должны стать и сами журналисты, работавшие в Новосибирске в разные периоды. Можно будет послушать их рассказы и задать вопросы.

Музей прессы будет работать 21 мая с пяти часов вечера до двух часов ночи. Билет стоит 300 рублей.

Бывшая передвижная студия (точнее то, что от нё осталось)

Бывшая передвижная студия (точнее то, что от нё осталось)

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Башня обрела новых владельцев в этом году. Группа инвесторов во главе с Александром Гинтером, наиболее известным проектом которого является лофт-парк «Подземка», намерена превратить этот объект в культурный центр с выставками, концертами и прочей активностью. Одной из идей для использования здания, кстати, было создание в нём музея секса. От неё отказались, но такую экспозицию тоже можно будет посмотреть уже на ближайших выходных.

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